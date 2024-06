En direct

19:06 - Le résultat de la coalition de gauche aux dernières législatives à Tourcoing convoité à gauche Outre le score du RN, arrive la question du duel entre la liste macroniste de Valérie Hayer et la socialiste portée par Raphaël Glucksmann. Les deux chefs de file pourraient arriver à quasi-égalité à l'issue du scrutin du jour, selon les enquêtes d'intentions de vote publiées lors de la campagne. Mais il faut rappeler que Nathalie Loiseau, qui représentait la liste LREM lors des européennes 2019, s'était arrogée 18,57% à Tourcoing, contre 5,24% pour la liste de gauche à l'époque. Reste à savoir quel sera le report des suffrages de la Nouvelle union populaire écologique et sociale, qui a déjà explosé. Lors du premier tour des élections de l'Assemblée à Tourcoing, la Nupes avait en effet glané 33,02% des votes si on englobe les 2 circonscriptions correspondant à la ville. Un chiffre à mettre en perspective avec les 41% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des votes Mélenchon-Roussel-Jadot-Hidalgo.

17:08 - Sur quel candidat vont converger les voix de droite à Tourcoing ? Le résultat du RN sera le grand sujet localement pour cette européenne. À Tourcoing, on remarque que le RN n'a pas gagné d'électeurs entre 2019 et 2022, Jordan Bardella affichant en effet 26,27% au terme du rendez-vous européen et Marine Le Pen 23,43% au premier tour de la présidentielle. Cette situation tranche avec ce que prévoient les sondages récents au niveau national, avec près d'une dizaine de points prévus en plus pour le RN entre la dernière présidentielle et le scrutin qui nous occupe.

15:02 - Situation favorable au Rassemblement à Tourcoing ? Marine Le Pen était distancée en deuxième position au premier tour de la présidentielle 2022 dans la cité avec 23,43% contre 36,2% pour Jean-Luc Mélenchon. Et elle ne rattrapait pas le président sortant au second tour avec 41,2% contre 58,8%. Le RN ratait aussi la première marche à Tourcoing quelques semaines plus tard, lors des élections de la nouvelle Assemblée nationale, avec 18,55% au premier tour, contre 33,02% pour la majorité Nupes en moyenne sur l'ensemble des électeurs répartis sur les 2 circoncriptions de la commune. Sur la commune de Tourcoing, c'est finalement une majorité Nupes qui sera préférée lors du second tour, confirmant l'échec du parti lepéniste sur l'ensembles des électeurs des 2 circonscriptions locales.

12:45 - Que retenir des européennes à Tourcoing en 2019 ? Quels étaient les résultats des européennes précédentes, en 2019 ? Revenir cinq ans en arrière semble aussi logique au moment d'observer le scrutin de ce 9 juin. Le résultat de la liste du RN, déjà chapeautée par Jordan Bardella aux européennes il y a cinq ans, était au plus haut à Tourcoing, avec 26,27%, soit 5594 voix dans la ville. L'extrême droite devançait Nathalie Loiseau à 18,57% et Yannick Jadot à 12,31%.

11:45 - Tourcoing : quand les données démographiques façonnent les urnes A quelques heures de l'annonce des résultats des européennes, Tourcoing regorge de diversité et d'activités. Avec ses 99 011 habitants, cette commune se présente comme un symbole d'ouverture. Ses 6 199 entreprises témoignent d'une activité entrepreneuriale prospère, alors que son tissu social se compose de 25 920 familles, reflétant une communauté diversifiée. Le pourcentage de foyers disposant d'au moins une voiture (67,62 %) montre une dépendance à l'automobile. Ce facteur pourrait affecter les votants sur des problématiques de mobilité et d'aménagement routier. Tourcoing accueille une communauté diversifiée, avec ses 9 777 résidents étrangers, renforçant la richesse sociale et culturelle de la ville. Avec un revenu moyen par foyer fiscal de 19 627 euros par an, la ville affiche un pourcentage de demandeurs d'emploi de 20,94%, synonyme d'une situation économique en demi-teinte. À Tourcoing, où les moins de 30 ans représentent 44% de la population, les élections symbolisent la promesse d'un avenir florissant pour tous.

10:30 - Tourcoing : la mobilisation des citoyens aux élections européennes Afin de se faire une idée du vote des habitants de cette ville, il est nécessaire d'analyser les résultats des consultations politiques antérieures. Cinq ans plus tôt, lors des précédentes européennes, le taux d'abstention atteignait 65,34% dans la commune de Tourcoing, à comparer avec une abstention de 72,1% il y a 10 ans. Avec une abstention qui ne cesse de grimper depuis les années 1970 lors des élections, ce scrutin 2024 va-t-il battre un nouveau record ? Voici les chiffres de 2019 au niveau national : le taux d'abstention aux élections européennes atteignait 50%, c’était mieux qu’en 2014.

09:30 - Pourcentage de participation aux élections : le cas de Tourcoing Ce 9 juin, lors des élections européennes à Tourcoing, qu'en sera-t-il de l'abstention ? Pour mémoire, dans l'agglomération, le taux d'abstention aux élections législatives 2022 représentait 67,48% au premier tour et seulement 68,08% au second tour. Qu'en sera-t-il pour les européennes à Tourcoing ? Il y a deux ans, pour le premier tour de la dernière élection présidentielle, sur les 62 893 personnes en âge de voter dans l'agglomération, 38,37% avaient boudé les urnes, contre un taux d'abstention de 41,41% au second tour. En comparaison, à l'échelle nationale, le taux d'abstention à la présidentielle 2022 s'élevait à 26,3% au premier tour et 28,0% au deuxième tour, plus qu'en 2017.