Résultat des européennes à Poncins : l'élection 2024 en direct

En direct

19:32 - Que vont décider les supporters de la Nupes à Poncins ? La coalition de gauche menée par Jean-Luc Mélenchon et ses alliés aux législatives faisant déjà partie du passé, vers quel bulletin vont se tourner ses électeurs lors de ces élections européennes ? Pour le premier tour des élections législatives, la candidature Nupes avait glané 18,14% des bulletins dans la localité. Un chiffre à mettre en perspective avec les 15% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de tous les candidats rouges, verts et roses. Quelle part optera pour la liste de Raphaël Glucksmann, soutenue par les socialistes, et annoncée au coude-à-coude avec la liste macroniste de Valérie Hayer par les sondeurs lors de ces élections européennes ? En 2019, Glucksmann avait obtenu 6,98% à Poncins, contre 21,45% pour la liste de la majorité portée alors par Nathalie Loiseau. Son résultat dépendra évidemment cette fois des scores de Manon Aubry, Marie Toussaint ou encore Léon Deffontaine.

17:08 - Sur qui vont converger les électeurs de droite à Poncins ? Le nombre de bulletins glanés par le RN va être le déterminant pour ces élections du Parlement européen à l'échelle locale. Alors que les enquêtes d'opinion annoncent dix points gagnés par le RN à l'échelle de la France, entre les européennes 2019 et les européennes 2024, Poncins semble néanmoins dans une situation différente. Entre Jordan Bardella en 2019 et Marine Le Pen au premier tour de la présidentielle 2022, le mouvement n'a en effet pas avancé dans les bureaux de vote locaux.

15:02 - Les habitants de Poncins plutôt favorables à Marine Le Pen il y a deux ans Elections les plus proches, les législatives avaient abouti à un bon résultat pour le Rassemblement national à Poncins. Le parti d'extrême droite avait terminé en tête dans la cité avec 26,78% au 1er tour, mais sera battu en revanche au 2e par le ticket Les Républicains sur la circonscription du lieu. Marine Le Pen avait aussi fini en tête quelques mois plus tôt avec 30,11% au premier tour de l'élection du chef de l'Etat. Emmanuel Macron était deuxième avec 29,14% et Jean-Luc Mélenchon troisième avec 11,88%. Marine Le Pen s'imposait enfin au deuxième round dans la commune avec 53,71%, devant Emmanuel Macron à 46,29%.

12:45 - À Poncins, Jordan Bardella en tête lors des dernières européennes Qu'avaient dit les européennes précédentes, en 2019 ? Se pencher sur la dernière expérience du genre nous semble de nouveau sensé au moment d'anticiper le scrutin de ce 9 juin. A l'époque, à Poncins, la liste Rassemblement national, déjà emmenée par Jordan Bardella, avait remporté l'élection, avec 31,92% des suffrages face à Nathalie Loiseau à 21,45% et Yannick Jadot à 12,22%. Si on entre dans le détail, 128 votants l'avaient choisie dans la ville.

11:45 - Poncins et l'Europe : démographie, économie et choix électoraux Devant le bureau de vote de Poncins, les citoyens se rassemblent pour exercer leur droit. Dotée de 538 logements pour 1 218 habitants, la densité de la commune est de 48 hab par km². Ses 63 entreprises démontrent une économie prospère. Dans le bourg, 36 % de la population est âgée de 0 à 29 ans, et 22,6 % de 60 ans et plus, ce qui pourrait avoir un effet sur les orientations politiques en matière d'éducation et de soins de santé. Les habitants, comprenant une proportion de 48,89% de retraités, feront-ils preuve d'engagement en participant aux élections ? Au sein de cette mosaïque sociale, 52,76% des familles se composent de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 375,90 €, accable une commune qui vise un avenir prospère. À Poncins, les préoccupations locales, tels que le chômage, l'enseignement et l'intégration, rejoignent celles de l'Europe.

10:30 - Européennes passées à Poncins : état des lieux Au fil des élections passées, les 1 238 habitants de cette commune ont laissé entrevoir leurs habitudes de vote. Il y a cinq ans, durant les précédentes élections européennes, 50,79% des personnes en capacité de voter à Poncins avaient pris part au scrutin. Le taux de participation était de 45,22% en 2014. Les européennes mobilisant moins que les autres élections, cette année fera-t-elle exception ? A l'échelle nationale, le record de la participation la plus faible constatée en France a été lors du premier tour des élections régionales 2021, avec un taux de 33%. À Poncins, 76,73% des électeurs avaient voté.

09:30 - Pourcentage de participation aux élections : le cas de Poncins À Poncins, le taux d'abstention constituera un facteur déterminant des élections européennes 2024. Il y a deux ans, au premier tour de l'élection présidentielle, sur les 916 personnes en âge de voter dans la localité, 80,9% s'étaient rendues dans l'isoloir. La participation était de 79,8% au second tour, c'est-à-dire 731 personnes. A l'échelle de la France entière, la participation était déjà examinée il y a deux ans. Elle atteignait 25,5% à midi et seulement 65,0% à 17 heures pour le premier tour. La guerre au Moyen-Orient ainsi que ses retombées sur les prix des matières premières sont de nature à nuancer l'importance du scrutin aux yeux des habitants de Poncins.