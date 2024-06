En direct

19:14 - À Nozay, qui va profiter des électeurs de la Nupes ? La coalition de gauche menée par Jean-Luc Mélenchon et ses alliés aux législatives ayant explosé en vol, vers quelle liste vont se tourner ses électeurs pour ces élections européennes ? Le jour du premier round des élections législatives, en 2022, la candidature Nupes avait enregistré 24,13% des votes dans la localité. Une performance à comparer avec les 24% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle (17,65% pour Jean-Luc Mélenchon, 5,93% pour Yannick Jadot, 1,81% pour Fabien Roussel et 1,3% pour Anne Hidalgo). Quelle part de ces voix ira notamment à la liste de Raphaël Glucksmann, soutenue par le PS, et dans un combat serré avec la liste macroniste de Valérie Hayer dans les sondages ? Déjà en lice en 2019, Glucksmann avait obtenu 4,44% à Nozay, contre 28,48% pour la liste de la majorité portée à l'époque par Nathalie Loiseau. Reste à savoir sur quelle base part Valérie Hayer dans la localité : les 28,48% de Nathalie Loiseau aux européennes 2019, les 35,73% d'Emmanuel Macron au premier tour de la présidentielle 2022, ou les 37,6% de LREM au premier tour des législatives ?

17:08 - Les performances du Rassemblement national avant les européennes à Nozay Le nombre de votes en faveur de la liste RN portée par Jordan Bardella sera l'observation majeure pour cette élection des députés européens à l'échelle locale. Les sondages d'opinion imaginent une liste Bardella à environ 30% des voix dans le pays ce 9 juin, soit 10 points au-dessus de son score de 2019. Logiquement, cette tendance devrait l'amener à 26% à Nozay, soit 10 points de plus également que son score de 2019 dans la commune. Mais une commune vote différemment de la France et on remarque que le parti n'a pour l'instant gagné ici que 2 points de plus entre 2019 et la candidature de Marine Le Pen au premier tour de la présidentielle 2022. De quoi freiner les ardeurs frontistes.

15:02 - Avantage Renaissance à Nozay ? Marine Le Pen avait été deuxième au premier tour de la présidentielle 2022 à Nozay avec 18,01% contre 35,73% pour Emmanuel Macron. Et elle n'arrivait pas à reprendre l'avantage au second tour avec 32,9% contre 67,1%. Le RN n'a pas plus convaincu à Nozay par la suite, lors des élections législatives, avec 14,59% au premier tour, contre 37,60% pour le binôme Ensemble !. Sur la commune de Nozay, c'est finalement une majorité Ensemble ! (Majorité présidentielle) qui sera choisie au moment du second tour, confirmant la mise à l'écart du parti d'extrême droite.

12:45 - Nathalie Loiseau en première position lors des élections européennes 2019 à Nozay Se retourner sur le dernier test apparait encore une fois comme évident au moment de se préparer au résultat du le scrutin de ce dimanche. Qui l'avait emporté lors des européennes en 2019 ? C'est Nathalie Loiseau qui l'emportait à Nozay lors des dernières élections pour le Parlement européen, avec 28,48% des votes. La liste se plaçait devant celle de Yannick Jadot avec 18,19% dans la cité. Jordan Bardella achevait l'élection troisième, avec 16,02%.

11:45 - L'avenir européen se décide aussi à Nozay Au cœur de la campagne électorale européenne, Nozay se présente comme une commune dynamique et animée. Avec ses 28,73% de cadres pour 4 482 habitants, cette localité peut compter sur une certaine vitalité économique. La pluralité socio-économique se reflète dans ses 359 entreprises, dont l'activité est soutenue par un tissu familial de 2 429 foyers fiscaux. Le pourcentage de familles disposant d'au moins une voiture (90,7 %) souligne une dépendance à l'automobile, ce qui peut influencer les électeurs sur des problématiques de mobilité et d'infrastructure. Nozay forme une communauté diversifiée, avec ses 215 résidents étrangers, soit 4,79% de sa population, enrichissant la dimension sociale et culturelle de la ville. Malgré un pourcentage de chômeurs de 5,9%, la ville révèle un salaire moyen mensuel net de 3306,57 euros par mois, témoignant un certain niveau de prospérité. Chaque vote comptabilisé ce 9 juin 2024 à Nozay contribue à construire l'avenir européen.

10:30 - Les premiers chiffres sur la participation vont tomber ce midi, qu'en est-il à Nozay ? Y aura-t-il une progression de l'abstention des électeurs français aux européennes, à l'image du record de 59% observé en 2009 ? A l'échelle de l'Hexagone, la participation était déjà analysée aux européennes de 2019. Elle s'élevait à 19% à midi et déjà 43% à 17h. Comment votent généralement les citoyens de cette commune ? Il y a cinq ans, durant les précédentes européennes, sur les 2 007 inscrits sur les listes électorales à Nozay, 41,91% avaient refusé de se rendre à leur bureau de vote, contre un taux d'abstention de 52,1% il y a dix ans.

09:30 - C'est le moment de faire un choix à Nozay pour les élections européennes L'une des clés du scrutin européen sera à n'en pas douter la participation à Nozay. En avril 2022, pour le premier tour de la présidentielle, le taux d'abstention s'était hissé à 16,59% dans la commune, à comparer avec un taux d'abstention de 20,34% au second tour. En comparaison, dans la commune, le taux d'abstention aux législatives 2022 se chiffrait à 45,68% au premier tour. Au second tour, 46,48% des votants n'ont pas exercé leur droit de vote. La perte de pouvoir d'achat cumulée avec les inquiétudes provoquées par la guerre en Ukraine seraient par exemple susceptibles de renforcer l'importance de l'élection aux yeux des citoyens de Nozay.