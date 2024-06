Résultat des européennes à Sermaise : l'élection 2024 en direct

Le score obtenu par le Rassemblement national sera un enjeu clé à l'échelle locale pour cette élection européenne. Si en France, les sondages d'opinion prédisent une progression moyenne du RN à près de dix points aux européennes 2024 en comparaison de son résultat des dernières européennes (ce qui propulserait virtuellement Bardella pas loin des 30% dans la commune), il faut noter néanmoins que ce dernier n'a en fait gagné que 1 point de plus entre 2019 et la candidature de Marine Le Pen au premier tour de la présidentielle 2022. La tendance pourrait donc être plus limitée localement.

15:02 - Des indicateurs très instructifs en 2022 pour le scrutin

Sermaise avait préféré Emmanuel Macron en 2022 pour le premier tour de l'élection présidentielle. Avec 22,17%, Marine le Pen était distancée à la deuxième place par son rival, porté par 27,83% des suffrages. Et elle s'inclinait face à Emmanuel Macron au second tour avec 42,37% contre 57,63%. Le RN ne convainquait pas plus à Sermaise quelques jours plus tard, lors des élections des députés, avec 19,05% au premier tour, contre 23,11% pour le binôme Nouvelle union populaire écologique et sociale. Sur la commune de Sermaise, c'est finalement une majorité La République en Marche qui sera victorieuse au cours du second tour, achevant l'échec du Rassemblement national.