19:13 - Quel verdict pour Raphaël Glucksmann à gauche à l'issue de ces élections européennes 2024 ? Une autre interrogation qui enveloppe ces européennes sera celle du choix des électeurs de gauche après l'éclatement de la Nouvelle union populaire et sociale. Pour le premier tour des élections législatives, en 2022, la candidature Nupes avait enregistré 12,71% des voix dans la localité. Une somme à compléter avec les 15% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de Mélenchon à Hidalgo. Combien récupérera la liste de Raphaël Glucksmann, représentant le Parti socialiste, et comme très proche de la liste macroniste de Valérie Hayer dans les enquêtes d'opinion lors de ces élections européennes ? Déjà candidat il y a cinq ans, Glucksmann avait atteint 4,37% à Chanverrie, contre 31,51% pour la liste de la majorité portée à l'époque par Nathalie Loiseau. Il pourrait faire plus à l'issue du scrutin du jour...

17:08 - Quel score pour la liste RN de Jordan Bardella lors des européennes à Chanverrie ? Le nombre d'électeurs en faveur du RN sera déterminant pour cette élection, au niveau local, comme dans le reste du pays. Les instituts de sondage prévoient un Jordan Bardella entre 30 et 33% des suffrages dans le pays ce 9 juin, soit dix points au-dessus de son résultat des précédentes européennes. Logiquement, cette dynamique doit l'amener à 22% à Chanverrie, soit dix points de plus également que ses 12,27% dans la commune. Mais une commune vote différemment de la France et on note que le Rassemblement national n'a en fait gagné ici que 3 points de plus entre 2019 et la candidature de Marine Le Pen au premier tour de la présidentielle 2022. De quoi calmer les ardeurs lepénistes.

15:02 - Emmanuel Macron en pôle position il y a deux ans à Chanverrie Marine Le Pen était reléguée en deuxième position au premier tour de la présidentielle 2022 dans la commune avec 15,92% contre 47% pour Emmanuel Macron. Et elle ne créait pas la surprise au second tour avec 26,86% contre 73,14%. Le RN ne convainquait pas plus dans la localité par la suite, lors des élections du Parlement, avec 7,94% au premier tour, contre 43,99% pour le binôme Divers droite. A l'issue du second round, c'est encore un binôme Divers droite qui remportera le plus de votes, avec 55,79% sur la seule circonscription recouvrant la commune.

12:45 - À Chanverrie, Nathalie Loiseau au sommet lors des européennes 2019 Le résultat de ce soir va-t-il concorder avec le verdict de 2019 ? À Chanverrie, les précédentes élections européennes offraient la première place de la liste de Nathalie Loiseau avec 31,51% des votes. La gagnante s'imposait donc face à la liste de François-Xavier Bellamy avec 13,89%. En troisième position se trouvait Yannick Jadot avec 13,01%.

11:45 - Chanverrie : l'importance de comprendre sa population pour prédire les élections Devant les 5 bureaux de vote dispersés à travers Chanverrie, les citoyens se rassemblent pour se rendre aux urnes. Avec une population de 5 506 habitants répartis dans 2 468 logements, cette agglomération présente une densité de 92 habitants par km². L'existence de 317 entreprises sur son territoire souligne son dynamisme. Le taux de foyers ne disposant d'aucune voiture (11,99 %) montre une dépendance moindre à l'automobile, ce qui peut impacter les votants sur des questions de mobilité et d'infrastructure. Les électeurs, comprenant une proportion de 51,91% de retraités, feront-ils preuve d'engagement en exerçant leur droit de vote ? Dans cette diversité sociale, près de 50,99% des ménages sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 307,19 € pourrait devenir un obstacle à plus de prospérité. À Chanverrie, les spécificités locales, tels que le travail, l'instruction et l'inflation, alimentent le débat démocratique.

10:30 - À Chanverrie, quelle participation aux précédentes élections européennes ? Avec une abstention qui ne cesse de grimper depuis les années 1970 lors des élections, ce scrutin 2024 va-t-il établir un nouveau record ? Voici les chiffres de 2019 au niveau de la France : le taux de participation aux européennes s'élevait à 50,1%, c’était mieux qu’en 2014. L'analyse des précédentes consultations politiques est l'occasion de comprendre un peu mieux le vote des habitants de cette ville. Cinq ans plus tôt, lors des précédentes élections européennes, 2 386 personnes aptes à voter à Chanverrie s'étaient rendues aux urnes (soit 55,36%), à comparer avec une participation de 47,22% lors des européennes de 2014.

09:30 - C'est parti pour les européennes élections européennes à Chanverrie L'abstention constituera l'une des clés de ce scrutin européen 2024 à Chanverrie. Il y a deux ans, au premier tour de la dernière présidentielle, sur les 4 318 inscrits sur les listes électorales au sein de la ville, 81,91% étaient allés voter. Le taux de participation était de 82,17% au deuxième tour, ce qui représentait 3 548 personnes. Au niveau de l'Hexagone, la participation était déjà analysée il y a deux ans. Elle se chiffrait à 25,48% à midi et seulement 65,00% à 17 heures pour le premier tour. Les habitants des communes de petite taille votent fréquemment plus que dans les grandes, cette réalité peut-elle évoluer pour les européennes ?