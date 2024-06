Résultat des européennes à Saint-Étienne-le-Molard : l'élection 2024 en direct

En direct

19:32 - Glucksmann, nouveau leader de la gauche lors de ces européennes 2024 ? En plus du score du Rassemblement national, se pose la question du duel entre la liste macroniste de Valérie Hayer et celle des socialistes portée par Raphaël Glucksmann. Ces adversaires sembleraient à quasi-égalité à l'issue du scrutin d'aujourd'hui, selon les enquêtes sondagières menées lors de la campagne. Mais il faut rappeler que Nathalie Loiseau, qui représentait la liste macroniste lors des européennes 2019, avait obtenu 16,25% à Saint-Étienne-le-Molard, contre 3,25% pour la liste de gauche alors. Reste à savoir quel sera le report des suffrages de la Nupes, qui a déjà éclaté. Au cours du premier tour des élections des députés, en 2022 à Saint-Étienne-le-Molard, le binôme Nupes avait en effet glané 20,38% des votes dans la localité. Un score à affiner avec les 20% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle (14,56% pour Jean-Luc Mélenchon, 4,32% pour Yannick Jadot, 1,76% pour Fabien Roussel et 1,76% pour Anne Hidalgo). Quelle part votera pour la liste Glucksmann ? La réponse est complexe.

17:08 - Comment s'en sort le Rassemblement national à Saint-Étienne-le-Molard avant les européennes ? La liste RN devrait atteindre 40% à Saint-Étienne-le-Molard si la tendance prédite par les études sondagières sur la France entière se répercute localement. Le leader nationaliste est en effet crédité d'environ un tiers des suffrages dans le pays, soit 10 points de plus qu'en 2019. Une somme à ajouter aussi à son résultat de l'époque dans la ville ? La projection est assez risquée, mais cela reste cohérent compte tenu de la progression du RN en ces lieux. Le RN a en effet déjà gagné 4 points ici, entre les dernières européennes et la présidentielle qui a suivi (premier tour).

15:02 - Avantage RN à Saint-Étienne-le-Molard ? Les dernières consultations en date, les législatives, avaient donné un très bon démarrage pour le RN à Saint-Étienne-le-Molard. Le parti avait fini en tête dans la commune avec 29,86% au 1er round, mais sera battu en revanche au 2e par le ticket Les Républicains (Saint-Étienne-le-Molard n'ayant qu'une circonscription). Marine Le Pen avait aussi fini en tête quelques mois plus tôt avec 35,52% au premier tour de l'élection du président de la République. Emmanuel Macron était deuxième avec 25,76% et Jean-Luc Mélenchon troisième avec 14,56%. Marine Le Pen s'imposait enfin au second round dans la ville avec 55,17%, devant Emmanuel Macron à 44,83%.

12:45 - 31,75% pour Jordan Bardella lors des élections européennes 2019 à Saint-Étienne-le-Molard Se retourner sur le dernier test apparait de nouveau comme évident au moment d'analyser le scrutin d'aujourd'hui. Qui l'avait emporté à l'issue des européennes en 2019 ? Dans le détail, la liste du RN, déjà emmenée par Jordan Bardella, avait remporté les élections du Parlement européen à l'époque. Le mouvement avait convaincu 31,75% des votes, devant Nathalie Loiseau à 16,25% et Yannick Jadot à 12%.

11:45 - Le poids démographique et économique de Saint-Étienne-le-Molard aux européennes Les facteurs démographiques et socio-économiques de Saint-Étienne-le-Molard montrent des tendances nettes qui pourraient avoir une incidence sur les résultats des élections européennes. Le taux de chômage à 5,96% peut agir sur les espérances des électeurs quant aux politiques européennes sur le travail. Avec 49,48% de population active et une densité de population de 60 habitants/km², ces chiffres pourraient présager un engagement électoral plus fort. Le pourcentage de foyers disposant d'au moins une voiture (82,34%) souligne une dépendance à l'automobile, ce qui peut influencer les 431 électeurs sur des problématiques de transport et d'aménagement routier. De surcroît, des indicateurs tels que le nombre de familles monoparentales (11,48%) et le nombre de résidences HLM (2,88% des logements) font ressortir les défis sociaux et économiques auxquels la commune doit faire face. Les chiffres sur l'instruction à Saint-Étienne-le-Molard mettent en exergue des niveaux variés de qualifications, avec 26,28% des habitants sans diplôme, cela souligne l'importance de mettre en place des programmes visant à améliorer l'accessibilité à l'éducation.

10:30 - Les premiers chiffres de participation vont tomber ce midi, qu'en est-il à Saint-Étienne-le-Molard ? Faire son devoir électoral n'étant pas la priorité des Français, l'abstention battra-t-elle un nouveau record aujourd'hui ? Sur l'ensemble du territoire, le pic d'abstention a été enregistré à l'occasion du premier tour des élections régionales 2021, s'élevant à 67%. À Saint-Étienne-le-Molard, 67,02% des votants ne s'étaient pas déplacés. Pour cerner davantage le vote des électeurs de cette localité, il faut observer les résultats des précédentes élections. En 2019, à l'occasion des élections européennes, le taux d'abstention s'élevait à 42,05% des inscrits sur les listes électorales de Saint-Étienne-le-Molard, à comparer avec un taux d'abstention de 51,9% lors du scrutin européen de 2014.

09:30 - Quelles prévisions pour la participation aux élections européennes à Saint-Étienne-le-Molard ? Qu'en sera-t-il de l'abstention ce 9 juin, lors des élections européennes à Saint-Étienne-le-Molard ? En avril 2022, au deuxième tour de la présidentielle, le taux d'abstention avait représenté 19,64% des électeurs de la ville, contre une abstention de 17,43% au premier tour. A l'échelle nationale, la participation était déjà analysée il y a deux ans. Elle représentait 25% à midi et seulement 65% à 17 heures pour le premier tour. La situation géopolitique actuelle et son impact sur l'économie mondiale sont de nature à impacter le taux de participation à Saint-Étienne-le-Molard.