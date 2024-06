Résultat des européennes à Nieul : l'élection 2024 en direct

En direct

18:28 - Quel candidat vont élire les électeurs de la droite à Nieul ? Au niveau local comme dans le reste du pays, le résultat du Rassemblement national lors de ces élections européennes sera très analysé. Si on associe le résultat de Jordan Bardella aux européennes 2019 et celui de Marine Le Pen en 2022 au premier tour de la présidentielle, on aboutit à une progression de 3 points à Nieul. Mais la marche devrait être encore plus haute aux européennes 2024, les instituts donnant plutôt aux candidats RN une évolution de près de 10 points en comparaison de l'élection européenne précédente. Assez pour l'amener à 33% dans la ville cette fois ?

15:02 - Les votants de Nieul plutôt favorables à Emmanuel Macron il y a deux ans C'est Emmanuel Macron qui était arrivé en tête à Nieul lors du premier tour de la présidentielle, avec 28,99%, dépassant Marine Le Pen. La candidate obtenait 26,24%. Et elle n'avait pas rattrapé Emmanuel Macron au second tour avec 41,91% contre 58,09%. Le RN ratait aussi la première marche dans la localité un mois plus tard, lors des élections législatives, avec 22,3% au premier tour, contre 29,12% pour le binôme LFI-PS-PC-EELV. Sur la commune de Nieul, c'est finalement une majorité Nouvelle union populaire écologique et sociale qui sera victorieuse au cours du second tour, confirmant l'échec du parti d'extrême droite.

12:45 - Les européennes 2019 avaient couronné Jordan Bardella à Nieul Revenir cinq ans en arrière apparait de nouveau comme avisé au moment d'anticiper le scrutin d'aujourd'hui. Qui avait gagné les européennes en 2019 ? 23,99% des votes s'étaient portés vers le RN de Jordan Bardella à l'époque, aux élections européennes, devant Nathalie Loiseau à 21,81% et Raphaël Glucksmann à 10,12%. Le RN glanait ainsi pas moins de 154 votants de Nieul.

11:45 - Nieul et l'Europe : démographie, économie et choix électoraux Dans la ville de Nieul, divers facteurs démographiques et socio-économiques risquent d'influencer les résultats des élections européennes. Avec un taux de chômage de 9,09% et une densité de population de 97 hab/km², le marché de l'emploi et les questions d'habitat sont des inquiétudes majeures. Le pourcentage de foyers disposant d'au moins une voiture (85,18%) souligne une dépendance à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait influencer les 653 votants sur des questions de transport et d'environnement. Par ailleurs, des aspects tels que le nombre de familles monoparentales (13,13%) et le nombre de résidences HLM (7,13% des logements) indiquent les enjeux sociaux et économiques qui préoccupent les habitants. Les données sur l'éducation à Nieul mettent en relief une diversité de qualifications, avec 25,12% des résidents non diplômés, cela souligne un besoin important de renforcement des politiques éducatives.

10:30 - Participation aux élections européennes à Nieul : les chiffres clés Les résultats des européennes 2024 sont autant espérés que le pourcentage de participation qui est souvent très bas lors de ce type de rendez-vous électoral. Pour mémoire, à l'échelle du pays en 2019, le pourcentage d'abstention aux élections européennes représentait 49,88%, en amélioration par rapport à 2014. Au fil des précédents scrutins européens, les 1 626 habitants de cette localité ont laissé transparaître leurs habitudes de vote. En 2019, au moment des élections européennes, 43,27% des personnes en capacité de participer à une élection à Nieul avaient déserté les urnes. L'abstention était de 51,1% il y a dix ans.

09:30 - Les européennes démarrent à Nieul : quel sera le taux d'abstention ? L'une des grandes inconnues des européennes 2024 sera incontestablement l'ampleur de la participation à Nieul. Pour rappel, dans la commune, le taux de participation aux législatives 2022 s'élevait à 55,2% au premier tour. Au second tour, 53,34% des votants ont exercé leur droit de vote. Quelle sera la participation à Nieul cette année ? Au deuxième tour de l'élection présidentielle, 79,46% des personnes en capacité de voter dans la commune avaient pris part au scrutin, contre une participation de 83,18% au premier tour, c'est-à-dire 979 personnes. Pour mémoire, au niveau du pays, la participation à la présidentielle 2022 s'élevait à 73,7% au premier tour et seulement 72,0% au second tour, c'était presque un record.