En direct

19:09 - À Neuville-en-Ferrain, quel candidat vont élire les supporters de la gauche ? La Nupes faisant déjà partie du passé, vers quel bulletin vont se tourner ses électeurs au cours de ces élections européennes ? Lors du premier round des dernières législatives, en 2022, la candidature Nupes avait glané 16,5% des suffrages dans la commune. Un chiffre à mettre en perspective avec les 21% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des votes Mélenchon-Roussel-Jadot-Hidalgo. Quelle part de ces voix ira notamment à la liste de Raphaël Glucksmann, soutenue par les socialistes, et annoncée au coude-à-coude avec la liste macroniste de Valérie Hayer par les sondeurs ? Déjà candidat il y a cinq ans, ce dernier avait obtenu 5,31% à Neuville-en-Ferrain, contre 22,76% pour la liste de la majorité portée à l'époque par Nathalie Loiseau.

17:08 - Quel résultat à Neuville-en-Ferrain pour la liste RN de Jordan Bardella ? Le nombre de votes du RN sera très observé localement pour cette élection du Parlement européen. Si on compare le résultat de la liste Bardella aux européennes 2019 et celui de Marine Le Pen en 2022 au premier tour de la présidentielle, on observe une progression de 1 point à Neuville-en-Ferrain. Mais celle-ci pourrait se trouver encore plus élevée aux européennes 2024, les sondages offrant plutôt au mouvement une évolution de près de 10 points en comparaison de de l'élection 2019. Assez pour anticiper 36% dans la ville cette fois ?

15:02 - Les derniers indicateurs indicateurs à Neuville-en-Ferrain Marine Le Pen était distancée en deuxième position au premier tour de la présidentielle 2022 à Neuville-en-Ferrain avec 27,48% contre 34,2% pour Emmanuel Macron. Et elle ne faisait pas mieux au second tour avec 42,42% contre 57,58%. Le RN se prenait aussi les pieds dans le tapis dans la localité quelques semaines plus tard, lors des élections législatives, avec 23,53% au premier tour, contre 43,50% pour le binôme La République en Marche. Sur la commune de Neuville-en-Ferrain, c'est finalement une majorité La République en Marche qui sera victorieuse au moment du second tour, confirmant la défaite du RN.

12:45 - 26,51% pour Jordan Bardella en 2019 à Neuville-en-Ferrain Quels étaient les résultats des européennes précédentes ? Revenir cinq ans en arrière peut toujours sembler une évidence au moment de se préparer au résultat du scrutin de ce 9 juin. 26,51% des votes s'étaient tournés vers la liste Rassemblement national de Jordan Bardella il y a cinq ans, aux européennes, face à Nathalie Loiseau à 22,76% et Yannick Jadot à 13,38%. Le RN avait convaincu ainsi 1038 votants de Neuville-en-Ferrain.

11:45 - Le poids démographique et économique de Neuville-en-Ferrain aux européennes Au cœur de la campagne électorale européenne, Neuville-en-Ferrain se présente comme une commune dynamique et animée. Avec ses 10 160 habitants, cette ville est perçue comme un symbole d'ouverture. La variété socio-économique s'observe dans ses 638 entreprises, dont l'activité est soutenue par un tissu familial de 5 421 foyers fiscaux. Le taux de ménages ne détenant aucune voiture (11,25 %) montre une dépendance moindre à l'automobile, ce qui peut influencer les votants sur des problématiques de transport et d'infrastructure. Les 276 résidents étrangers favorisent cette pluralité culturelle. Avec un revenu moyen par foyer fiscal de 31 530 € par an, la commune est à la recherche d'une stabilité économique malgré les obstacles. Ainsi, Neuville-en-Ferrain incarne les enjeux et les objectifs de l'Europe contemporaine.

10:30 - Taux d'abstention lors des dernières élections européennes à Neuville-en-Ferrain : ce qu'il faut savoir Au cours des scrutins européens antérieurs, les 10 228 habitants de cette agglomération ont laissé transparaître leurs habitudes de vote. Lors des dernières européennes, le pourcentage d'abstention représentait 51,56% des électeurs de Neuville-en-Ferrain (Nord), à comparer avec une abstention de 57,14% il y a dix ans. Avec une abstention qui ne cesse de grimper depuis les années 1970 lors des élections, ce rendez-vous électoral du 9 juin 2024 va-t-il établir un nouveau record ? Au niveau du pays tout entier, le plus haut taux d'abstention a été constaté pendant le premier tour des régionales 2021. Il atteignait 66,72%. À Neuville-en-Ferrain, 70,97% des votants ne s'étaient pas déplacés.

09:30 - Les prévisions de la participation aux européennes à Neuville-en-Ferrain L'un des facteurs principaux des élections européennes sera le taux d'abstention à Neuville-en-Ferrain. Pour mémoire, dans la ville, le taux de participation aux élections législatives 2022 s'élevait à 44,86% au premier tour et seulement 43,52% au second tour. Quelle sera la participation à Neuville-en-Ferrain cette année ? Au premier tour de la dernière élection présidentielle, le taux de participation avait atteint 71,68% des inscrits sur les listes électorales de la ville, à comparer avec un taux de participation de 73,13% au deuxième tour, c'est-à-dire 6 114 personnes. En proportion, au niveau de la France, le pourcentage de participation à l'élection présidentielle 2022 s'élevait à 74% au premier tour et seulement 72% au deuxième tour.