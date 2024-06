En direct

19:12 - À Mortagne-sur-Sèvre, quels peuvent être les reports du vote Nupes ? Déjà candidat en 2019 pour les européennes, Raphaël Glucksmann, dont la liste est aussi composée de socialistes, avait atteint 6,57% à Mortagne-sur-Sèvre, contre 29,19% pour la liste de la majorité, portée alors par Nathalie Loiseau. Mais les comptes pourraient bien s'équilibrer ce dimanche soir selon les enquêtes des instituts de sondage, à tel point qu'on le donne au coude-à-coude avec la liste macroniste de Valérie Hayer. Tout dépend en réalité du report des votes de la Nouvelle union populaire écologique et sociale, qui a déjà éclaté. La barre est haute. Lors du premier tour des élections de l'Assemblée à Mortagne-sur-Sèvre, le binôme Nupes avait en effet accumulé 23,33% des votes dans la localité. Une performance à comparer avec les 24% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des votes Mélenchon-Roussel-Jadot-Hidalgo. Combien en récupérera la liste Glucksmann ? Répondre à cette question est courageux. Quant à la liste de Valérie Hayer, impossible de dire où se situe sa réelle base à Mortagne-sur-Sèvre, entre les 29,19% de Nathalie Loiseau aux européennes 2019, les 39,84% d'Emmanuel Macron au premier tour de la présidentielle 2022, ou les 21,68% de LREM au premier tour des législatives…

17:08 - Que vont choisir les votants de Mortagne-sur-Sèvre ? Le score obtenu par le Rassemblement national sera l'enseignement majeur pour cette élection européenne 2024 localement, comme dans le reste de la France. Si on associe le score de la liste Bardella aux européennes 2019 et celui de Marine Le Pen en 2022 au premier tour de la présidentielle, on aboutit à une progression de 3 points à Mortagne-sur-Sèvre. Mais celle-ci pourrait se trouver encore plus élevée aux européennes 2024, les intentions de vote offrant plutôt au mouvement une évolution de près de 10 points en comparaison de la dernière élection européenne. Assez pour prédire près de 20% dans la ville cette fois ?

15:02 - Avantage Hayer à Mortagne-sur-Sèvre ? Marine Le Pen finissait loin derrière dans la cité au 1er tour de la présidentielle 2022, ne glanant que 16,5% contre 39,84% pour Emmanuel Macron et 16,61% pour Jean-Luc Mélenchon. Et elle n'avait pas rattrapé Emmanuel Macron au second tour avec 30,53% contre 69,47%. Les élections législatives qui suivront ne donneront pas l'avantage, au premier tour, au RN, qui récoltera 10,88%, alors que les candidats Divers droite cumuleront 33,48% des voix. Le mouvement sera aussi aux abonnés absents, dans la municipalité en tout cas, au second tour.

12:45 - Rappel ! Quels résultats pour les européennes à Mortagne-sur-Sèvre il y a cinq ans ? Qui avait gagné les européennes précédentes, en 2019 ? Se pencher sur la dernière expérience du genre semble encore indispensable au moment de se familiariser avec le scrutin d'aujourd'hui. À Mortagne-sur-Sèvre, les précédentes élections européennes donnaient la première place de la liste de Nathalie Loiseau avec 29,19% des voix. Elle s'imposait donc face à la liste de Yannick Jadot avec 15,72%. En troisième position se trouvait Jordan Bardella avec 13,06%.

11:45 - Analyse socio-économique de Mortagne-sur-Sèvre : perspectives électorales La composition démographique et la situation socio-économique de Mortagne-sur-Sèvre contribuent à façonner les intérêts et les préoccupations des habitants, et donc leur impact sur les élections européennes. Avec 33% d'habitants âgés de 0 à 29 ans, et un taux de chômeurs de 6,15%, les jeunes et les demandeurs d'emploi forment des segments clés. Un revenu moyen par foyer fiscal de 32 058 euros/an montre le poids des problématiques sur le niveau de vie dans les interrogations des 2 360 votants. Le nombre de bénéficiaires du RSA (0,76%) met en évidence des impératifs de soutien social, tandis que le taux de salariés en CDD (7,08%) indique des défis de stabilité du travail. Les données sur l'éducation à Mortagne-sur-Sèvre mettent en relief une diversité de qualifications, avec 16,15% des habitants titulaires du seul bac. Il est essentiel de garantir que les politiques européennes s'adaptent aux réalités locales.

10:30 - Leçons à tirer de la participation lors des élections européennes à Mortagne-sur-Sèvre Ce scrutin européen verra-t-il une progression de l'abstention des électeurs français comme en 2009 où un record avait été constaté avec 59,4% ? Au niveau du pays tout entier, la participation était déjà examinée aux élections européennes de 2019. Elle se chiffrait à 19,3% à 12 heures et seulement 43,3% à 17h. Afin de se faire une idée du vote des citoyens de cette ville, il est indispensable d'observer les résultats des dernières élections. Cinq ans plus tôt, lors des précédentes européennes, parmi les 2 555 personnes en âge de voter à Mortagne-sur-Sèvre, 48,27% étaient restées chez elles, à comparer avec un taux d'abstention de 58,33% pour les européennes de 2014.

09:30 - C'est l'heure de voter à Mortagne-sur-Sèvre : les européennes débutent À Mortagne-sur-Sèvre, le niveau de participation sera à n'en pas douter un critère décisif du scrutin européen. Il y a deux ans, lors du premier tour de la dernière élection présidentielle, sur les 5 004 inscrits sur les listes électorales dans la ville, 22,24% avaient refusé de se rendre à leur bureau de vote. Le taux d'abstention était de 22,59% au second tour. Au niveau du pays tout entier, la participation était déjà analysée il y a deux ans. Elle se chiffrait à 25,48% le midi et seulement 65,00% à 17 h pour le premier tour, moins qu'en 2017. La situation géopolitique actuelle est notamment en mesure d'inciter les citoyens de Mortagne-sur-Sèvre à s'intéresser plus fortement de l'élection.