Marine Le Pen était en deuxième position au premier tour de la présidentielle 2022 dans la commune avec 24,32% contre 27,19% pour Emmanuel Macron. Et elle ne rattrapait pas Emmanuel Macron au second tour avec 42,45% contre 57,55%. Le RN se prenait aussi les pieds dans le tapis à Varennes-Jarcy par la suite, lors des élections législatives, avec 19,21% au premier tour, contre 31,37% pour le binôme Ensemble ! (Majorité présidentielle). A l'issue du second round, c'est encore un binôme La République en Marche qui glanera le plus de suffrages, avec 65,10% sur la seule circonscription couvrant la commune.

11:45 - Varennes-Jarcy : l'impact de la démographie locale sur les élections européennes

La composition démographique et socio-économique de Varennes-Jarcy définit les préoccupations et les intérêts des habitants, impactant ainsi les résultats des européennes. Dans la ville, 34% de la population est âgée de 29 ans et moins, et 5,73% ont 75 ans et plus. La répartition par âge pourrait agir sur les orientations politiques, notamment en matière d'éducation et de soins de santé. Le taux élevé de cadres, représentant 26,18%, est révélateur d'une population soucieuse de la compétitivité économique de sa région. Par ailleurs, des éléments tels que le nombre de bénéficiaires du RSA (0,91%) et le nombre de résidences HLM (8,59% des logements) font ressortir les défis de solidarité et d'intégration sociale auxquels la commune doit faire face. Le pourcentage d'étudiants, évalué à 8,74% à Varennes-Jarcy, met en exergue la présence d'une population jeune et éduquée, susceptible de favoriser un environnement propice à l'innovation et à l'entrepreneuriat.