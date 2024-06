Alors qu'on annonce une dizaine de points gagnés par le RN au niveau du pays, entre les européennes 2019 et les européennes 2024, Pernes-les-Fontaines semble néanmoins dans une dynamique différente. Entre Jordan Bardella en 2019 et Marine Le Pen au premier tour de la présidentielle 2022, le parti n'a en effet pas gagné de terrain dans la localité. Une exception à confirmer.

Elections les plus proches, les législatives 2022 avaient offert un excellent démarrage pour le Rassemblement national à Pernes-les-Fontaines. Le parti s'était hissé en tête dans la ville avec 31,71% au 1er tour avant un formidable 52,79% au 2e, le propulsant au sommet à l'échelle municipale sur la circonscription du secteur. Il a même fait un meilleur pointage aux législatives que Marine Le Pen elle-même lors de l'élection à la présidence de la République quelques mois plus tôt, puisqu'elle avait rassemblé 30,08% au premier tour et 52,84% au second dans la commune.

Qui avait gagné les européennes précédentes ? Rappeler l'épilogue du dernier test en date apparait de nouveau comme avisé au moment du scrutin d'aujourd'hui. Dans le détail, la liste Rassemblement national, avec un certain Jordan Bardella comme chef de file, l'avait emporté aux élections du Parlement européen à l'époque. Le mouvement avait convaincu 32,07% des voix, soit 1532 voix dans la ville, devant Nathalie Loiseau à 20,93% et Yannick Jadot à 13,98%.

11:45 - Pernes-les-Fontaines : démographie et socio-économie impactent les élections européennes

La démographie et la situation socio-économique de Pernes-les-Fontaines déterminent les intérêts et les préoccupations des électeurs, et donc leur influence sur les élections européennes. Avec une densité de population de 186 hab/km² et un pourcentage de demandeurs d'emploi de 10,22%, les questions liées à l'emploi et à l'habitat sont au premier plan des inquiétudes des électeurs. Le pourcentage de foyers détenant au moins une voiture (83,83%) montre une dépendance à l'automobile. Ce facteur pourrait affecter les 4 812 électeurs sur des questions de transport et d'aménagement routier. Le nombre de bénéficiaires du RSA (1,65%) met en évidence des impératifs d'accompagnement social, alors que le pourcentage de salariés en CDD (7,6%) fait ressortir des enjeux de stabilité de l'emploi. Les chiffres sur l'éducation à Pernes-les-Fontaines mettent en relief des niveaux variés de qualifications, avec 31,34% des habitants n'ayant obtenu aucun diplôme, cela peut indiquer des défis tels que le manque d'opportunités éducatives, le décrochage scolaire ou des difficultés économiques.