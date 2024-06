Outre le score de la liste Bardella, se pose la question du duel entre la liste macroniste de Valérie Hayer et la socialiste emmenée par Raphaël Glucksmann. Les deux protagonistes pourraient arriver à quasi-égalité ce soir, selon les enquêtes d'opinion établies lors de la campagne. Mais on se souvient que Nathalie Loiseau, qui représentait la macronie il y a cinq ans aux européennes, s'était arrogée 9,52% à Quiévrechain, contre 3,5% pour la liste de gauche alors. La réponse se trouve surtout dans le report des suffrages de la Nupes, qui a déjà explosé en vol. Au cours du premier tour des élections des députés, en 2022 à Quiévrechain, le binôme Nupes avait en effet glané 24,92% des votes dans la commune. Une performance à comparer avec les 32% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de Mélenchon à Hidalgo. Le niveau de Glucksmann dépendra évidemment cette fois du pointage réalisé par la liste LFI, mais aussi de ceux d'Europe Ecologie ou encore du Parti communiste.

Au niveau local comme dans le reste de la France, le résultat de Jordan Bardella aux élections européennes 2024 sera très commenté. Alors que les enquêtes d'opinion annoncent 10 points gagnés par le RN sur la France entière, entre la présidentielle 2022 et les européennes 2024, Quiévrechain semble néanmoins dans une physionomie différente. Entre Jordan Bardella en 2019 et Marine Le Pen au premier tour de la présidentielle 2022, il n'a en effet pas gagné de suffrages dans la localité. Le RN y aurait-il atteint son maximum ?

15:02 - Le RN en pôle position à Quiévrechain lors de la dernière présidentielle

Revenir sur le verdict des urnes le plus récent livre des indicateurs instructifs au moment d'une autre élection. Elections les plus proches, les élections législatives avaient offert un très gros démarrage pour le RN à Quiévrechain. Ce dernier était arrivé en tête dans la ville avec 35,54% au premier tour, mais sera battu en revanche au deuxième par le ticket Divers droite sur la circonscription du lieu. Marine Le Pen avait aussi fini en tête quelques semaines plus tôt avec 38,32% au 1er tour de l'élection suprême. Jean-Luc Mélenchon était deuxième avec 29,45% et Emmanuel Macron troisième avec 17,12%. Marine Le Pen s'imposait enfin au deuxième round dans la commune avec 60,72%, devant Emmanuel Macron à 39,28%.