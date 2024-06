En direct

19:09 - À Épinay-sous-Sénart, le résultat de la gauche unie aux dernières législatives convoité Alors que la Nupes avait accumulé les votants lors des dernières élections en date, les législatives, elle n'existe déjà plus aujourd'hui, rendant très flou le vote de gauche dans les urnes. Lors du premier tour des élections des députés, en 2022 à Épinay-sous-Sénart, le binôme Nupes avait en effet rassemblé 45,78% des votes dans la commune, un score supérieur à son résultat national. Une poussée à mettre en perspective avec les 52% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle (47,34% pour Jean-Luc Mélenchon, 3,22% pour Yannick Jadot, 1,56% pour Fabien Roussel et 1,14% pour Anne Hidalgo). Combien récupérera la liste de Raphaël Glucksmann, soutenue par les socialistes, et donnée dans un combat serré avec la liste macroniste de Valérie Hayer dans les intentions de vote lors de ces élections européennes ? Il y a cinq ans, Glucksmann avait atteint 6,91% à Épinay-sous-Sénart, contre 17,86% pour la liste de la majorité portée à l'époque par Nathalie Loiseau. Reste à savoir sur quelle base part Valérie Hayer dans la commune : 17,86% (score de Nathalie Loiseau en 2019), 20,53% (vote Macron au premier tour de la présidentielle), ou 23,4% (vote LREM au premier tour des législatives) ?

17:08 - Jusqu'où peut aller la liste RN de Jordan Bardella à Épinay-sous-Sénart lors des européennes ? On remarque que Épinay-sous-Sénart fait partie des quelques communes où le niveau du RN n'a pas augmenté entre 2019 et 2022, Jordan Bardella regroupant en effet 15,45% lors du scrutin européen et Marine Le Pen 13,95% au premier tour de la présidentielle. Une situation visiblement différente de ce que prévoient les sondages aujourd'hui au niveau du pays, avec près d'une dizaine de points gagnés pour le RN entre la présidentielle 2022 et les européennes 2024.

15:02 - Tendance favorable à Renaissance à Épinay-sous-Sénart ? Ce sont Jean-Luc Mélenchon avec 47,34% et Emmanuel Macron avec 20,53% qui s'imposaient au premier tour de la présidentielle il y a deux ans à Épinay-sous-Sénart. Marine Le Pen n'affichait pour sa part que 13,95%. Et elle ne créait pas la surprise au second tour avec 31,05% contre 68,95%. Au premier tour des élections législatives, Épinay-sous-Sénart, couverte par une seule circonscription, verra le binôme estampillé Nupes s'imposer avec 45,78%, alors que le Rassemblement national sera derrière à 13,26%. Et le second tour sera à l'avenant avec encore un binôme Nupes finalement vainqueur localement.

12:45 - En 2019, des élections européennes très instructives Revenir cinq ans en arrière peut aussi sembler pertinent au moment d'analyser le scrutin d'aujourd'hui. Quels étaient les résultats des européennes en 2019 ? Lors des élections des députés européens il y a cinq ans, la liste RN obtenait 15,45% des votes et n'était que deuxième. C'est Nathalie Loiseau qui terminait en première position avec 17,86%.

11:45 - Analyse démographique des élections européennes à Épinay-sous-Sénart Quel impact aura la population d'Épinay-sous-Sénart sur le résultat des européennes ? La répartition démographique pourrait agir sur les priorités politiques en ce qui concerne l'instruction et les soins de santé. Dans la ville, 26,35% des résidents sont des enfants, et 4,6% sont des personnes âgées. Un salaire moyen mensuel net de 2093,94 €/mois peut être caractéristique d'une pression financière sur les foyers. Enfin, la présence d'une population étrangère de 22,78% et d'une population immigrée de 28,43% fait ressortir l'influence des flux migratoires sur la démographie locale. Le pourcentage d'étudiants, de 7,76% à Épinay-sous-Sénart, met en exergue la présence d'une population jeune et éduquée, susceptible de favoriser un environnement propice à l'innovation et à l'entrepreneuriat.

10:30 - Épinay-sous-Sénart : retour sur la participation aux dernières élections européennes Les élections européennes mobilisent moins que les autres scrutins. Cette année fera-t-elle exception ? Sur le plan national, le record d'abstention a été enregistré au moment du premier tour des régionales 2021. Il s'élevait à 66,7%. À Épinay-sous-Sénart, 76,25% des électeurs n'avaient pas participé. Afin de se faire une idée du vote des habitants de cette ville, il est indispensable d'étudier les résultats des rendez-vous électoraux antérieurs. En 2019, pendant les élections européennes, sur les 2 510 inscrits sur les listes électorales à Épinay-sous-Sénart, 58,7% avaient refusé de se rendre à leur bureau de vote, à comparer avec une abstention de 67,16% en 2014.

09:30 - Les européennes à Épinay-sous-Sénart sont lancées L'une des clés des élections européennes sera indéniablement l'ampleur de la participation à Épinay-sous-Sénart. Il y a deux ans, pour le second tour de la dernière présidentielle, parmi les 6 198 personnes en âge de voter dans la ville, 62,06% étaient allées voter, contre un taux de participation de 70,91% au premier tour, ce qui représentait 4 395 personnes. En proportion, à l'échelle de l'Hexagone, la participation à l'élection présidentielle 2022 se chiffrait à 73,69% au premier tour et seulement 71,99% au deuxième tour, c’était moins qu’en 2017. Les populations des petites communes votent souvent plus que dans les grandes, cet état de fait peut-il s'aggraver pour les européennes ?