Résultat des européennes à Saint-Aubin-des-Ormeaux : l'élection 2024 en direct

18:28 - Quel résultat à Saint-Aubin-des-Ormeaux pour les candidats de Bardella ?

Le résultat des élections européennes 2024 au niveau local sera regardé selon le prisme de la dynamique Bardella, comme partout ailleurs. Les sondages d'opinion prédisent une liste Bardella à 30% des voix dans le pays ce 9 juin, soit une dizaine de points de plus que son score de 2019. Virtuellement, cette dynamique devrait l'approcher de 25% à Saint-Aubin-des-Ormeaux, soit dix points de plus également que son score de l'époque à l'échelle locale. Mais Saint-Aubin-des-Ormeaux n'est pas la France et on note que le parti n'a en fait grappillé ici que 2 points de plus entre 2019 et 2022 pour le premier tour de Marine Le Pen. De quoi revoir les ambitions frontistes.