Résultat des européennes à Nuaillé : l'élection 2024 en direct

19:33 - À Nuaillé, le résultat de la gauche unie aux législatives 2022 fait envie Alors que la Nouvelle union populaire et sociale s'était imposée comme une force politique majeure lors des élections législatives, elle n'aura pas vécu plus de deux ans, ajoutant du flou au niveau du vote de gauche dans les urnes. Le jour du premier tour des dernières législatives, la candidature Nupes avait attiré 21,85% des bulletins dans la commune. Quelle part de ces voix ira notamment à la liste de Raphaël Glucksmann, portant le logo du PS, et donnée au coude-à-coude avec la liste macroniste de Valérie Hayer dans les enquêtes d'opinion lors de ces élections européennes ? Déjà en lice en 2019, Glucksmann avait atteint 6,56% à Nuaillé, contre 29,43% pour la liste de la majorité portée alors par Nathalie Loiseau. Reste à savoir sur quelle base part Valérie Hayer dans la commune : 29,43% (score de Nathalie Loiseau en 2019), 37,94% (vote Macron au premier tour de la présidentielle), ou 23,08% (vote LREM au premier tour des législatives) ?

17:08 - Quel résultat aux européennes de Nuaillé pour la liste Rassemblement national ? La fraction d'électeurs du Rassemblement national sera l'observation majeure pour ces élections du Parlement européen 2024 localement, comme dans le reste du pays. Indicateur clé pour ce dimanche : Nuaillé compte parmi les rares villes où le niveau du RN n'a pas augmenté entre 2019 et 2022, Jordan Bardella regroupant en effet 20,39% lors du rendez-vous européen et Marine Le Pen 20,13% au premier tour de la présidentielle. Une situation qui diffère de ce que prévoient les sondages aujourd'hui au niveau du pays, avec près de 10 points gagnés pour le RN entre la présidentielle 2022 et les européennes 2024.

15:02 - Avantage Renaissance à Nuaillé ? Marine Le Pen était deuxième au premier tour de la présidentielle 2022 dans la commune avec 20,13% contre 37,94% pour Emmanuel Macron. Et elle s'inclinait face à son rival au second tour avec 30,88% contre 69,12%. Le RN ratait aussi la première marche à Nuaillé un mois plus tard, lors des élections de la nouvelle Assemblée nationale, avec 18,36% au premier tour, contre 23,08% pour le binôme Ensemble ! (Majorité présidentielle). Bis repetita au second tour, laissant encore le binôme Ensemble ! (Majorité présidentielle) finir gagnant.

12:45 - À Nuaillé, Nathalie Loiseau au sommet en 2019 Regarder en arrière peut toujours sembler pertinent au moment d'anticiper le scrutin d'aujourd'hui. Quel résulat était tombé lors des européennes en 2019 ? À Nuaillé, les dernières européennes se terminaient avec la première place de la liste de Nathalie Loiseau avec 29,43% des bulletins exprimés. Elle était suivie de la liste de Jordan Bardella avec 20,39%. En troisième position se trouvait Yannick Jadot avec 12,06%.

11:45 - Nuaillé : élections européennes et dynamiques démographiques Dans les rues de Nuaillé, le scrutin est en cours. Avec ses 1 448 habitants, ce bourg peut compter sur une certaine vitalité démographique. Avec 77 entreprises, Nuaillé permet l'épanouissement de l'innovation et l'entrepreneuriat. Le pourcentage de familles détenant au moins une voiture (89,97 %) souligne une dépendance à l'automobile, ce qui peut impacter les votants sur des problématiques de transport et d'environnement. Les citoyens, comprenant une proportion de 44,04% de retraités, démontreront-ils leur engagement en se mobilisant pour les élections ? Au sein de cette diversité sociale, près de 47,59% des familles sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 574,78 € pourrait devenir un défi financier pour la commune. Pour conclure, Nuaillé incarne les intérêts et les ambitions de l'Europe contemporaine.

10:30 - Nuaillé : la mobilisation des électeurs aux élections européennes L'observation des scrutins européens précédents permet de cerner un peu mieux le vote des citoyens de cette commune. Cinq années plus tôt, durant les précédentes élections européennes, le taux de participation représentait 54,6% dans la commune de Nuaillé. Le taux de participation était de 42,5% lors des européennes de 2014. Cette élection européenne verra-t-elle une hausse de la participation des citoyens français comme en 2019 où un rebond avait été observé ? Au niveau de l'Hexagone, la plus mauvaise participation jamais constatée l'a été lors du premier tour des régionales 2021. Elle atteignait 33,28%. À Nuaillé, 69,26% des habitants avaient voté.

09:30 - La participation aux élections européennes à Nuaillé Le taux d'abstention sera indéniablement un facteur important de ces européennes à Nuaillé. Pour mémoire, dans la ville, le pourcentage d'abstention aux élections législatives 2022 atteignait 48,17% au premier tour. Au deuxième tour, 51,48% des électeurs n'ont pas exercé leur droit de vote. Il y a 2 ans, à l'occasion du premier tour de la dernière élection présidentielle, sur les 1 144 inscrits sur les listes électorales au sein de la ville, 18,44% avaient refusé de se rendre dans l'isoloir. L'abstention était de 18,24% au second tour. Pour rappel, au niveau national, le taux d'abstention à la présidentielle 2022 se chiffrait à 26,31% au premier tour et 28,01% au deuxième tour, c'était presque un record.