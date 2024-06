Résultat des européennes à Nice : les premières tendances clés

C'est Emmanuel Macron qui était arrivé en première position à Nice lors du premier tour de la présidentielle, avec 25,13%, dépassant Marine Le Pen. La représentante du RN obtenait 22,39%. Et elle ne rattrapait pas le président sortant au second tour avec 44,61% contre 55,39%. Le RN n'a pas plus convaincu dans la localité quelques jours plus tard, lors des élections des députés, avec 15,84% au premier tour, contre 27,23% pour la majorité Ensemble ! (Majorité présidentielle) en moyenne sur l'ensemble des électeurs répartis sur les 3 circoncriptions de la commune. Au deuxième round, ce sont des encore candidats Ensemble ! Qui remporteront le plus de suffrages, avec 50,04% sur les 3 circonscriptions couvrant la commune.

16:16 - Nice : analyse des facteurs socio-économiques et électoraux

Dans la commune de Nice, une variété de caractéristiques démographiques et socio-économiques pèsent sur les résultats des élections européennes. Le pourcentage de chômeurs à 14,5% peut avoir un effet sur les inquiétudes des habitants en matière de mesures européennes sur l'emploi. Avec 42,61% de population active et une densité de population de 4762 habitants/km², l'engagement électoral sera-t-il dynamique ? Le taux de foyers détenant au moins une voiture (46,14%) montre le poids des questions de transport et d'environnement dans les interrogations des 95 064 citoyens possédant une carte électorale. Enfin, la présence d'une population étrangère de 15,19% et d'une population immigrée de 19,50% fait ressortir l'influence des flux migratoires sur la démographie locale. Le taux d'étudiants, évalué à 7,82% à Nice, met en relief la présence d'une population jeune et dynamique, sensible aux politiques relatives à l'éducation et à la mobilité étudiante.