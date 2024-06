En direct

19:07 - Glucksmann, Aubry, Toussaint.. Qui va tirer parti des voix de la Nupes à Élancourt ? La Nouvelle union populaire et sociale étant terminée, que décideront ses électeurs lors de ces élections européennes ? La somme des suffrages n'est pas négligeable. Lors du premier tour des élections de l'Assemblée, en 2022 à Élancourt, le binôme Nupes avait en effet enregistré 33,09% des votes dans la commune. Un chiffre à comparer avec les 37% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des votes Mélenchon-Roussel-Jadot-Hidalgo. Quelle part optera pour la liste de Raphaël Glucksmann, alliée du PS, et annoncée comme très proche de la liste macroniste de Valérie Hayer par les instituts de sondage ? Déjà candidat en 2019, Glucksmann s'était élevé à 5,85% à Élancourt, contre 26,59% pour la liste de la majorité portée à l'époque par Nathalie Loiseau. Il vise bien mieux à l'issue du scrutin du jour...

17:08 - Quel candidat vont retenir les supporters de la droite à Élancourt ? Les instituts de sondage imaginent une liste Bardella à environ un tiers des voix dans l'Hexagone ce 9 juin, soit dix points de plus que sa marque de 2019. Selon un calcul simpliste, cette dynamique doit le porter à 22% à Élancourt, soit dix points de plus également que son score de la dernière fois à l'échelle locale. Mais une commune vote différemment de la France et on note que le Rassemblement national n'a visiblement grappillé ici que 1 point de plus entre 2019 et 2022 pour le premier tour de Marine Le Pen. De quoi revoir les ambitions lepénistes.

15:02 - Les dernières tendances à Élancourt Avec 13,68%, c'est un score insuffisant qu'avait obtenu Marine Le Pen à Élancourt au premier tour de la présidentielle il y a deux ans. La cheffe de file du RN était surclassée par Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon à respectivement 31,3% et 29,17% des voix. Et elle ne rattrapait pas le président sortant au second tour avec 26,95% contre 73,05%. Au premier tour des législatives, Élancourt, couverte par une seule circonscription, verra le binôme Nouvelle union populaire écologique et sociale s'imposer avec 33,09%, alors que le Rassemblement national sera derrière à 10,98%. Et le second tour ne fera que le confirmer avec encore un binôme Ensemble ! Vainqueur localement.

12:45 - Rappel ! Quels résultats pour les élections européennes à Élancourt il y a cinq ans ? Qui l'avait emporté lors des européennes précédentes ? Se retourner sur le dernier vote similaire semble encore sensé au moment d'observer le scrutin de ce 9 juin. À Élancourt, les dernières européennes se terminaient avec la première place de la liste de Nathalie Loiseau avec 26,59% des suffrages exprimés. Elle s'imposait donc face à la liste de Yannick Jadot avec 16,78%. En troisième position se trouvait Jordan Bardella avec 12,75%.

11:45 - Élections européennes à Élancourt : un éclairage démographique A mi-chemin des européennes, Élancourt regorge de diversité et d'activités. Avec ses 25,67% de cadres supérieurs pour 26 082 habitants, cette agglomération possède une certaine vitalité économique. La variété socio-économique se reflète dans ses 1 593 entreprises, dont l'activité est soutenue par un tissu familial de 14 591 foyers fiscaux. Le taux de foyers détenant au moins une voiture (81,88 %) souligne l'importance des questions de mobilité et d'environnement dans les interrogations des votants. Élancourt forme une communauté diversifiée, avec ses 2 419 résidents étrangers, renforçant la richesse sociale et culturelle de la ville. Malgré un taux de chômage de 9,78%, la commune dévoile un salaire moyen mensuel net de 2830,09 € par mois, témoignant un certain niveau de prospérité. À Élancourt, où les moins de 30 ans représentent 41% de la population, les élections sont l'espoir d'un avenir en communion.

10:30 - Élancourt : la mobilisation des électeurs aux élections européennes Choisir les futurs eurodéputés n'étant pas la priorité des citoyens français, l'abstention établira-t-elle un nouveau record lors de ces élections européennes ? Au niveau de l'Hexagone, la participation était déjà un sujet central aux européennes de 2019. Elle s'élevait à 19% à midi et seulement 43% à 17 heures. L'étude des scrutins européens antérieurs est l'occasion de comprendre davantage le vote des citoyens de cette agglomération. Cinq ans plus tôt, durant les précédentes élections européennes, 50,99% des inscrits sur les listes électorales d'Élancourt (Yvelines) avaient refusé de se rendre à leur bureau de vote, contre un taux d'abstention de 59,35% pour les élections européennes de 2014.

09:30 - Les européennes démarrent à Élancourt : quel sera le taux de participation ? À Élancourt, l'abstention sera l'une des grandes inconnues de ce scrutin européen 2024. Au deuxième tour de la dernière élection présidentielle, le taux d'abstention s'était élevé à 27,4% au sein de l'agglomération, contre un taux d'abstention de 21,79% au premier tour. Pour comparer, dans l'agglomération, le taux d'abstention aux législatives 2022 atteignait 49,39% au premier tour et seulement 49,19% au second tour. Les études indiquent que l'abstention est souvent supérieure chez les jeunes, cette situation peut-elle changer pour les européennes ?