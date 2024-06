En direct

19:25 - À Plailly, qui vont élire les supporters de la gauche ? Déjà en lice en 2019 pour les européennes, Raphaël Glucksmann, dont la liste est étiquetée PS, s'était arrogé 4,81% à Plailly, contre 23,62% pour la liste de la majorité, portée alors par Nathalie Loiseau. On le donne plus haut cette fois selon les enquêtes d'opinion, à tel point qu'on le donne très proche de la liste macroniste de Valérie Hayer. Reste à savoir quel sera le report des suffrages de la Nupes, qui a déjà éclaté. La barre est haute : lors du premier tour des élections du Parlement, en 2022 à Plailly, le binôme Nupes avait en effet accumulé 15,45% des votes dans la commune. Une somme à mettre en perspective avec les 17% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des votes Mélenchon-Roussel-Jadot-Hidalgo. Quant à la liste de Valérie Hayer, il s'agira de savoir quelle est sa réelle base à Plailly, entre les 23,62% de Nathalie Loiseau aux européennes 2019, les 29,05% d'Emmanuel Macron au premier tour de la présidentielle 2022, ou les 29,24% de LREM au premier tour des législatives…

17:08 - Quel résultat aux européennes de Plailly pour la liste RN emmenée par Jordan Bardella ? Le résultat des européennes 2024 à l'échelle locale sera scruté selon le prisme de la dynamique RN, comme dans le reste de la France. Si on associe le résultat de Jordan Bardella aux européennes 2019 et celui de Marine Le Pen en 2022 au premier tour de la présidentielle, on constate une progression de 2 points à Plailly. Mais la marche pourrait se trouver encore plus haute aux européennes 2024, les sondages offrant plutôt à la formation une explosion de près de 10 points par rapport à la précédente élection des eurodéputés ou de la présidentielle. Assez pour prévoir près de 40% dans la ville cette fois ?

15:02 - Les votants de Plailly plutôt favorables à Emmanuel Macron en 2022 Elections les plus proches, les élections législatives avaient offert un puissant résultat pour le RN à Plailly. Ce dernier s'était hissé en tête dans la localité avec 30,76% au 1er tour et surtout 50,25% au 2e, le plaçant au sommet du paysage local (Plailly ne comptant qu'une seule circonscription). Le RN a même récolté un meilleur pointage aux législatives que Marine Le Pen en personne lors de l'élection du président de la République quelques mois plus tôt. Elle avait accumulé 28,46% au premier tour et 46,98% au deuxième dans la ville.

12:45 - Jordan Bardella en tête lors des européennes 2019 à Plailly Qui avait gagné les européennes précédentes ? Se retourner sur le dernier vote similaire apparait de nouveau comme avisé au moment de se préparer au résultat du scrutin de ce 9 juin. Il y a cinq ans, à Plailly, la liste du RN, avec un certain Jordan Bardella à sa tête, avait une longueur d'avance, glanant 26,59% des suffrages devant Nathalie Loiseau à 23,62% et Yannick Jadot à 13,01%. C'étaient alors 188 électeurs qui avaient été séduits par le RN dans la localité.

11:45 - Analyse démographique des élections européennes à Plailly Quel portrait faire de Plailly, à quelques heures de l'annonce des résultats des européennes ? Avec ses 1 821 habitants, cette commune possède une certaine vigueur démographique. L'existence de 158 entreprises sur son territoire souligne son dynamisme. Dans la commune, 31 % des résidents sont âgés de 0 à 29 ans, et 27,21 % ont plus de 60 ans, ce qui pourrait agir sur les priorités des mesures européennes en matière d'éducation et de soins de santé. Les habitants, comprenant une proportion de 33,03% de retraités, démontreront-ils leur engagement en se mobilisant pour les élections ? Au sein de cette mosaïque sociale, près de 45,1% des familles sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 2117,20 € pourrait devenir un frein à plus de prospérité. Pour conclure, Plailly incarne les intérêts et les objectifs de l'Europe contemporaine.

10:30 - La mobilisation des citoyens aux européennes à Plailly Comment ont voté le plus souvent les électeurs de cette ville lors des derniers rendez-vous électoraux ? Cinq années plus tôt, à l'occasion des précédentes élections européennes, 43,52% des personnes habilitées à voter à Plailly avaient déserté les urnes. Le taux d'abstention était de 50,23% il y a dix ans. Le résultat des européennes 2024 est aussi attendu que le pourcentage de participation qui est toujours trop bas durant de ce type de rendez-vous électoral. Au niveau du pays tout entier, le record d'abstention a été observé au moment du premier tour des élections régionales 2021. Il s'élevait à 67%. À Plailly, 69,12% des votants n'avaient pas voté.

09:30 - Comprendre le pourcentage de participation aux élections à Plailly L'abstention sera immanquablement l'une des grandes inconnues des européennes à Plailly. En avril 2022, au premier tour de la présidentielle, le taux de participation s'était élevé à 79,82% des électeurs de la commune. La participation était de 79,13% au second tour, c'est-à-dire 1 039 personnes. A l'échelle de la France entière, la participation était déjà examinée il y a deux ans. Elle se chiffrait à 25,5% à midi et seulement 65,0% à 17 heures pour le premier tour, c’était moins qu’en 2017. Le conflit israélo-palestinien serait de nature à renforcer l'importance du scrutin aux yeux des citoyens de Plailly.