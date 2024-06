Résultat des européennes à Althen-des-Paluds : l'élection 2024 en direct

11:45 - Élections européennes à Althen-des-Paluds : un éclairage démographique

Aujourd'hui, les bureaux de vote se sont ouverts pour les européennes à Althen-des-Paluds comme dans toute la France. Dotée de 1 325 logements pour 2 802 habitants, la densité de la ville est de 429 hab par km². La variété socio-économique se reflète dans ses 270 entreprises, dont l'activité est soutenue par un tissu familial de 1 726 foyers fiscaux. Dans la ville, 17,71 % des résidents sont âgés de moins de 15 ans, et 6,8 % ont plus de 75 ans, ce qui pourrait agir sur les priorités politiques, notamment en matière d'éducation et de santé. Les habitants, comprenant une proportion de 24,54% de retraités, montreront-ils leur intérêt pour la vie démocratique en exerçant leur droit de vote ? Malgré un taux de chômage de 10,6%, la commune dévoile un dynamisme certain, avec un salaire moyen mensuel net de 2431,7 euros par mois. Pour résumer, Althen-des-Paluds incarne les intérêts et les aspirations de l'Europe contemporaine.