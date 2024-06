Résultat des européennes à Trémentines : l'élection 2024 en direct

17:02 - Emmanuel Macron en première position en 2022 à Trémentines

Trémentines avait préféré Emmanuel Macron il y a deux ans pour le premier tour de l'élection présidentielle. Avec 19,47%, Marine le Pen était distancée à la deuxième place par son rival, porté par 39,67% des voix. Et elle n'avait pas rattrapé son rival au second tour avec 32,83% contre 67,17%. Le RN n'a pas plus convaincu dans la localité un mois plus tard, lors des législatives, avec 16,19% au premier tour, contre 28,79% pour le binôme La République en Marche. Sur la commune de Trémentines, c'est finalement une majorité Ensemble ! Qui sera victorieuse au moment du second tour, confirmant la mise à l'écart du RN.