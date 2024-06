En direct

19:10 - Qui de Glucksmann ou Hayer va battre l'autre lors des élections européennes à Marcoussis ? La tendance à gauche est aussi à considérer lors de ces européennes, avec comme inconnue la décision des électeurs de la Nupes, qui avait percé aux législatives, mais qui n'existe plus désormais. La barre est haute. Lors du premier tour des élections de l'Assemblée, en 2022 à Marcoussis, le binôme Nupes avait en effet rassemblé 31,78% des votes dans la commune, soit plus que son score national. Une performance à mettre en perspective avec les 27% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de tous les candidats rouges, verts et roses. Quelle part optera pour la liste de Raphaël Glucksmann, représentant le Parti socialiste, et donnée au coude-à-coude avec la liste macroniste de Valérie Hayer par les instituts de sondage ? Déjà en lice en 2019, ce dernier avait atteint 7,44% à Marcoussis, contre 23,94% pour la liste de la majorité portée alors par Nathalie Loiseau. Le verdict est évidemment dépendant cette fois de ceux de la liste LFI, mais aussi de ceux d'Europe Ecologie ou encore du PCF.

17:08 - Les performances du Rassemblement national à Marcoussis avant les européennes Le score obtenu par la liste Bardella sera une des clés pour cette européenne localement. Jordan Bardella devrait se situer à 30% à Marcoussis si la situation prédite par les enquêtes d'opinion à l'échelle de la France se confirme localement. Le chef de file est en effet crédité de 30 à 33% des votes dans le pays, soit 10 points de plus qu'en 2019. Un surplus à ajouter aussi à son résultat de l'époque dans la commune ? L'addition est simple, mais logique au regard de la progression du RN dans la zone. Rien qu'entre les dernières européennes et la dernière présidentielle (au premier tour), le RN a en effet déjà gagné 4 points.

15:02 - Des indicateurs clés en 2022 pour les élections européennes Marine Le Pen n'aurait pas été qualifiée au second tour en tenant compte des seuls résultats dans la ville au 1er tour de la présidentielle 2022, ne récoltant que 20,23% contre 31,24% pour Emmanuel Macron et 20,42% pour Jean-Luc Mélenchon. C'est finalement son rival qui terminera gagnant à 64,61% contre 35,39% pour Le Pen au deuxième tour dans la localité. Le RN sera distancé ensuite au premier tour des législatives suivantes, comptant 16%, alors que les candidats LREM obtiendront 33,07% des voix. Le parti restera fantomatique, dans la municipalité en tout cas, au second tour.

12:45 - À Marcoussis, Nathalie Loiseau en première position il y a cinq ans Le résultat de ce dimanche soir sera-t-il le même que le choix des électeurs de 2019 ? C'est Nathalie Loiseau qui l'emportait à Marcoussis lors des dernières élections des eurodéputés, avec 23,94% des voix. La liste se plaçait devant celle de Yannick Jadot avec 16,87% dans la localité. Jordan Bardella finissait troisième, avec 16,81%.

11:45 - Dynamique électorale à Marcoussis : une analyse socio-démographique En pleine campagne électorale européenne, Marcoussis se présente comme une ville dynamique et vivante. Avec ses 28,7% de cadres pour 8 430 habitants, cette commune peut compter sur une certaine vitalité économique. Avec 702 entreprises, Marcoussis offre un environnement favorable à l'innovation et l'entrepreneuriat. Le taux de ménages disposant d'au moins une voiture (86,24 %) souligne le poids des questions de transport et d'environnement dans les interrogations des citoyens. Marcoussis abrite une communauté diversifiée, avec ses 522 résidents étrangers, enrichissant la dimension sociale et culturelle de la ville. Parmi cette diversité sociale, 48,62% des familles se composent de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 490,24 €, pèse sur une ville qui aspire à plus de prospérité. À Marcoussis, les problématiques locales se joignent aux objectifs européens.

10:30 - Marcoussis : quel était le pourcentage de participation aux précédentes élections européennes ? L'analyse des résultats des élections passées est l'occasion de comprendre davantage le vote des citoyens de cette commune. A l'occasion des dernières élections européennes, 43,68% des inscrits sur les listes électorales de Marcoussis avaient déserté les urnes, à comparer avec une abstention de 51,38% il y a dix ans. Les élections européennes mobilisant moins que les autres élections, qu'en sera-t-il cette année ? Pour mémoire, à l'échelle du pays en 2019, le taux d'abstention aux élections européennes représentait 49,9%, mieux qu'en 2014.

09:30 - Taux de participation aux élections : le cas de Marcoussis L'une des clés de ces européennes sera incontestablement l'ampleur de la participation à Marcoussis. A l'occasion du premier tour de la dernière présidentielle, le taux de participation avait atteint 80,47% des inscrits sur les listes électorales de l'agglomération, contre un taux de participation de 77,39% au deuxième tour, soit 4 637 personnes. Pour rappel, dans l'agglomération, le taux de participation aux législatives 2022 atteignait 53,71% au premier tour. Au deuxième tour, 51,96% des électeurs ont exercé leur droit de vote. Peut-on pronostiquer la participation cette année à Marcoussis ? Les jeunes générations affichent couramment un désintérêt pour les élections nationales, cette réalité peut-elle s'aggraver pour les européennes ?