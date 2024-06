En direct

19:25 - Glucksmann, Aubry, Toussaint.. À Saint-Julien-des-Landes, qui va bénéficier des voix de la Nupes ? En 2019 pour les européennes, Raphaël Glucksmann, dont la liste est estampillée Parti socialiste, avait atteint 4,08% à Saint-Julien-des-Landes, contre 22,24% pour la liste de la majorité, portée alors par Nathalie Loiseau. On le donne plus haut cette fois selon les enquêtes sondagières. Reste à savoir quel sera le report des voix de la Nupes, qui n'a pas survécu malgré la surprise qu'elle avait créée lors des dernières élections législatives. Le niveau est élevé : lors du premier tour des élections du Parlement, en 2022 à Saint-Julien-des-Landes, le binôme Nupes avait en effet obtenu 14,93% des votes dans la commune. Un chiffre à compléter avec les 15% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de tous les candidats rouges, verts et roses. Le niveau de Glucksmann est évidemment dépendant cette fois des points obtenus par Manon Aubry, Marie Toussaint ou encore Léon Deffontaine.

17:08 - Le Rassemblement national à Saint-Julien-des-Landes, un favori aux européennes ? Les instituts de sondage imaginent une liste Jordan Bardella à environ 30% des votes dans le pays ce 9 juin, soit une dizaine de points au-dessus de sa marque des dernières européennes. Selon un calcul bête et méchant, cette tendance devrait le pousser à 39% à Saint-Julien-des-Landes, soit 10 points de plus également que son score de 2019 dans la commune. Mais une commune n'est pas la France et on remarque que le Rassemblement national n'a pour l'instant enregistré ici que 2 points de plus entre 2019 et 2022 pour le premier tour de Marine Le Pen. Ce qui devrait relativiser les projections les plus hâtives.

15:02 - Avantage RN à Saint-Julien-des-Landes ? Dernières élections en date, les législatives avaient donné un excellent démarrage pour le RN à Saint-Julien-des-Landes. Ce dernier s'était hissé en tête dans la commune avec 27,10% au 1er round, mais sera battu en revanche au second par le binôme LREM (Saint-Julien-des-Landes n'ayant qu'une circonscription). Marine Le Pen avait aussi fini en tête quelques semaines plus tôt avec 31,46% au 1er tour de l'élection du locataire de l'Elysée. Emmanuel Macron était deuxième avec 30,26% et Jean-Luc Mélenchon troisième avec 10,66%. Avec 48,17% elle s'inclinait en revanche au second tour devant un Emmanuel Macron à 51,83%.

12:45 - À Saint-Julien-des-Landes, Jordan Bardella au sommet lors des élections européennes 2019 Revenir cinq ans en arrière semble encore une fois évident au moment de se préparer au résultat du le scrutin de ce 9 juin. Quels étaient les résultats des européennes en 2019 ? Il y a cinq ans, à Saint-Julien-des-Landes, la liste Rassemblement national, déjà dirigée par Jordan Bardella, s'était imposée, glanant 29,05% des votes face à Nathalie Loiseau à 22,24% et Yannick Jadot à 10,89%.

11:45 - Comment la composition démographique de Saint-Julien-des-Landes façonne les résultats électoraux ? Quel portrait faire de Saint-Julien-des-Landes, à quelques heures de l'annonce des résultats des élections européennes ? Avec une population de 1 952 habitants répartis dans 970 logements, cette localité présente une densité de 58 habitants par km². Avec 101 entreprises, Saint-Julien-des-Landes se positionne comme un terreau favorable à l'innovation et l'entrepreneuriat. Le pourcentage de familles disposant d'au moins une voiture (81,75 %) montre l'importance des problématiques de mobilité et d'environnement dans les préoccupations des citoyens. Les habitants, comprenant une proportion de 44,93% de retraités, exprimeront-ils leur intérêt pour la vie démocratique en allant voter ? Au sein de cette diversité sociale, 44,74% des familles sont composées de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 558,83 euros, accable une commune qui vise un avenir prospère. En résumé, à Saint-Julien-des-Landes, les intérêts locaux alimentent le débat démocratique.

10:30 - Taux de participation aux dernières européennes à Saint-Julien-des-Landes : quels enseignements ? Au fil des dernières élections, les 1 976 habitants de cette localité ont dévoilé leurs habitudes de vote. Durant les européennes 2019, parmi les 721 inscrits sur les listes électorales à Saint-Julien-des-Landes, 45,3% étaient restés chez eux, contre un taux d'abstention de 55,99% pour le scrutin européen de 2014. Près d'un électeur français sur deux n'a pas voté pour les élections européennes de 2019. Une nouvelle abstention record se profile-t-elle cette année ? Les chiffres du pays en 2019 parlent d'eux-mêmes, l'abstention aux européennes s'élevait à 49,88%.

09:30 - Analyse de l'abstention aux précédentes élections à Saint-Julien-des-Landes À Saint-Julien-des-Landes, l'abstention constituera sans nul doute l'une des clés de ce scrutin européen 2024. Il y a 2 ans, lors du second tour de l'élection présidentielle, 83,14% des électeurs inscrits dans la ville avaient pris part au vote. Le taux de participation était de 82,92% au premier tour, soit 1 199 personnes. Pour rappel, dans la ville, le taux de participation aux élections législatives 2022 s'élevait à 48,56% au premier tour et seulement 48,67% au second tour. Le conflit militaire russo-ukrainien ainsi que ses conséquences sur les prix des matières premières seraient de nature à renforcer l'engagement civique des électeurs de Saint-Julien-des-Landes .