19:08 - Glucksmann, Aubry, Toussaint.. Qui va prendre avantage des voix de la Nupes à Mouvaux ? La gauche unie aux législatives ayant explosé, vers quelle liste vont se tourner ses électeurs lors de ces élections européennes ? A l'issue du premier tour des législatives, en 2022, la candidature Nupes avait enregistré 16,11% des suffrages dans la commune. Une poussée à compléter avec les 18% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de tous les candidats rouges, verts et roses. Combien récupérera la liste de Raphaël Glucksmann, alliée du Parti socialiste, et donnée dans un combat serré avec la liste macroniste de Valérie Hayer dans les intentions de vote ? En 2019, Glucksmann s'était élevé à 3,81% à Mouvaux, contre 37,6% pour la liste de la majorité portée alors par Nathalie Loiseau.

17:08 - Le Rassemblement national favori à Mouvaux pour les européennes ? Le score en faveur du Rassemblement national sera scruté à la loupe pour cette élection du Parlement européen, à l'échelle locale, comme dans le reste du pays. Si on met face à face le résultat de la liste RN aux européennes 2019 et celui de Marine Le Pen en 2022 au premier tour de la présidentielle, on observe une progression de 1 point à Mouvaux. Mais celle-ci pourrait s'avérer encore plus élevée aux européennes 2024, les instituts de sondages offrant plutôt à la formation une progression de près de 10 points en comparaison de de l'élection 2019. De quoi prévoir plus de 20% dans la ville cette fois ?

15:02 - Les votants de Mouvaux plutôt pour Macron en 2022 Marine Le Pen avait été en deuxième position au premier tour de la présidentielle 2022 dans la cité avec 14,89% contre 44,37% pour Emmanuel Macron. Et elle ne rattrapait pas le président sortant au second tour avec 25,73% contre 74,27%. Le RN ratait aussi la première marche dans la localité un mois plus tard, lors des législatives, avec 10,2% au premier tour, contre 34,90% pour le binôme LREM. Sur la commune de Mouvaux, c'est finalement une majorité La République en Marche qui sera choisie lors du second tour, confirmant la défaite du Rassemblement national.

12:45 - Les européennes 2019 avaient placé en tête Nathalie Loiseau à Mouvaux Le résultat de ce dimanche soir sera-t-il le même que le verdict de 2019 ? C'est Nathalie Loiseau qui l'emportait à Mouvaux lors des européennes précédentes, avec 37,6% des bulletins. La liste surpassait celle de François-Xavier Bellamy avec 15,33% dans la commune. Jordan Bardella achevait l'élection troisième, avec 13,41%.

11:45 - Les données démographiques de Mouvaux révèlent les tendances électorales Dans la ville de Mouvaux, une variété de données démographiques et socio-économiques pèsent sur les résultats des européennes. Avec 33% d'habitants âgés de moins de 30 ans, et un taux de chômage de 10,81%, les jeunes et les personnes sans emploi constituent des segments clés. Le pourcentage élevé de cadres et de professions intellectuelles supérieures, atteignant 33,0%, est révélateur d'une population soucieuse de la compétitivité économique de sa région. Le nombre de bénéficiaires du RSA (1,37%) révèle la nécessité d'un accompagnement social, et le pourcentage de salariés en CDD (6,65%) indique des défis de sécurité du travail. Le pourcentage d'étudiants, de 7,1% à Mouvaux, met en avant la présence d'une population jeune et éduquée, susceptible de favoriser un environnement propice à l'innovation et à l'entrepreneuriat.

10:30 - Mouvaux : étude du niveau de participation aux européennes Assisterons-nous à une amélioration de la participation des citoyens français aux élections européennes, similaire au rebond observé en 2019 ? Pour rappel, à l'échelle de la France en 2019, la participation aux européennes atteignait 50%. L'étude des rendez-vous électoraux antérieurs est l'occasion de comprendre un peu mieux le vote des électeurs de cette ville. Cinq ans plus tôt, à l'occasion des précédentes élections européennes, 56,19% des personnes aptes à participer à une élection à Mouvaux avaient participé à l'élection, à comparer avec une participation de 49,73% pour le scrutin de 2014.

09:30 - C'est l'heure de voter à Mouvaux : les européennes débutent À Mouvaux, le niveau de participation constituera à n'en pas douter l'un des critères principaux du scrutin européen 2024. En avril 2022, au deuxième tour de la dernière présidentielle, le taux de participation avait représenté 76,72% des inscrits sur les listes électorales de la commune, à comparer avec un taux de participation de 75,65% au premier tour, ce qui représentait 7 868 personnes. Pour rappel, dans la commune, le taux de participation aux législatives 2022 se chiffrait à 53,22% au premier tour et seulement 51,26% au second tour. La guerre aux portes de l'Europe serait de nature à de faire augmenter la participation à Mouvaux.