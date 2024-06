L'autre source de doute qui accompagne ces européennes sera celle du vote de gauche après la dispersion de la coalition menée par Jean-Luc Mélenchon et ses alliés. Le jour du premier tour des législatives, la candidature Nupes avait cumulé 15,36% des voix dans la commune. Un chiffre à comparer avec les 19% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des votes Mélenchon-Roussel-Jadot-Hidalgo. Quelle part de ces voix ira notamment à la liste de Raphaël Glucksmann, soutenue par le PS, et dans un combat serré avec la liste macroniste de Valérie Hayer dans les sondages ? Il y a cinq ans, ce dernier s'était élevé à 5,31% à Genas, contre 29,76% pour la liste de la majorité portée à l'époque par Nathalie Loiseau. Une réponse manque enfin : celle de la base dont peut disposer Valérie Hayer dans la commune : 29,76% (score de Nathalie Loiseau en 2019), 37,13% (vote Macron au premier tour de la présidentielle), ou 38,26% (vote LREM au premier tour des législatives) ?

17:08 - Le Rassemblement national à Genas, un favori aux européennes ?

Si on compare le résultat de la liste RN aux européennes 2019 et celui de Marine Le Pen en 2022 au premier tour de la présidentielle, on constate une progression de 1 point à Genas. Mais la marche pourrait se trouver encore plus haute aux européennes 2024, les instituts offrant plutôt à la formation une progression de près de 10 points en comparaison de l'élection européenne précédente. Assez pour prédire 30% dans la ville cette fois ?