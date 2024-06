En direct

19:21 - À Beaurepaire, que vont trancher les électeurs de la Nupes ? L'union de gauche aux législatives ayant éclaté, que choisiront ses électeurs pour ces élections européennes ? A l'occasion du premier tour des dernières législatives, la candidature Nupes avait cumulé 11,88% des bulletins dans la commune. Combien récupérera la liste de Raphaël Glucksmann, portant le logo du PS, et annoncée au coude-à-coude avec la liste macroniste de Valérie Hayer par les sondeurs lors de ces élections européennes ? Il y a cinq ans, ce dernier avait atteint 4,89% à Beaurepaire, contre 28,98% pour la liste de la majorité portée à l'époque par Nathalie Loiseau. Son résultat dépendra évidemment cette fois des résultats de la liste LFI de Manon Aubry, mais aussi de ceux de l'écologiste Marie Toussaint ou encore du PCF Léon Deffontaine.

17:08 - Quel résultat à Beaurepaire pour la liste Rassemblement national ? Le score obtenu par la liste Bardella sera l'observation majeure pour cette élection européenne au niveau local, comme dans le reste du pays. Si à l'échelle nationale, les instituts de sondage calculent une progression du Rassemblement national à environ 10 points de plus aux européennes 2024 par rapport à son résultat des précédentes européennes (ce qui amènerait Bardella à près de 30% dans la commune), il faut noter néanmoins que le parti n'a pour l'instant pris que 2 points de plus entre 2019 et la candidature de Marine Le Pen au premier tour de la présidentielle 2022. L'explosion du RN devrait donc être moins puissante localement.

15:02 - Les inscrits de Beaurepaire plutôt favorables à Macron en 2022 Beaurepaire avait préféré Emmanuel Macron en 2022 pour le premier tour de la présidentielle. Avec 20,62%, Marine le Pen était reléguée au second plan par son rival, porté par 44,84% des suffrages. Et elle n'arrivait pas à reprendre l'avantage au second tour avec 31,48% contre 68,52%. Le RN n'a pas plus convaincu à Beaurepaire quelques jours plus tard, lors des élections législatives, avec 10,33% au premier tour, contre 49,05% pour le binôme Divers droite. Sur la commune de Beaurepaire, c'est finalement une majorité Divers droite qui sera désignée au moment du second tour, confirmant la défaite du parti lepéniste.

12:45 - À Beaurepaire, Nathalie Loiseau en tête lors des dernières européennes Les résultats de ce dimanche soir vont-ils confirmer le verdict de 2019 ? Avec un score de 18,44%, Jordan Bardella avait été surpassé lors des européennes il y a cinq ans par Nathalie Loiseau avec 28,98% des bulletins dans l'urne.

11:45 - Le poids démographique et économique de Beaurepaire aux européennes La démographie et le contexte socio-économique de Beaurepaire contribuent à façonner les intérêts et les préoccupations des électeurs, et donc leur influence sur les européennes. Avec une densité de population de 96 habitants par km² et un pourcentage de chômeurs de 7,34%, le marché de l'emploi et les questions de logement sont des sujets majeurs. Le taux de ménages disposant d'au moins une automobile (90,83%) montre le poids des questions de mobilité et d'aménagement routier dans les interrogations des 859 citoyens possédant une carte électorale. Le nombre de familles monoparentales (10,23%) met en évidence la nécessité d'un accompagnement social, et le taux de salariés en contrat à durée déterminée (7,77%) fait ressortir des enjeux de stabilité de l'emploi. Les chiffres sur l'instruction à Beaurepaire mettent en relief une diversité de qualifications, avec 23,46% des habitants sans diplôme, cela souligne l'importance de mettre en place des programmes visant à améliorer l'accessibilité à l'instruction.

10:30 - Beaurepaire : retour sur la participation aux dernières élections européennes Au cours des précédents scrutins européens, les 2 493 habitants de cette commune ont laissé entrevoir leurs habitudes de vote. Durant les européennes de 2019, 882 électeurs de Beaurepaire s'étaient rendus aux urnes (soit 52,0%), contre un taux de participation de 41,37% en 2014. Glisser un bulletin dans l'urne n'étant pas une priorité pour les électeurs, l'abstention battra-t-elle un nouveau record à l'annonce des résultats des européennes ? Au niveau du pays tout entier, le record de la participation la plus faible enregistrée en France a été lors du premier tour des élections régionales 2021, avec un taux de 33,3%. À Beaurepaire, 71,04% des électeurs avaient participé.

09:30 - La participation aux élections européennes à Beaurepaire Le niveau d'abstention sera immanquablement l'un des critères essentiels des européennes à Beaurepaire. Pour le deuxième tour de la présidentielle, sur les 1 762 inscrits sur les listes électorales au sein de la ville, 18,37% avaient refusé de se rendre aux urnes, contre un taux d'abstention de 18,56% au premier tour. Pour comparer, dans la ville, l'abstention aux élections législatives 2022 s'élevait à 51,58% au premier tour et seulement 58,05% au deuxième tour. Peut-on pronostiquer l'abstention pour les européennes à Beaurepaire ? La hausse généralisée des prix qui pèse sur le budget des ménages est par exemple susceptible d'impacter la participation à Beaurepaire.