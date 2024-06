Résultat des européennes à Verlinghem : l'élection 2024 en direct

Verlinghem avait préféré Emmanuel Macron en 2022 pour le premier tour de l'élection présidentielle. Avec 15,81%, Marine le Pen était distancée au second plan par son rival, crédité de 44,28% des voix. Et elle échouait aussi au second tour avec 25,99% contre 74,01%. Le RN se prenait aussi les pieds dans le tapis à Verlinghem par la suite, lors des élections législatives, avec 10,72% au premier tour, contre 28,89% pour le binôme Divers droite. A l'issue du second round, c'est encore un binôme LREM qui va glaner le plus de suffrages, avec 71,85% sur la seule circonscription couvrant la commune.

11:45 - Impact des caractéristiques démographiques sur le paysage politique de Verlinghem

Dans la ville de Verlinghem, une variété de facteurs démographiques et socio-économiques impactent les résultats des élections européennes. Avec un pourcentage de demandeurs d'emploi de 7,14% et une densité de population de 241 habitants/km², le marché de l'emploi et les questions d'habitat sont des inquiétudes majeures. Le taux élevé de cadres, représentant 30,64%, révèle une population possédant un niveau d'éducation élevé. Le nombre de bénéficiaires du RSA (0,90%) met en lumière des besoins d'accompagnement social, et le pourcentage de salariés en CDD (5,88%) indique des défis de stabilité du travail. Le pourcentage d'étudiants, évalué à 7,8% à Verlinghem, met en relief la présence d'une population jeune et éduquée, en quête de formation et de développement personnel.