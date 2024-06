En direct

19:15 - Sur quel candidat vont se diriger les orphelins de la Nupes à Saint-Nabord ? En 2019 pour les européennes, Raphaël Glucksmann, dont la liste est estampillée Parti socialiste, s'était élevé à 4,77% à Saint-Nabord, contre 21,95% pour la liste de la majorité, portée alors par Nathalie Loiseau. Mais les comptes pourraient bien s'équilibrer cette fois selon les enquêtes sondagières, à tel point qu'il arriverait tout près voire au-dessus de la liste macroniste de Valérie Hayer. La réponse se trouve surtout dans le report des votes de la Nupes, qui n'a pas survécu. A l'issue du premier tour des législatives à Saint-Nabord, le binôme Nupes avait en effet enregistré 15,94% des votes dans la localité. Une somme à comparer avec les 22% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle (15,62% pour Jean-Luc Mélenchon, 5,58% pour Yannick Jadot, 1,52% pour Fabien Roussel et 1,64% pour Anne Hidalgo).

17:08 - Sur qui vont se diriger les supporters de droite à Saint-Nabord ? Le résultat des élections européennes 2024 au niveau local sera regardé au prisme de la dynamique RN, comme dans le reste de la France. Si à l'échelle nationale, les enquêtes d'opinion calculent une progression du Rassemblement national à près de 10 points de plus aux européennes 2024 en comparaison de son résultat des précédentes européennes (ce qui amènerait virtuellement Bardella à 36% dans la commune), il faut noter néanmoins que le parti n'a pour l'instant grappillé que 2 points de plus entre 2019 et et le premier tour de la présidentielle 2022. La razzia annoncée pourrait donc être moins forte localement.

15:02 - Les inscrits de Saint-Nabord penchaient pour Emmanuel Macron en 2022 C'est Emmanuel Macron qui était arrivé en pôle position à Saint-Nabord lors du premier tour de la présidentielle, avec 29,52%, arrivant devant Marine Le Pen. La fille de Jean-Marie Le Pen obtenait 28,74%. Et elle ne créait pas la surprise au second tour avec 46,34% contre 53,66%. Le RN ne convainquait pas plus dans la localité par la suite, lors des élections des députés, avec 19,24% au premier tour, contre 50,19% pour le binôme Divers droite. Le scénario se répétera au second tour, voyant également le binôme Divers droite remporter le scrutin.

12:45 - 26,15% pour Jordan Bardella lors des dernières européennes à Saint-Nabord Regarder en arrière peut toujours sembler évident au moment d'analyser le scrutin de ce dimanche. Qui l'avait emporté lors des européennes en 2019 ? Si on se penche sur les détails, la liste RN, avec Jordan Bardella comme chef de file, avait remporté les élections du Parlement européen à l'époque. Le bulletin glanait 26,15% des voix, soit 411 voix, contre Nathalie Loiseau à 21,95% et Yannick Jadot à 12,21%.

11:45 - Saint-Nabord : démographie, élections et perspectives d'avenir A la mi-journée des européennes, Saint-Nabord regorge de diversité et d'activités. Avec ses 3 993 habitants, cette commune possède une certaine vitalité démographique. Ses 369 entreprises attestent un certain dynamisme. Le taux de foyers possédant au moins une voiture (83,79 %) souligne le poids des questions de transport et d'aménagement routier dans les interrogations des citoyens. Les habitants, comprenant une proportion de 40,52% de retraités, feront-ils preuve d'engagement en exerçant leur droit de vote ? Malgré un pourcentage de demandeurs d'emploi de 10,34%, la ville révèle un dynamisme certain, avec un salaire moyen mensuel net de 2170,27 € par mois. À Saint-Nabord, les enjeux locaux se mêlent aux objectifs européens.

10:30 - Les premiers chiffres de la participation attendus à 12h : quelle situation à Saint-Nabord ? Afin de cerner un peu mieux le vote des habitants de cette commune, il faut étudier les résultats des précédentes consultations démocratiques. Lors des précédentes européennes, 54,36% des personnes habilitées à participer à une élection à Saint-Nabord avaient pris part à l'élection. Le taux de participation était de 46,78% pour les européennes de 2014. Assisterons-nous à une augmentation de la participation des Français aux européennes, similaire au rebond constaté en 2019 ? Au niveau de l'Hexagone, le premier tour des élections régionales 2021 a été marqué par le taux de participation le plus faible jamais enregistré, atteignant 33%. À Saint-Nabord, 69,51% des électeurs avaient participé.

09:30 - C'est le moment de faire un choix à Saint-Nabord pour les élections européennes Ce 9 juin 2024, lors des élections européennes à Saint-Nabord, qu'en sera-t-il de l'abstention ? En avril 2022, au premier tour de la dernière présidentielle, le taux d'abstention avait atteint 21,35% des électeurs de la localité. Le taux d'abstention était de 20,6% au deuxième tour. Pour rappel, dans la localité, le taux d'abstention aux élections législatives 2022 atteignait 49,11% au premier tour. Au deuxième tour, 54,19% des votants ne se sont pas déplacés. Quel niveau atteindra l'abstention à Saint-Nabord cette année ? Les populations des communes de grandes tailles se déplacent souvent moins que dans les petites, la tendance peut-elle s'aggraver pour les européennes ?