19:14 - À l'Étang-la-Ville, qui vont désigner les supporters de la Nupes ? L'autre incertitude qui enveloppe ces élections européennes sera celle du poids de la gauche après l'explosion de la coalition menée par Jean-Luc Mélenchon et ses alliés. Le jour du premier tour des législatives, en 2022, la candidature Nupes avait enregistré 16,15% des suffrages dans la localité. Une percée à affiner avec les 20% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle (11,2% pour Jean-Luc Mélenchon, 7,38% pour Yannick Jadot, 1,08% pour Fabien Roussel et 1,21% pour Anne Hidalgo). Quelle part optera pour la liste de Raphaël Glucksmann, portant le logo du PS, et au coude-à-coude avec la liste macroniste de Valérie Hayer dans les enquêtes d'opinion ? Déjà en lice en 2019, ce dernier s'était arrogé 5,01% à l'Étang-la-Ville, contre 42,34% pour la liste de la majorité portée à l'époque par Nathalie Loiseau. Mais les comptes pourraient bien s'équilibrer ce dimanche soir...

17:08 - À l'Étang-la-Ville, une liste Bardella favorite ? Le résultat obtenu par la liste du RN menée par Jordan Bardella sera une des clés localement pour cette élection européenne 2024. Alors qu'on annonce dix points supplémentaires pour le RN au niveau de la France, entre les européennes 2019 et les européennes 2024, L'Étang-la-Ville semble néanmoins dans une réalité plus mesurée. Entre Jordan Bardella en 2019 et Marine Le Pen au premier tour de la présidentielle 2022, il n'a en effet pas augmenté son score dans les bureaux de vote sur place. Une exception à confirmer.

15:02 - Avantage RN à l'Étang-la-Ville ? Ce sont Emmanuel Macron avec 44,03% et Valérie Pécresse avec 12,5% qui finissaient aux deux premières places après le premier tour de l'élection présidentielle en 2022 à l'Étang-la-Ville. Marine Le Pen n'arrivait pour sa part à glaner que 6,97%. Et elle ne rattrapait pas son rival au second tour avec 20,39% contre 79,61%. Avec 5,17%, le RN sera distancé ensuite par les 45,27% du binôme LREM au premier tour des élections législatives. La commune n'ayant qu'une seule circonscription sur son territoire. Le parti sera aussi aux abonnés absents, dans la municipalité en tout cas, au second tour.

12:45 - Que retenir des européennes à l'Étang-la-Ville en 2019 ? Le résultat de ce 9 juin au soir va-t-il répéter l'équilibre de 2019 ? C'est Nathalie Loiseau qui l'emportait à l'Étang-la-Ville lors des précédentes élections des députés européens, avec 42,34% des voix. La liste se plaçait devant celle de François-Xavier Bellamy avec 15,77% dans la ville. Yannick Jadot terminait troisième, avec 14,61%.

11:45 - Les défis socio-économiques de l'Étang-la-Ville et leurs implications électorales Au cœur de la campagne électorale européenne, L'Étang-la-Ville est perçue comme une commune dynamique et animée. Avec ses 51,9% de cadres pour 4 673 habitants, cette commune peut compter sur une certaine vigueur économique. L'existence de 376 entreprises sur son territoire est une preuve de dynamisme. Dans la commune, 31 % des résidents sont âgés de 0 à 29 ans, et 10,45 % sont des personnes âgées, ce qui pourrait agir sur les orientations des mesures européennes en matière d'éducation et de soins de santé. Avec 360 résidents étrangers et un taux de population immigrée de 11,44%, L'Étang-la-Ville est un exemple de pluriculturalisme. Dans cette diversité sociale, près de 45,13% des familles sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 699,19 euros pourrait devenir un obstacle financier pour la commune. À l'Étang-la-Ville, les spécificités locales rejoignent celles de l'Europe.

10:30 - L'Étang-la-Ville : quel était le niveau de participation aux précédentes élections européennes ? Près de la moitié des Français ne se sont pas rendus dans un bureau de vote pour les élections européennes de 2019. Une nouvelle participation en berne se profile-t-elle cette année ? Les chiffres de la France en 2019 parlent d'eux-mêmes, le pourcentage de participation aux européennes représentait 50,12%, en amélioration par rapport à 2014. Afin de se faire une idée du vote des citoyens de cette ville, il faut étudier les résultats des scrutins européens passés. En 2019, pendant les européennes, 2 441 électeurs de l'Étang-la-Ville s'étaient rendus dans l'isoloir (soit 64,56%). Le taux de participation était de 56,11% pour les élections européennes de 2014.

09:30 - Taux d'abstention aux élections : focus sur L'Étang-la-Ville À l'Étang-la-Ville, l'une des grandes inconnues des européennes sera l'ampleur de la participation. Les jeunes affichent couramment un désintérêt pour les élections nationales, cette situation peut-elle s'inverser pour les européennes ? Il y a deux ans, à l'occasion du premier tour de la dernière présidentielle, sur les 3 856 inscrits sur les listes électorales dans la commune, 17,51% avaient boudé les urnes. L'abstention était de 20,03% au deuxième tour. Pour mémoire, dans la commune, l'abstention aux élections législatives 2022 s'élevait à 37,98% au premier tour. Au deuxième tour, 43,46% des votants ne se sont pas déplacés. Quel pourcentage atteindra l'abstention à l'Étang-la-Ville cette année ?