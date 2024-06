En direct

19:10 - Sur qui vont se transférer les supporters de la Nupes à Entraigues-sur-la-Sorgue ? Outre le résultat de la liste RN, se pose la question du duel entre la liste macroniste de Valérie Hayer et la socialiste menée par Raphaël Glucksmann. Les deux personnages du duo sont donnés dans un mouchoir de poche dans la soirée, selon les enquêtes d'intentions de vote. Mais on se rappelle que Nathalie Loiseau, qui incarnait la macronie lors des européennes 2019, s'était arrogée 14,63% à Entraigues-sur-la-Sorgue, contre 4,79% pour la liste de gauche à l'époque. Tout dépendra du report des suffrages de la Nouvelle union populaire écologique et sociale, qui a été dissoute malgré son coup d'éclat lors des dernières élections législatives, en 2022. Le niveau est élevé. Lors du premier tour des élections de l'Assemblée à Entraigues-sur-la-Sorgue, le binôme Nupes avait en effet cumulé 21,48% des votes dans la localité. Une poussée à comparer avec les 24% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle (17,82% pour Jean-Luc Mélenchon, 3,11% pour Yannick Jadot, 3,68% pour Fabien Roussel et 1,08% pour Anne Hidalgo). Combien en récupérera la liste Glucksmann ? Bien malin qui se risquerait à répondre en ce moment même.

17:08 - Le Rassemblement national à Entraigues-sur-la-Sorgue, un favori aux européennes ? À Entraigues-sur-la-Sorgue, on remarque que le RN n'est pas monté entre 2019 et 2022, Jordan Bardella enregistrant en effet 36,85% au terme du scrutin européen et Marine Le Pen 35,56% au premier tour de la présidentielle. Ce contexte diffère de ce que laissent entrevoir les sondages en 2024 sur la France entière, avec près d'une dizaine de points de plus pour le RN entre la présidentielle 2022 et le scrutin qui nous occupe. Le RN aurait-il atteint son maximum ?

15:02 - Les enseignements de la présidentielle et des législatives Dernières élections en date, les législatives avaient donné lieu à un joli score pour le RN à Entraigues-sur-la-Sorgue. Le parti avait terminé en tête dans la commune avec 37,50% au premier tour. Il l'emportait ensuite avec 61,74% au 2e, le portant à la meilleure place à l'échelle communale (Entraigues-sur-la-Sorgue ne comptant qu'une seule circonscription). Le RN a même récolté un meilleur pourcentage aux législatives 2022 que Marine Le Pen en personne lors de l'élection présidentielle quelques mois plus tôt. La candidate avait engrangé 35,56% au premier tour et 61,07% au 2e dans la commune.

12:45 - Que retenir des européennes à Entraigues-sur-la-Sorgue il y a cinq ans ? Quel résulat était tombé lors des européennes précédentes ? Revenir cinq ans en arrière apparait encore une fois comme sensé au moment d'anticiper le scrutin de ce dimanche. C'est la liste Rassemblement national présentée par Jordan Bardella qui terminait en tête des européennes à l'époque à Entraigues-sur-la-Sorgue, avec 36,85% des voix exprimées (1161 voix) devant celle de Nathalie Loiseau avec 14,63% elle-même suivie par la liste Yannick Jadot avec 11,14%.

11:45 - Analyse démographique des élections européennes à Entraigues-sur-la-Sorgue A quelques heures de l'annonce des résultats des élections européennes, Entraigues-sur-la-Sorgue regorge de diversité et d'activités. Avec ses 8 793 habitants, cette agglomération cosmopolite représente la richesse culturelle de l'Europe contemporaine. Ses 852 entreprises attestent une économie favorable. Le pourcentage de familles ne disposant d'aucune voiture (13,83 %) montre une dépendance moindre à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait influencer les votants sur des problématiques de mobilité et d'infrastructure. Les 226 résidents étrangers, représentant 2,63% de la population, contribuent à cette pluralité culturelle. Malgré un pourcentage de chômeurs de 12,36%, la ville affiche un salaire moyen mensuel net de 2255,66 euros/mois, illustrant un certain niveau de prospérité. À Entraigues-sur-la-Sorgue, les préoccupations locales, tels que le chômage, l'écologie et l'inflation, se mêlent aux défis européens.

10:30 - La mobilisation des électeurs aux européennes à Entraigues-sur-la-Sorgue La proclamation des résultats des européennes 2024 est autant attendue que le taux d'abstention qui est toujours très élevé lors de ce type de rendez-vous électoral. Sur tout le territoire français, le record de la participation la plus basse constatée en France a été lors du premier tour des élections régionales 2021, avec un taux de 33,3%. À Entraigues-sur-la-Sorgue, 65,31% des électeurs avaient participé. Au cours des dernières années, les 8 916 habitants de cette ville ont laissé entrevoir leurs habitudes de vote. A l'occasion des dernières élections européennes, 3 263 électeurs d'Entraigues-sur-la-Sorgue avaient pris part au scrutin (soit 49,95%). La participation était de 43,51% pour les élections européennes de 2014.

09:30 - Participation à Entraigues-sur-la-Sorgue : les leçons des précédentes élections À Entraigues-sur-la-Sorgue, le niveau de participation sera l'un des critères décisifs des européennes 2024. Lors du second tour de l'élection présidentielle, 23,14% des inscrits sur les listes électorales de l'agglomération avaient refusé de se rendre dans l'isoloir. Le taux d'abstention était de 21,06% au premier tour. En comparaison, dans l'agglomération, le pourcentage d'abstention aux législatives 2022 se chiffrait à 53,57% au premier tour. Au deuxième tour, 55,61% des votants n'ont pas exercé leur droit de vote. Qu'en sera-t-il cette année à Entraigues-sur-la-Sorgue ? La baisse du pouvoir d'achat serait de nature à de faire augmenter la participation à Entraigues-sur-la-Sorgue (84320).