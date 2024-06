En direct

19:11 - Quels sont les scénarios de reports pour le vote Nupes à Linas ? La répartition des voix de gauche est aussi à regarder de près lors de ces élections européennes, puisqu'on ne connaît pas les intentions des électeurs de la coalition menée par Jean-Luc Mélenchon et ses alliés, qui avait percé aux législatives, mais qui n'existe plus désormais. Lors du premier tour des élections de l'Assemblée à Linas, le binôme Nupes avait en effet accumulé 26,64% des votes dans la commune, soit plus que son score national. Quelle part votera pour la liste de Raphaël Glucksmann, alliée du PS, et annoncée au coude-à-coude avec la liste macroniste de Valérie Hayer dans les sondages lors de ces élections européennes ? En 2019, Glucksmann avait glané 4,47% à Linas, contre 19,8% pour la liste de la majorité portée alors par Nathalie Loiseau. On le donne plus haut dans la soirée...

17:08 - Quels résultats pour la liste RN lors des européennes à Linas ? Si dans l'Hexagone, les sondages prévoient une évolution moyenne du Rassemblement national à près de 10 points de plus aux européennes 2024 en comparaison de son score des européennes 2019 (ce qui porterait Bardella tout proche des 40% dans la commune), il faut réaliser pourtant que le mouvement n'a pour l'instant enregistré que 2 points de plus entre 2019 et 2022 pour le premier tour de Marine Le Pen. La dynamique devrait donc être plus limitée localement.

15:02 - Les électeurs de Linas plutôt favorables à Le Pen au premier tour de la présidentielle La ville de Linas avait plébiscité Marine Le Pen au terme de l'élection suprême 2022. La numéro 1 du RN l'emportait avec 27,17% au 1er round. Elle s'inclinait en revanche face à Emmanuel Macron au second tour avec 45,33% contre 54,67%. Au moment de fournir ou non des députés au président élu, le RN trébuchait au premier tour des élections législatives dans la commune, cumulant 23,44% des votes sur place, contre 26,64% pour le binôme Nupes. Au second tour, il échouait également, laissant la victoire locale au binôme concurrent (52,41%).

12:45 - Quelle liste avait remporté les élections européennes à Linas en 2019 ? Revenir cinq ans en arrière apparait aussi comme avisé au moment de se familiariser avec le scrutin de ce dimanche. Qu'avaient dit les européennes en 2019 ? Dans le détail, 516 habitants de Linas passés par les bureaux de vote s'étaient tournés vers le Rassemblement national à l'époque, aux élections européennes. La liste, déjà chapeautée par Jordan Bardella, séduisait 25,36% des votes devant Nathalie Loiseau à 19,8% et Yannick Jadot à 14,15%.

11:45 - Influence des facteurs démographiques sur les élections à Linas Dans le cadre de la campagne électorale européenne, Linas se présente comme une commune dynamique et active. Avec ses 7 032 habitants, cette ville est perçue comme un symbole d'ouverture. Avec 703 entreprises, Linas offre un environnement favorable à l'innovation et l'entrepreneuriat. Dans la ville, 39 % de la population est âgée de 0 à 29 ans, et 18,24 % ont plus de 60 ans, ce qui pourrait avoir un effet sur les orientations politiques en matière d'instruction et de soins de santé. Avec 563 résidents étrangers et un taux de population immigrée de 11,01%, Linas se classe comme un exemple de son ouverture au monde. Avec un revenu moyen par foyer fiscal de 33 556 € par an, la commune ambitionne un avenir prospère. À Linas, où la jeunesse représente 39% de la population, les élections sont l'espoir d'un avenir partagé et florissant.

10:30 - Les premiers chiffres de la participation attendus à 12h : la situation à Linas Comment ont voté les citoyens de cette ville lors des derniers rendez-vous électoraux ? Pendant les dernières européennes, parmi les 2 104 personnes en âge de voter à Linas, 48,17% étaient allées voter. La participation était de 42,48% il y a dix ans. Avec une abstention qui grimpe continuellement depuis les années 1970 lors des élections, ce scrutin 2024 va-t-il battre un nouveau record ? A l'échelle de l'Hexagone, la participation était déjà un sujet majeur aux élections européennes de 2019. Elle se chiffrait à 19,3% le midi et seulement 43,3% à 17 heures.

09:30 - Les prévisions de l'abstention aux élections européennes à Linas À Linas, l'un des facteurs déterminants de ces européennes 2024 sera à n'en pas douter le taux d'abstention. La flambée des prix des matières premières qui pèse sur les finances des foyers français pourrait en effet ramener les habitants de Linas vers les urnes. Lors du premier tour de la dernière élection présidentielle, 25,01% des électeurs dans la ville avaient boudé les urnes. L'abstention était de 29,66% au deuxième tour. En comparaison, dans la ville, le taux d'abstention aux législatives 2022 s'élevait à 57,22% au premier tour. Au deuxième tour, 60,03% des citoyens ne se sont pas déplacés.