En direct

19:09 - Raphaël Glucksmann, nouveau leader de la gauche lors de ces élections européennes 2024 ? La dynamique de la gauche est aussi à considérer lors de ces européennes, avec comme inconnue la décision des électeurs de la Nouvelle union populaire et sociale, qui n'existe plus aujourd'hui. Au cours du premier round des dernières législatives, en 2022, la candidature Nupes avait obtenu 24,03% des bulletins dans la localité. Combien récupérera la liste de Raphaël Glucksmann, portant le logo du Parti socialiste, et donnée dans un combat serré avec la liste macroniste de Valérie Hayer dans les enquêtes d'opinion ? Déjà candidat en 2019, Glucksmann avait atteint 5,33% à Villecresnes, contre 24,59% pour la liste de la majorité portée alors par Nathalie Loiseau.

17:08 - Quel résultat pour la liste RN à Villecresnes lors des européennes ? Les sondeurs prévoient une liste Jordan Bardella à 30% des suffrages dans l'Hexagone ce 9 juin, soit une dizaine de points de plus que son score des dernières européennes. Selon une simple addition, cette tendance devrait l'approcher de 30% à Villecresnes, soit dix points de plus également que son score de 2019 dans la ville. Mais une commune vote différemment de la France et on note que le RN n'a gagné ici que 1 point de plus entre 2019 et la candidature de Marine Le Pen au premier tour de la présidentielle 2022. De quoi revoir les ambitions lepénistes.

15:02 - Les tendances clés de 2022 pour les élections européennes Les habitants de Villecresnes avaient opté pour Marine Le Pen à 21,3% lors du premier tour de l'élection du président de la République en 2022. Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon avaient doublé la patronne du RN avec respectivement 29,57% et 21,67% des votes. C'est finalement Emmanuel Macron qui s'imposera avec 60,34% contre 39,66% pour Le Pen au deuxième round dans la localité. Au premier tour des élections législatives, Villecresnes, couverte par une seule circonscription, verra le binôme Ensemble ! (Majorité présidentielle) s'imposer avec 34,33%, alors que le Rassemblement national sera distancé à 17,88%. Il n'y aura pas d'amélioration au second tour, le mouvement restant totalement à l'écart localement.

12:45 - À Villecresnes, Nathalie Loiseau sur la première marche lors des dernières européennes Revenir cinq ans en arrière apparait toujours comme avisé au moment d'anticiper le scrutin de ce 9 juin. Qui s'était imposé à l'issue des européennes en 2019 ? Le trio de tête des dernières élections européennes à Villecresnes plaçait dans cet ordre la liste de Nathalie Loiseau avec 24,59% des voix, devançant la liste de Jordan Bardella avec 20,15% et Yannick Jadot avec 12,66%.

11:45 - Villecresnes : élections européennes et dynamiques démographiques Dans le cadre de la campagne électorale européenne, Villecresnes est perçue comme une ville dynamique et animée. Avec ses 11 642 habitants, cette agglomération cosmopolite représente la richesse culturelle de l'Europe contemporaine. L'existence de 844 entreprises sur son territoire illustre son dynamisme. Dans l'agglomération, 37 % de la population est âgée de 29 ans et moins, et 7,43 % sont des personnes âgées, ce qui pourrait avoir un effet sur les orientations des directives européennes, notamment en ce qui concerne l'instruction et la santé. Villecresnes abrite une communauté diversifiée, avec ses 1 117 résidents étrangers, soit 9,43% de sa population, enrichissant la dimension sociale et culturelle de la ville. Avec un salaire moyen mensuel net de 2873,8 € par mois, la ville défend une économie équilibrée malgré les défis. Pour finir, à Villecresnes, les spécificités locales rejoignent celles de l'Europe.

10:30 - À Villecresnes, quelle participation aux européennes ? L'analyse des consultations politiques passées est l'occasion de cerner plus précisément le vote des électeurs de cette ville. Il y a cinq ans, pendant les précédentes élections européennes, 52,79% des inscrits sur les listes électorales de Villecresnes avaient pris part au scrutin. Le taux de participation était de 47,08% il y a dix ans. Avec une participation qui continue de baisser lors des élections, ce scrutin 2024 va-t-il battre un nouveau record ? À travers tout le pays, la plus mauvaise participation jamais enregistrée l'a été lors du premier tour des élections régionales 2021. Elle atteignait 33%. À Villecresnes, 70,12% des votants avaient participé.

09:30 - Les élections européennes à Villecresnes sont lancées À Villecresnes, le niveau d'abstention constituera indéniablement l'un des facteurs décisifs du scrutin européen 2024. Pour mémoire, dans l'agglomération, le pourcentage d'abstention aux élections législatives 2022 représentait 51,54% au premier tour et seulement 52,56% au deuxième tour. Qu'en sera-t-il pour les européennes à Villecresnes ? Pour le deuxième tour de la dernière élection présidentielle, sur les 7 305 inscrits sur les listes électorales dans l'agglomération, 26,48% avaient déserté les urnes, contre un taux d'abstention de 21,59% au premier tour. A l'échelle du pays tout entier, la participation était déjà examinée en avril 2022. Elle se chiffrait à 25,5% à 12 h et seulement 65,0% à 17 heures pour le premier tour, c’était moins qu’en 2017.