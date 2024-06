En direct

19:28 - Le résultat de la coalition de gauche aux dernières législatives à Thilay à la loupe à gauche En plus du score de la liste Bardella, arrive la question du duel entre la liste de la majorité de Valérie Hayer et celle du Parti socialiste menée par Raphaël Glucksmann. Les deux protagonistes sont donnés à quasi-égalité à l'issue du scrutin d'aujourd'hui, selon les enquêtes sondagières publiées lors de la campagne. Mais Glucksmann avait atteint 2,71% à Thilay, contre 14,36% pour la liste de la majorité lors des européennes 2019. Reste à savoir quel sera le report des votes de la Nouvelle union populaire écologique et sociale, qui a fait long feu. La somme des suffrages n'est pas négligeable : lors du premier tour des élections des députés, en 2022 à Thilay, le binôme Nupes avait en effet cumulé 15,29% des votes dans la commune. Un score à affiner avec les 21% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de tous les candidats rouges, verts et roses.

17:08 - Comment s'en sort le Rassemblement national à Thilay avant les européennes ? A l'échelle locale comme dans le reste du pays, le résultat de la liste menée par Jordan Bardella à ces élections européennes sera très observé. Les sondages prévoient un RN à environ 33% des suffrages dans l'Hexagone ce 9 juin, soit 10 points de plus que sa marque des élections européennes 2019. Selon un calcul simpliste, cette dynamique doit le pousser à 47% à Thilay, soit dix points de plus également que son score de 2019 au niveau local. Mais une commune vote différemment de la France et on remarque que le RN n'a pour l'instant enregistré ici que 2 points de plus entre 2019 et la candidature de Marine Le Pen au premier tour de la présidentielle 2022. Voilà qui devrait relativiser les projections les plus risquées.

15:02 - Avantage Rassemblement à Thilay ? La présidentielle avait nettement tourné à l'avantage de Marine Le Pen en 2022 dans la cité. La cheffe du RN écrasait le match avec 39,28% au 1er tour. Derrière, Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon arrivaient respectivement à 20,75% et 15,44% des voix. Au second tour deux semaines plus tard, c'est de nouveau la leader du parti frontiste qui se plaçait en tête avec 64,6%, devant Emmanuel Macron à 35,4%. Lors de l'échéance suivante, l'extrême droite trébuchait au premier tour des élections législatives dans la ville, cumulant 22,06% des votes sur place, contre 42,65% pour le binôme Les Républicains. Au second tour, il échouait également, laissant le premier rang local au binôme concurrent avec 71,60%.

12:45 - En 2019, un scrutin très instructif Les résultats de ce soir vont-ils confirmer l'équilibre de 2019 ? A l'époque, à Thilay, la liste du Rassemblement national, déjà chapeautée par Jordan Bardella, s'était imposée, cumulant 37,13% des votes devant Nathalie Loiseau à 14,36% et François-Xavier Bellamy à 9,21%. Ce qui correspond à 137 bulletins dans la ville.

11:45 - Les données démographiques de Thilay révèlent les tendances électorales Devant les 3 bureaux de vote dispersés à travers Thilay, les citoyens se regroupent pour se rendre aux urnes. Avec une population de 1 007 habitants répartis dans 675 logements, ce village présente une densité de 29 hab par km². L'existence de 70 entreprises sur son territoire est une preuve de dynamisme. Le taux de familles possédant au moins une voiture (63,85 %) souligne l'importance des questions de mobilité et d'infrastructure dans les interrogations des votants. Les citoyens, dont 38,22% sont des retraités, montreront-ils un intérêt pour la vie démocratique en se mobilisant pour les élections ? Parmi cette mosaïque sociale, près de 47,2% des ménages sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 506,09 euros pourrait devenir une entrave à plus de prospérité. Thilay manifeste la vivacité et les valeurs d'une Europe en pleine transformation.

10:30 - Européennes à Thilay : le niveau d'abstention Comment ont voté le plus souvent les électeurs de cette localité lors des précédentes consultations politiques ? Pendant les européennes de 2019, sur les 394 personnes en âge de voter à Thilay, 53,37% avaient boudé les urnes. L'abstention était de 59,00% pour les européennes de 2014. Les élections européennes mobilisant généralement moins que les autres scrutins, qu'en sera-t-il aujourd'hui ? Au niveau de l'Hexagone, la participation était déjà examinée aux européennes de 2019. Elle se chiffrait à 19,26% le midi et seulement 43,29% à 17 heures.

09:30 - C'est le moment de voter à Thilay pour les européennes L'abstention constituera immanquablement l'une des clés de ces européennes 2024 à Thilay. Pour mémoire, dans la ville, le pourcentage d'abstention aux législatives 2022 représentait 58,21% au premier tour. Au deuxième tour, 58,82% des citoyens ne se sont pas déplacés. Quel pourcentage atteindra l'abstention à Thilay pour les élections européennes ? En avril 2022, lors du premier tour de la dernière présidentielle, 28,66% des électeurs inscrits dans la ville avaient refusé de se rendre à leur bureau de vote. L'abstention était de 26,96% au deuxième tour. Au niveau de la France entière, la participation était déjà examinée il y a deux ans. Elle représentait 25,5% à 12 heures et seulement 65,0% à 17 h pour le premier tour, moins qu'en 2017.