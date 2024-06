En direct

19:21 - Glucksmann, nouveau patron de la gauche lors de ces européennes 2024 ? La répartition des voix de gauche est aussi à jauger lors de ces européennes, avec une inconnue : le parti pris des électeurs de la Nupes, qui n'existe plus dans le paysage politique. Lors du premier tour des législatives, en 2022, la candidature Nupes avait glané 22,61% des votes dans la localité. Un score à affiner avec les 26% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle (19,62% pour Jean-Luc Mélenchon, 6,49% pour Yannick Jadot, 1,72% pour Fabien Roussel et 0,82% pour Anne Hidalgo). Quelle part optera pour la liste de Raphaël Glucksmann, alliée des socialistes, et annoncée au coude-à-coude avec la liste macroniste de Valérie Hayer par les instituts de sondage lors de ces élections européennes ? Il y a cinq ans, ce dernier s'était arrogé 5,29% à Villejust, contre 19,35% pour la liste de la majorité portée alors par Nathalie Loiseau.

17:08 - Rassemblement national : quel résultat à Villejust à l'issue des européennes ? Le résultat des élections européennes 2024 au niveau local sera scruté avec le prisme de la dynamique Bardella, comme au niveau national. Si on met face à face le résultat de Jordan Bardella aux européennes 2019 et celui de Marine Le Pen en 2022 au premier tour de la présidentielle, on constate une progression de 1 point à Villejust. Mais celle-ci pourrait être encore plus élevée aux européennes 2024, les instituts de sondages donnant plutôt au mouvement une progression de près de 10 points par rapport à la précédente élection des eurodéputés ou de la présidentielle. De quoi prévoir 32% dans la ville cette fois ?

15:02 - Les résultats de la présidentielle et des législatives à Villejust Villejust avait préféré Emmanuel Macron il y a deux ans pour le premier tour de l'élection présidentielle. Avec 23,4%, Marine le Pen était reléguée en deuxième position par son rival, bénéficiant de 26,27% des suffrages. Et elle ne rattrapait pas Emmanuel Macron au second tour avec 40,47% contre 59,53%. Le RN se prenait aussi les pieds dans le tapis dans la localité par la suite, lors des législatives, avec 22,86% au premier tour, contre 32,31% pour le binôme LREM. Il n'y arrivera pas plus au second tour, voyant encore le binôme La République en Marche remporter le scrutin.

12:45 - Quelle liste avait remporté les élections européennes à Villejust il y a cinq ans ? Quels étaient les résultats des européennes précédentes ? Revenir cinq ans en arrière nous semble toujours avisé au moment d'anticiper le scrutin de ce 9 juin. Dans le détail, la liste du RN, qui avait déjà comme guide un certain Jordan Bardella, avait dominé les élections du Parlement européen il y a cinq ans. Le bulletin avait attiré 22,58% des votes, face à Nathalie Loiseau à 19,35% et Yannick Jadot à 17,16%.

11:45 - Analyse socio-économique de Villejust : perspectives électorales Les facteurs démographiques et socio-économiques de Villejust mettent en évidence des tendances évidentes qui pourraient affecter les résultats des élections européennes. Avec une densité de population de 429 hab par km² et un pourcentage de chômeurs de 6,46%, le marché de l'emploi et les questions d'habitat sont des inquiétudes majeures. Le taux élevé de cadres, atteignant 26,98%, est révélateur d'une population soucieuse de la compétitivité économique de sa région. De surcroît, la présence d'une population étrangère de 7,28% et d'une population immigrée de 10,83% indique les défis des politiques migratoires et d'intégration en France. Les chiffres sur l'instruction à Villejust mettent en relief une diversité importante, avec des pourcentages variables de titulaires de diplômes : 17,93% des résidents ont obtenu seulement le bac par exemple. Ceci, associé aux statistiques sur les revenus, peut influencer les préoccupations concernant les politiques de l'Union européenne sur l'instruction et l'emploi.

10:30 - Villejust : la mobilisation des électeurs aux européennes Au cours des rendez-vous électoraux précédents, les 2 514 habitants de cette ville ont laissé entrevoir leurs préférences de vote. Cinq ans plus tôt, au moment des précédentes européennes, 47,25% des personnes en âge de voter à Villejust avaient refusé de se rendre aux urnes, à comparer avec une abstention de 56,2% lors du scrutin de 2014. Glisser un bulletin dans l'urne n'étant pas la priorité des citoyens français, l'abstention établira-t-elle un nouveau record aujourd'hui ? A l'échelle du pays tout entier, le pic d'abstention a été observé durant le premier tour des régionales 2021, atteignant 67%. À Villejust, 66,58% des électeurs n'avaient pas fait l'effort de se déplacer.

09:30 - L'abstention aux européennes à Villejust Le niveau de participation constituera indiscutablement un facteur déterminant de ces élections européennes 2024 à Villejust. Pour mémoire, dans la ville, l'abstention aux élections législatives 2022 s'élevait à 49,43% au premier tour. Au second tour, 51,1% des citoyens n'ont pas exercé leur droit de vote. En avril 2022, au second tour de la dernière présidentielle, sur les 1 579 personnes en âge de voter au sein de la ville, 22,61% avaient déserté les urnes. Le taux d'abstention était de 20,9% au premier tour. Au niveau national, la participation était déjà examinée il y a deux ans. Elle se chiffrait à 25% à 12 h et seulement 65% à 17 heures pour le premier tour.