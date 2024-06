En direct

19:13 - Qui de Glucksmann ou Hayer va doubler l'autre lors des européennes à Villennes-sur-Seine ? Une autre incertitude qui accompagne ces européennes sera celle du poids de la gauche après la disparition de la Nouvelle union populaire et sociale. Lors du premier round des élections législatives, la candidature Nupes avait obtenu 15,99% des votes dans la localité. Une performance à mettre en perspective avec les 17% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des votes Mélenchon-Roussel-Jadot-Hidalgo. Combien récupérera la liste de Raphaël Glucksmann, alliée du PS, et comme très proche de la liste macroniste de Valérie Hayer par les instituts de sondage lors de ces élections européennes ? Déjà candidat en 2019, Glucksmann avait obtenu 3,53% à Villennes-sur-Seine, contre 41,99% pour la liste de la majorité portée alors par Nathalie Loiseau. Une réponse manque enfin : celle de la base dont peut disposer Valérie Hayer dans la commune : 41,99% (score de Nathalie Loiseau en 2019), 45,11% (vote Macron au premier tour de la présidentielle), ou 41,14% (vote LREM au premier tour des législatives) ?

17:08 - Le Rassemblement national à Villennes-sur-Seine, un favori aux européennes ? Le résultat des élections européennes 2024 à l'échelle locale sera scruté au prisme de la dynamique lepéniste, comme dans le reste de la France. Si on compare le score de Jordan Bardella aux européennes 2019 et celui de Marine Le Pen en 2022 au premier tour de la présidentielle, on constate une progression de 2 points à Villennes-sur-Seine. Mais la marche pourrait s'avérer encore plus haute aux européennes 2024, les enquêtes d'opinion offrant plutôt à la formation une évolution de près de 10 points en comparaison de l'élection européenne précédente. De quoi prévoir près de 20% dans la ville cette fois ?

15:02 - Les résultats de la présidentielle et des législatives à Villennes-sur-Seine Marine Le Pen finissait loin derrière dans la cité au 1er tour de la présidentielle 2022, ne récoltant que 10,32% contre 45,11% pour Emmanuel Macron et 12,71% pour Jean-Luc Mélenchon. C'est finalement son rival qui s'imposera avec 78,22% contre 21,78% pour Le Pen au second round dans la localité. Avec 6,53%, le RN sera devancé ensuite par les 41,14% du binôme Ensemble ! Au premier tour des élections législatives. La commune n'ayant voté que pour une seule circonscription sur son territoire. Et le second tour ne fera que le confirmer avec encore un binôme Ensemble ! (Majorité présidentielle) finalement vainqueur localement.

12:45 - 41,99% pour Nathalie Loiseau lors des européennes 2019 à Villennes-sur-Seine Regarder en arrière semble de nouveau une évidence au moment d'anticiper le scrutin de ce dimanche. Quels étaient les résultats des européennes en 2019 ? Donné gagnant par les sondages, Jordan Bardella avait échoué aux européennes de l'époque dans la commune. Le chef de file du RN se classait loin derrière, avec 8,41%, contre Nathalie Loiseau avec 41,99% et Yannick Jadot avec 15,3%.

11:45 - Villennes-sur-Seine : démographie, élections et perspectives d'avenir A la mi-journée des européennes, Villennes-sur-Seine fourmille de diversité et d'activités. Avec ses 49,7% de cadres supérieurs pour 5 628 habitants, cette commune peut compter sur une certaine vitalité économique. Ses 674 entreprises témoignent d'une activité entrepreneuriale favorable, tandis que son tissu social se compose de 1 576 familles, reflétant une communauté diversifiée. Dans la commune, 20,23 % des résidents sont des enfants, et 7,69 % de plus de 75 ans, ce qui pourrait agir sur les orientations politiques, notamment en ce qui concerne l'instruction et les soins de santé. Les 411 résidents étrangers contribuent à cette pluralité culturelle. Dans cette diversité sociale, 46,32% des familles se composent de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 586,18 €, accable une ville qui ambitionne un avenir prospère. En somme, à Villennes-sur-Seine, les intérêts locaux alimentent le débat démocratique.

10:30 - Participation aux dernières élections européennes à Villennes-sur-Seine : les chiffres clés L'analyse des précédentes consultations politiques est l'occasion de cerner un peu mieux le vote des électeurs de cette ville. Cinq ans auparavant, lors des précédentes élections européennes, sur les 2 539 inscrits sur les listes électorales à Villennes-sur-Seine, 59,34% s'étaient rendus dans l'isoloir, à comparer avec une participation de 51,2% il y a 10 ans. Avec une abstention qui ne cesse de grimper depuis des années lors des élections, ce rendez-vous électoral du 9 juin 2024 va-t-il établir un nouveau record ? Sur le plan national, le premier tour des élections régionales 2021 a été marqué par le taux de participation le plus faible jamais enregistré avec 33%. À Villennes-sur-Seine, 66,19% des votants avaient voté.

09:30 - Pourcentage d'abstention aux élections : focus sur Villennes-sur-Seine L'abstention sera immanquablement l'une des grandes inconnues de ce scrutin européen à Villennes-sur-Seine. La perte de pouvoir d'achat, combinée avec les préoccupations dues à la situation géopolitique actuelle, seraient notamment capables de renforcer l'intérêt de l'élection aux yeux des électeurs de Villennes-sur-Seine. Lors du second tour de la présidentielle, 78,45% des personnes en capacité de voter dans l'agglomération s'étaient rendues dans l'isoloir, contre une participation de 80,57% au premier tour, ce qui représentait 3 507 personnes. En proportion, dans l'agglomération, la participation aux législatives 2022 représentait 55,96% au premier tour et seulement 53,77% au deuxième tour.