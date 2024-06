En direct

19:27 - Qui vont choisir les électeurs de la gauche à Saint-Georges-de-Pointindoux ? Outre le résultat du Rassemblement national, arrive la question du duel entre la liste Renaissance de Valérie Hayer et celle des socialistes dirigée par Raphaël Glucksmann. Ces adversaires arriveraient à quasi-égalité à l'issue du scrutin d'aujourd'hui, selon les enquêtes des instituts de sondage. Mais on se souvient que Le candidat de gauche avait glané 4,6% à Saint-Georges-de-Pointindoux, contre 24,45% pour la liste LREM lors des dernières européennes. Tout dépendra du report des voix de la Nouvelle union populaire écologique et sociale, qui a déjà éclaté. La réserve de voix s'avère conséquente : lors du premier tour des élections du Parlement à Saint-Georges-de-Pointindoux, le binôme Nupes avait en effet réuni 17,46% des votes dans la commune. Une performance à comparer avec les 18% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des votes Mélenchon-Roussel-Jadot-Hidalgo.

17:08 - Quel résultat pour la liste RN à Saint-Georges-de-Pointindoux lors des européennes ? Le résultat des européennes 2024 à l'échelle locale sera regardé selon le prisme de la dynamique lepéniste, comme au niveau national. Si en France entière, les sondages d'opinion annoncent une progression moyenne du RN à près de 10 points aux européennes 2024 par rapport à son résultat des précédentes européennes (ce qui porterait virtuellement Bardella à 35% dans la commune), il faut réaliser pourtant que le mouvement n'a visiblement enregistré que 3 points de plus entre 2019 et et le premier tour de la présidentielle 2022. La dynamique devrait donc être plus limitée localement.

15:02 - Situation favorable à Renaissance à Saint-Georges-de-Pointindoux ? C'est Emmanuel Macron qui était arrivé en tête à Saint-Georges-de-Pointindoux lors du premier tour de la présidentielle, avec 33,57%, dépassant Marine Le Pen. La patronne du RN obtenait 28,82%. Et elle ne rattrapait pas son rival au second tour avec 42,39% contre 57,61%. Le RN ne convainquait pas plus dans la localité par la suite, lors des élections du Parlement, avec 18,69% au premier tour, contre 25,04% pour le binôme Ensemble !. Sur la commune de Saint-Georges-de-Pointindoux, c'est finalement une majorité LREM qui sera choisie à l'issue du second tour, confirmant la défaite de l'ancien FN.

12:45 - À Saint-Georges-de-Pointindoux, Jordan Bardella en première position lors des élections européennes 2019 Les résultats de ce dimanche soir vont-ils concorder avec le choix des électeurs de 2019 ? Le résultat de la liste RN, avec un certain Jordan Bardella comme général en chef à l'époque, était au plus haut à Saint-Georges-de-Pointindoux, à 25,92%. Le mouvement nationaliste doublait Nathalie Loiseau à 24,45% et Yannick Jadot à 13,79%.

11:45 - Saint-Georges-de-Pointindoux : analyse des facteurs socio-économiques et électoraux La diversité démographique et les réalités socio-économiques de Saint-Georges-de-Pointindoux façonnent les intérêts et les préoccupations des électeurs, et donc leur influence sur les élections européennes. Dans la localité, 21,85% des résidents sont âgés de 14 ans et moins, et 21,27% de plus de 60 ans. La pyramide des âges peut avoir un effet sur les orientations politiques, notamment en matière d'éducation et de soins de santé. Le pourcentage de familles ne possédant aucune voiture (15,74%) souligne une dépendance moindre à l'automobile. Ce facteur pourrait impacter les 578 électeurs sur des questions de transport et d'infrastructure. Le nombre de bénéficiaires du RSA (0,73%) met en lumière la nécessité d'un accompagnement social, et le pourcentage de salariés en contrat à durée déterminée (6,81%) indique des défis de stabilité de l'emploi. Les données sur l'instruction à Saint-Georges-de-Pointindoux mettent en relief une diversité importante, avec des pourcentages variables de titulaires de diplômes : 20,58% des résidents ont obtenu seulement le baccalauréat par exemple. Il est essentiel de garantir que les politiques européennes s'adaptent aux réalités locales.

10:30 - Saint-Georges-de-Pointindoux : retour sur l'abstention aux dernières européennes Comment votent habituellement les citoyens de cette commune ? En 2019, lors des élections européennes, parmi les 590 inscrits sur les listes électorales à Saint-Georges-de-Pointindoux, 50,04% étaient restés chez eux. L'abstention était de 62,09% pour le scrutin européen de 2014. Avec une abstention qui continue de grimper depuis des années lors des élections, ce rendez-vous électoral du 9 juin 2024 va-t-il établir un nouveau record ? Les chiffres de l'Hexagone en 2019 étaient les suivants : l'abstention aux élections européennes représentait 50%, mieux qu'en 2014.

09:30 - Les européennes sont lancées à Saint-Georges-de-Pointindoux : scrutin en cours À Saint-Georges-de-Pointindoux, l'un des critères clés des européennes 2024 sera à n'en pas douter le taux de participation. En avril 2022, à l'occasion du deuxième tour de la dernière présidentielle, le taux de participation avait représenté 77,5% dans la commune. Le taux de participation était de 76,71% au premier tour, c'est-à-dire 1 018 personnes. Pour rappel, dans la commune, le taux de participation aux élections législatives 2022 atteignait 43,3% au premier tour. Au deuxième tour, 40% des citoyens se sont déplacés. Quelle sera la participation à Saint-Georges-de-Pointindoux cette année ? Les populations des grandes et moyennes communes se déplacent la plupart du temps moins que dans les petites, cette réalité peut-elle s'inverser pour les européennes ?