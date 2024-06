En direct

19:07 - Renaissance et Parti socialiste à égalité aussi à Décines-Charpieu pour ces élections européennes 2024 ? Outre le résultat de la liste Bardella, se pose la question du duel entre la liste Renaissance de Valérie Hayer et la socialiste portée par Raphaël Glucksmann. Les deux ont été annoncés au coude-à-coude ce soir, selon les études sondagières. Raphaël Glucksmann avait glané 6,32% à Décines-Charpieu, contre 18,05% pour la liste LREM lors des dernières européennes. Reste à savoir quel sera le report des votes de la Nouvelle union populaire écologique et sociale, qui n'a pas survécu. La manne apparaît comme importante. Lors du premier tour des élections de l'Assemblée, en 2022 à Décines-Charpieu, le binôme Nupes avait en effet cumulé 28,73% des votes dans la commune. Une performance à affiner avec les 35% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de Mélenchon à Hidalgo. Quant à la liste de Valérie Hayer, il s'agira de déterminer quelle est sa véritable base à Décines-Charpieu, entre les 18,05% de Nathalie Loiseau aux européennes 2019, les 23,56% d'Emmanuel Macron au premier tour de la présidentielle 2022, ou les 22,39% de LREM au premier tour des législatives…

17:08 - Quel candidat vont choisir les supporters de la droite à Décines-Charpieu ? À Décines-Charpieu, on peut souligner que le RN n'a pas gagné de terrain entre 2019 et 2022, Jordan Bardella enregistrant en effet 25,93% lors du scrutin européen et Marine Le Pen 22,35% au premier tour de la présidentielle. Cette contre-performance diffère de ce qu'annoncent les sondages en 2024 au niveau de la France, avec près de 10 points ajoutés pour le RN entre la dernière présidentielle et l'élection de ce mois de juin.

15:02 - Déjà des tendances à prendre en compte Marine Le Pen n'avait pas vraiment convaincu dans la commune au 1er tour de la présidentielle 2022, ne s'arrogeant que 22,35% contre 23,56% pour Emmanuel Macron et 29,11% pour Jean-Luc Mélenchon. C'est finalement Emmanuel Macron qui s'imposera avec 58,19% contre 41,81% pour Le Pen au deuxième round dans la localité. Le RN sera distancé ensuite au premier tour des législatives suivantes, comptant 21,85%, alors que les candidats LFI-PS-PC-EELV obtiendront 28,73% des voix. Ca n'ira pas mieux au second tour, le mouvement étant toujours inexistant localement.

12:45 - À Décines-Charpieu, Jordan Bardella sur la première marche lors des élections européennes 2019 Qui l'avait emporté à l'issue des européennes précédentes ? Revenir cinq ans en arrière nous semble encore logique au moment d'anticiper le scrutin de ce 9 juin. 25,93% des suffrages étaient tombés vers la liste Rassemblement national de Jordan Bardella à l'époque, aux élections européennes, devant Nathalie Loiseau à 18,05% et Yannick Jadot à 13,55%. Le mouvement eurosceptique avait dominé le scrutin avec pas moins de 1855 habitants de Décines-Charpieu passés par les bureaux de vote.

11:45 - Décines-Charpieu : européennes et dynamiques démographiques Comment la population de Décines-Charpieu peut-elle peser sur le résultat des européennes ? Avec 38% de résidents âgés de 0 à 29 ans, et un taux de chômeurs de 13,06%, la jeunesse et les personnes sans emploi constituent des segments démographiques cruciaux. Le pourcentage de familles ne possédant aucune voiture (20,36%) souligne une dépendance moindre à l'automobile. Ce facteur pourrait impacter les 7 471 électeurs sur des questions de mobilité et d'aménagement routier. De surcroît, la présence d'une population immigrée de 17,14% et d'une population étrangère de 10,26% indique l'influence des flux migratoires sur la démographie locale. Les chiffres sur l'éducation à Décines-Charpieu mettent en relief une diversité de qualifications, avec 34,37% des habitants n'ayant obtenu aucun diplôme, ce qui peut impacter le soutien envers les politiques éducatives européennes et l'accès à la formation professionnelle.

10:30 - Les premiers chiffres de participation attendus ce midi : quelle situation à Décines-Charpieu ? Au cours des dernières années, les 29 878 habitants de cette ville ont laissé transparaître leurs préférences de vote. Pendant les précédentes élections européennes, le taux d'abstention s'était hissé à 56,99% des inscrits sur les listes électorales de Décines-Charpieu (Rhône), contre une abstention de 63,86% il y a dix ans. Les résultats des européennes 2024 sont aussi espérés que le taux d'abstention qui est souvent très élevé lors de ce type d'élection. Pour mémoire, à l'échelle nationale en 2019, l'abstention aux européennes atteignait 50%, c’était mieux qu’en 2014.

09:30 - C'est le moment de faire un choix à Décines-Charpieu pour les élections européennes À Décines-Charpieu, l'un des facteurs décisifs du scrutin européen 2024 sera à n'en pas douter le taux d'abstention. Les populations des grandes et moyennes communes votent la plupart du temps moins que dans les petites, cet état de fait peut-il changer pour les européennes ? Il y a deux ans, au premier tour de la présidentielle, 71,99% des personnes en capacité de participer à une élection dans la commune avaient pris part au scrutin. La participation était de 66,54% au second tour, soit 11 990 personnes. En proportion, dans la commune, le taux de participation aux législatives 2022 se chiffrait à 41,18% au premier tour. Au second tour, 38,56% des citoyens se sont déplacés. Peut-on pronostiquer la participation pour les élections européennes à Décines-Charpieu ?