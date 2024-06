En direct

19:10 - Qui va tirer parti des 26,98% de la Nupes à Couzeix ? En 2019 pour les européennes, Raphaël Glucksmann, dont la liste est aussi composée de socialistes, s'était élevé à 8,21% à Couzeix, contre 24,14% pour la liste de la majorité, portée alors par Nathalie Loiseau. On le donne plus haut aujourd'hui selon les études sondagières, à tel point qu'il arriverait très proche de la liste macroniste de Valérie Hayer. La réponse se trouve surtout dans le report des voix de la Nouvelle union populaire écologique et sociale, qui a été dissoute. Lors du premier tour des élections du Parlement à Couzeix, le binôme Nupes avait en effet obtenu 26,98% des votes dans la commune. Un chiffre à comparer avec les 26% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de tous les candidats rouges, verts et roses. Quelle part votera pour la liste Glucksmann ? Répondre à cette question est téméraire. Quant à Valérie Hayer, impossible de dire où se situe sa véritable base à Couzeix, entre les 24,14% de Nathalie Loiseau aux européennes 2019, les 31,15% d'Emmanuel Macron au premier tour de la présidentielle 2022, ou les 21,12% de LREM au premier tour des législatives…

17:08 - Le RN favori à Couzeix pour les européennes ? Si au niveau national, les sondeurs prévoient une progression moyenne du Rassemblement national à environ dix points de plus aux européennes 2024 en comparaison de son résultat des européennes 2019 (ce qui propulserait Bardella tout proche des 30% dans la commune), on remarque néanmoins que ce dernier n'a en fait pris que 2 points de plus entre 2019 et et le premier tour de la présidentielle 2022. L'explosion du RN devrait donc être plus mesurée localement.

15:02 - Les inscrits de Couzeix plutôt favorables à Macron en 2022 Marine Le Pen était deuxième au premier tour de la présidentielle 2022 dans la commune avec 21,31% contre 31,15% pour Emmanuel Macron. Et elle ne faisait pas mieux au second tour avec 37,4% contre 62,6%. Le RN ne convainquait pas plus à Couzeix quelques jours plus tard, lors des élections de la nouvelle Assemblée nationale, avec 16,49% au premier tour, contre 26,98% pour le binôme Nouvelle union populaire écologique et sociale. Il n'y arrivera pas plus au second tour, qui verra encore le binôme LREM remporter le scrutin.

12:45 - 24,14% pour Nathalie Loiseau en 2019 à Couzeix Qu'avaient dit les européennes précédentes, en 2019 ? Se retourner sur le dernier vote similaire apparait encore comme logique au moment de se préparer au résultat du scrutin d'aujourd'hui. Le podium des précédentes européennes à Couzeix plaçait dans cet ordre la liste de Nathalie Loiseau avec 24,14% des suffrages exprimés, suivie de la liste de Jordan Bardella avec 19,43% et Yannick Jadot avec 12,87%.

11:45 - Les enjeux locaux de Couzeix : tour d'horizon démographique Comment les électeurs de Couzeix peuvent-ils influencer les résultats des élections européennes ? La jeunesse et les demandeurs d'emploi sont des groupes démographiques essentiels dans l'agglomération, avec près de 31% de la population ayant 29 ans et moins, et un taux de chômeurs de 7,37%. En outre, le pourcentage de ménages propriétaires (75,4%) met en avant le poids des enjeux liés à l'habitat et à l'urbanisation. Le pourcentage de foyers disposant d'au moins une automobile (87,22%) montre l'importance des questions de mobilité et d'aménagement routier dans les préoccupations des 4 110 citoyens possédant une carte électorale. Enfin, des indicateurs tels que le nombre de familles monoparentales (12,47%) et le nombre de bénéficiaires du RSA (2,10%) font ressortir les enjeux économiques et sociaux qui préoccupent les électeurs. Les données sur l'instruction à Couzeix mettent en relief des niveaux variés de qualifications, avec 26,5% des habitants non diplômés, cela souligne un besoin important de renforcement des politiques éducatives.

10:30 - Couzeix : quel était le niveau de participation aux précédentes européennes ? L'analyse des résultats des consultations politiques passées permet de se faire une idée du vote des habitants de cette ville. Durant les européennes de 2019, 56,37% des personnes en capacité de participer à une élection à Couzeix s'étaient rendues aux urnes. La participation était de 51,33% en 2014. Choisir les futurs parlementaires européens n'étant pas la priorité des électeurs, l'abstention battra-t-elle un nouveau record à l'annonce des résultats des élections européennes ? Pour rappel, au niveau de l'Hexagone en 2019, le pourcentage de participation aux européennes atteignait 50%.

09:30 - Quelles prévisions pour la participation aux élections européennes à Couzeix ? À Couzeix, la participation constituera à n'en pas douter l'une des grandes inconnues de ces élections européennes. Le conflit israélo-palestinien ainsi que ses répercussions sur les prix des matières premières sont par exemple en mesure de renforcer l'engagement civique des habitants de Couzeix (87270). Il y a 2 ans, lors du deuxième tour de la dernière présidentielle, 76,85% des personnes en capacité de voter dans la commune s'étaient rendues aux urnes, à comparer avec une participation de 79,99% au premier tour, soit 6 108 personnes. Pour comparer, dans la commune, le pourcentage de participation aux élections législatives 2022 s'élevait à 53,68% au premier tour et seulement 52,44% au second tour.