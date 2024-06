Le nombre de votes en faveur du RN sera scruté à la loupe pour cette élection 2024, localement, comme dans le reste de la France. La liste Bardella pourrait atteindre près de 20% à Saint-Laurent-sur-Sèvre si la situation prédite par les instituts de sondages à l'échelle nationale se confirme localement. Le leader lepéniste est en effet crédité d'environ 33% des voix dans le pays, soit 10 points de plus qu'il y a cinq ans. Un surplus à ajouter aussi à son résultat de l'époque dans la commune ? Le calcul est un peu facile, mais cela reste cohérent compte tenu de la progression du RN en ces lieux. En deux ans seulement, entre les européennes 2019 et le premier tour de la présidentielle 2022, le RN a en effet déjà gagné 6 points.

C'est Emmanuel Macron qui était arrivé en tête à Saint-Laurent-sur-Sèvre lors du premier tour de la présidentielle, avec 40,42%, battant Marine Le Pen. La présidente du RN obtenait 19,3%. Et elle n'arrivait pas à reprendre l'avantage au second tour avec 31,17% contre 68,83%. Le RN ne convainquait pas plus à Saint-Laurent-sur-Sèvre par la suite, lors des élections législatives, avec 10,56% au premier tour, contre 35,62% pour le binôme Divers droite. Sur la commune de Saint-Laurent-sur-Sèvre, c'est finalement une majorité Divers droite qui sera choisie lors du second tour, confirmant la défaite du Rassemblement national.

11:45 - Les défis socio-économiques de Saint-Laurent-sur-Sèvre et leurs implications électorales

Les données démographiques et socio-économiques de Saint-Laurent-sur-Sèvre mettent en lumière des tendances évidentes qui pourraient influer sur les résultats des élections européennes. Dans la localité, 34% des résidents sont âgés de 0 à 29 ans, et 26,15% de plus de 60 ans. La pyramide des âges pourrait avoir un effet sur les orientations politiques, notamment en matière d'éducation et de soins de santé. Un salaire moyen mensuel net de 2196,11 €/mois montre l'importance des questions sur la qualité de vie dans les préoccupations des 1 291 votants. Par ailleurs, des éléments tels que le nombre de familles monoparentales (8,02%) et le nombre de résidences HLM (8,33% des logements) font ressortir les défis de solidarité et d'inclusion sociale qui préoccupent les électeurs. Les chiffres sur l'instruction à Saint-Laurent-sur-Sèvre mettent en relief des niveaux variés de qualifications, avec 28,79% des habitants sans diplôme, cela peut indiquer des enjeux tels que le manque d'opportunités éducatives, le décrochage scolaire ou des difficultés économiques.