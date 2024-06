En direct

19:10 - À Boussy-Saint-Antoine, qui vont retenir les supporters de la Nupes ? La dynamique de la gauche est aussi à considérer lors de ces élections européennes, avec une inconnue : le choix des électeurs de la Nupes, qui avait percé aux législatives, mais qui n'existe plus désormais. La réserve de voix n'est pas négligeable : lors du premier tour des élections de l'Assemblée, en 2022 à Boussy-Saint-Antoine, le binôme Nupes avait en effet accumulé 35,91% des votes dans la commune. Combien récupérera la liste de Raphaël Glucksmann, alliée du PS, et donnée comme très proche de la liste macroniste de Valérie Hayer dans les sondages ? Déjà en lice en 2019, ce dernier s'était arrogé 10,18% à Boussy-Saint-Antoine, contre 20,28% pour la liste de la majorité portée à l'époque par Nathalie Loiseau. Il pourrait être bien plus haut dans la soirée...

17:08 - La liste RN favorite pour les européennes à Boussy-Saint-Antoine ? Si on met face à face le résultat de la liste RN aux européennes 2019 et celui de Marine Le Pen en 2022 au premier tour de la présidentielle, on constate une progression de 2 points à Boussy-Saint-Antoine. Mais la marche pourrait se trouver encore plus haute aux européennes 2024, les intentions de vote donnant plutôt à la formation une progression de près de 10 points par rapport à l'élection européenne précédente. Assez pour prédire 26% dans la ville cette fois ?

15:02 - Tendance favorable à Renaissance à Boussy-Saint-Antoine ? Marine Le Pen n'a pas réussi à convaincre dans les bureaux de vote de la commune au 1er tour de la présidentielle 2022, ne récoltant que 18,48% contre 24,75% pour Emmanuel Macron et 27,74% pour Jean-Luc Mélenchon. C'est finalement le président sortant qui finira victorieux à 63,07% contre 36,93% pour Le Pen au second tour dans la localité. Les élections législatives qui suivront ne donneront pas l'avantage, au premier tour, au Rassemblement national, qui obtiendra 15,65%, alors que les candidats LFI-PS-PC-EELV réuniront 35,91% des voix. Boussy-Saint-Antoine se tournera d'ailleurs encore vers un binôme Nupes au second tour, vainqueur localement avec 53,07%.

12:45 - 20,28% pour Nathalie Loiseau lors des dernières européennes à Boussy-Saint-Antoine Qui s'était imposé à l'issue des européennes précédentes ? Rappeler l'épilogue du dernier test en date semble encore une évidence au moment d'attendre le résultat du scrutin d'aujourd'hui. Grand favori des sondages, Jordan Bardella était doublement vaincu aux élections européennes à l'époque localement. Il achevait la campagne troisième, avec 16,14%, contre Nathalie Loiseau avec 20,28% et Yannick Jadot avec 16,14%.

11:45 - Boussy-Saint-Antoine : l'importance de comprendre sa population pour prédire les élections En pleine campagne électorale européenne, Boussy-Saint-Antoine se présente comme une commune dynamique et active. Avec ses 7 980 habitants, cette commune cosmopolite reflète la richesse culturelle de l'Europe contemporaine. L'existence de 422 entreprises sur son territoire est une preuve de son dynamisme. Dans la commune, 40 % de la population est âgée de 0 à 29 ans, et 18,17 % de plus de 60 ans, ce qui pourrait agir sur les priorités des mesures européennes en matière d'éducation et de santé. Avec 851 résidents étrangers, Boussy-Saint-Antoine est un exemple de multiculturalisme. Malgré un pourcentage de demandeurs d'emploi de 11,14%, la ville affiche un dynamisme certain, avec un salaire moyen mensuel net de 2593,22 euros par mois. À Boussy-Saint-Antoine, où les moins de 30 ans représentent 40% de la population, les élections symbolisent l'espoir d'un avenir commun et florissant.

10:30 - Boussy-Saint-Antoine : retour sur la participation aux dernières européennes Glisser un bulletin dans l'urne n'étant pas une priorité pour les Français, l'abstention battra-t-elle un nouveau record aujourd'hui ? Au niveau de l'Hexagone, la participation était déjà un sujet majeur aux européennes de 2019. Elle s'élevait à 19% à 12 heures et seulement 43% à 17h. L'étude des derniers rendez-vous électoraux est l'occasion de se faire une idée du vote des habitants de cette agglomération. A l'occasion des dernières élections européennes, 48,41% des personnes aptes à voter à Boussy-Saint-Antoine avaient pris part au scrutin, contre une participation de 42,22% il y a 10 ans.

09:30 - Participation à Boussy-Saint-Antoine : quelles perspectives pour les élections européennes ? La participation sera l'une des clés de ce scrutin européen à Boussy-Saint-Antoine. Pour le second tour de la dernière présidentielle, 31,63% des personnes aptes à participer à une élection dans la commune avaient refusé de se rendre dans l'isoloir. L'abstention était de 26,27% au premier tour. A l'échelle de l'Hexagone, la participation était déjà examinée en avril 2022. Elle se chiffrait à 25,5% à 12 heures et seulement 65,0% à 17 h pour le premier tour, c’était moins qu’en 2017. La situation géopolitique actuelle et ses conséquences sur les prix du quotidien seraient notamment en mesure de faire augmenter le pourcentage de participation à Boussy-Saint-Antoine.