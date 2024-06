Résultat des européennes à Martinet : l'élection 2024 en direct

En direct

18:28 - Les performances du Rassemblement national avant les européennes à Martinet A l'échelle locale, le résultat de la liste Bardella aux européennes sera très observé. Si dans l'Hexagone, les sondeurs chiffrent une progression du Rassemblement national à environ dix points de plus aux européennes 2024 en comparaison de son score des européennes 2019 (ce qui amènerait Bardella à environ 30% dans la commune), il faut réaliser néanmoins que le mouvement n'a visiblement enregistré que 2 points de plus entre 2019 et 2022 pour le premier tour de Marine Le Pen. La dynamique pourrait donc être moins forte localement.

15:02 - Les enseignements de la présidentielle et des législatives C'est Emmanuel Macron qui était arrivé en tête à Martinet lors du premier tour de la présidentielle, avec 37,16%, dépassant Marine Le Pen. La cheffe de file du RN obtenait 23,26%. Et elle ne créait pas la surprise au second tour avec 39,17% contre 60,83%. Le RN ne convainquait pas plus à Martinet un mois plus tard, lors des élections du Parlement, avec 17,6% au premier tour, contre 23,96% pour le binôme Ensemble ! (Majorité présidentielle). Il n'y arrivera pas plus au second tour, laissant également le binôme LREM gagner le scrutin.

12:45 - 21,51% pour Jordan Bardella lors des élections européennes 2019 à Martinet Quels étaient les résultats des européennes précédentes ? Se pencher sur la dernière expérience du genre nous semble de nouveau sensé au moment d'analyser le scrutin de ce 9 juin. Le score de la liste du Rassemblement national, avec un certain Jordan Bardella comme général en chef aux européennes il y a cinq ans, était au plus haut à Martinet, à 21,51%, soit 80 voix dans la ville. L'extrême droite doublait Nathalie Loiseau à 21,24% et Yannick Jadot à 14,25%.

11:45 - Analyse démographique des européennes à Martinet Dans la commune de Martinet, divers facteurs démographiques et socio-économiques risquent d'influencer le résultat des élections européennes. Avec un pourcentage de chômeurs de 9,9% et une densité de population de 59 habitants par km², les questions liées au chômage et au logement sont des inquiétudes majeures. Le taux de ménages ne possédant aucune voiture (16,73%) montre une dépendance moindre à l'automobile, ce qui peut impacter les 421 électeurs sur des problématiques de transport et d'infrastructure. Le nombre de bénéficiaires du RSA (0,68%) met en lumière des impératifs d'accompagnement social, tandis que le pourcentage de salariés en CDD (8,72%) fait ressortir des enjeux de sécurité du travail. Les données sur l'instruction à Martinet mettent en relief une diversité importante, avec des pourcentages variables de titulaires de diplômes : 19,95% des résidents ont obtenu seulement le bac par exemple. L'UE devrait prendre en compte ces disparités et proposer des mesures concrètes pour favoriser l'égalité des chances.

10:30 - Retour sur la participation lors des élections européennes à Martinet L'observation des scrutins européens passés est l'occasion de se faire une idée du vote des habitants de cette commune. En 2019, à l'occasion des européennes, le taux d'abstention s'élevait à 48,85% des électeurs de Martinet (Vendée). Le taux d'abstention était de 58,8% en 2014. Avec une participation qui baisse continuellement lors des élections, ce scrutin 2024 va-t-il battre un nouveau record ? Au niveau de l'Hexagone, le pic d'abstention a été constaté lors du premier tour des régionales 2021, s'élevant à 67%. À Martinet, 65,5% des votants n'avaient pas pris la peine de se déplacer.

09:30 - Quelle sera la participation aux élections européennes à Martinet ? À Martinet, l'abstention constituera incontestablement l'une des grandes inconnues de ces européennes 2024. En avril 2022, pour le deuxième tour de la dernière présidentielle, 17,23% des électeurs habilités dans la localité avaient refusé de se rendre aux urnes. Le taux d'abstention était de 17,6% au premier tour. En proportion, dans la localité, le taux d'abstention aux législatives 2022 atteignait 49,76% au premier tour et seulement 54,42% au deuxième tour. Peut-on pronostiquer l'abstention cette année à Martinet ? La situation géopolitique actuelle serait de nature à ramener les citoyens de Martinet (85150) dans les isoloirs.