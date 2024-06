Résultat des européennes à Saint-Malô-du-Bois : l'élection 2024 en direct

La liste Bardella devrait atteindre près de 20% à Saint-Malô-du-Bois si la tendance annoncée par les intentions de vote à l'échelle de la France s'applique localement. Le leader frontiste est en effet crédité de 33% des voix dans le pays, soit 10 points de plus qu'en 2019. Un surplus à ajouter aussi à son résultat de l'époque dans la ville ? L'addition est simple voire simpliste, mais cela reste cohérent compte tenu de la progression du RN en ces lieux. En deux ans seulement, entre les dernières européennes et la présidentielle qui a suivi (premier tour), le RN a en effet déjà gagné 5 points.

Saint-Malô-du-Bois avait préféré Emmanuel Macron il y a deux ans pour le premier tour de l'élection présidentielle. Avec 18,62%, Marine le Pen était distancée en deuxième position par son rival, bénéficiant de 41,3% des voix. Et elle ne faisait pas mieux au second tour avec 30,49% contre 69,51%. Le RN n'a pas plus convaincu à Saint-Malô-du-Bois par la suite, lors des élections législatives, avec 11,65% au premier tour, contre 40,63% pour le binôme Divers droite. Il ne fera pas mieux au second tour, voyant encore le binôme Divers droite finir gagnant.

Saint-Malô-du-Bois : démographie et socio-économie impactent les élections européennes

Dans la ville de Saint-Malô-du-Bois, divers facteurs démographiques et socio-économiques risquent de peser sur les résultats des européennes. Le pourcentage de chômeurs à 4,08% peut agir sur les inquiétudes des habitants en matière de directives européennes sur l'emploi. Avec 51,41% de population active et une densité de population de 111 habitants par km², peut-on s'attendre à une plus forte mobilisation des électeurs ? Le taux de familles ne possédant aucune voiture (8,73%) souligne une dépendance moindre à l'automobile. Ce facteur pourrait influencer les 669 électeurs sur des problématiques de mobilité et d'environnement. Par ailleurs, des aspects tels que le nombre de bénéficiaires du RSA (0,31%) et le nombre de résidences HLM (4,78% des logements) font ressortir les enjeux économiques et sociaux qui préoccupent les habitants. Les chiffres sur l'instruction à Saint-Malô-du-Bois mettent en relief une diversité de qualifications, avec 25,11% des résidents sans diplôme, cela souligne un besoin important de renforcement des politiques éducatives.