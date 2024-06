En direct

19:06 - Quels peuvent être les reports pour le vote Nupes à Roubaix ? En plus du score de la liste Bardella, arrive la question du duel entre la liste de la majorité de Valérie Hayer et celle du Parti socialiste emmenée par Raphaël Glucksmann. Les deux chefs de file sembleraient dans un mouchoir de poche ce dimanche soir, selon les enquêtes sondagières publiées lors de la campagne. Mais Nathalie Loiseau, qui représentait la liste macroniste lors des dernières européennes, avait glané 19,56% à Roubaix, contre 5,72% pour la liste de gauche à l'époque. Tout dépend en réalité du report des suffrages de la Nupes, qui a déjà explosé en vol. Le niveau est élevé : lors du premier tour des élections de l'Assemblée à Roubaix, la Nupes avait en effet glané 49,26% des votes si on englobe les 2 circonscriptions se trouvant sur la ville. Une percée à compléter avec les 55% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de tous les candidats rouges, verts et roses. Quelle part optera pour la liste Glucksmann ? La réponse est complexe.

17:08 - Rassemblement national : quel résultat aux européennes à Roubaix ? A noter : Roubaix fait partie des quelques villes où le niveau du RN n'est pas monté entre 2019 et 2022, Jordan Bardella regroupant en effet 20,29% lors du scrutin européen et Marine Le Pen 14,51% au premier tour de la présidentielle. Une situation visiblement différente de ce que prédisent les sondages aujourd'hui sur la France entière, avec près de dix points de plus pour le RN entre la présidentielle 2022 et les européennes 2024.

15:02 - Les habitants de Roubaix penchaient pour Macron en 2022 Dans la commune de Roubaix, Marine Le Pen n'avait pas vraiment imposé ses idées lors du premier tour de l'élection présidentielle en 2022. Avec un maigre 14,51%, la représentante du RN était battue par Jean-Luc Mélenchon et Emmanuel Macron à respectivement 52,5% et 19,77% des suffrages. Et elle ne créait pas la surprise au second tour avec 29,65% contre 70,35%. Au premier tour des législatives, Roubaix, couverte par 2 circonscriptions, verra les candidats estampillé Nupes s'imposer avec 49,26%, alors que le RN restera derrière à 12,06%. Et le second tour ira dans le même sens avec encore des candidats Nupes vainqueurs sur l'ensemble des électeurs de la municipalité.

12:45 - À Roubaix, Jordan Bardella au sommet lors des dernières élections européennes Revenir cinq ans en arrière semble toujours avisé au moment d'anticiper le scrutin d'aujourd'hui. Qui l'avait emporté à l'issue des européennes en 2019 ? Dans le détail, 2759 habitants de Roubaix passés par les urnes s'étaient tournés vers l'extrême droite à l'époque, aux élections européennes. La liste Bardella enregistrait 20,29% des votes face à Nathalie Loiseau à 19,56% et Manon Aubry à 15,07%.

11:45 - Les défis socio-économiques de Roubaix et leurs implications électorales Quelle influence la population de Roubaix exerce-t-elle sur les résultats des européennes ? Le taux de chômage à 29,66% pourrait agir sur les espoirs des électeurs en ce qui concerne les mesures européennes sur le travail. Avec 37,58% de population active et une densité de population de 7262 habitants/km², ces chiffres pourraient présager une implication électorale plus importante. Les écarts de revenus, avec un salaire moyen mensuel net de 1977,36 €/mois, sont souvent caractéristiques d'un besoin accru de mesures visant à réduire la pauvreté. D'autres part, la présence d'une population immigrée de 22,36% et d'une population étrangère de 20,41% indique les défis des politiques migratoires et d'intégration dans le pays. Le taux d'étudiants, de 9,12% à Roubaix, met en avant la présence d'une population jeune et dynamique, susceptible de favoriser un environnement propice à l'innovation et à l'entrepreneuriat.

10:30 - À Roubaix, quelle participation aux précédentes élections européennes ? Assisterons-nous à une progression de l'abstention des citoyens français aux européennes, similaire au record établi à 59,4% en 2009 ? Pour mémoire, au niveau national en 2019, le taux d'abstention aux élections européennes atteignait 49,9%, mieux qu'en 2014. Au cours des consultations démocratiques passées, les 99 314 habitants de cette commune ont révélé leurs habitudes de vote. En 2019, pendant les européennes, le taux d'abstention s'était hissé à 69,43% dans la commune de Roubaix. L'abstention était de 75,29% il y a dix ans.

09:30 - C'est l'heure de voter à Roubaix : les européennes débutent Qu'en sera-t-il de la participation ce dimanche, lors des européennes à Roubaix ? Les études indiquent que l'abstention est souvent supérieure chez les jeunes, cette situation peut-elle évoluer pour les européennes ? Il y a deux ans, pour le premier tour de l'élection présidentielle, le taux de participation s'était élevé à 59,01% des électeurs de l'agglomération. Le taux de participation était de 51,79% au second tour, c'est-à-dire 24 700 personnes. Pour mémoire, dans l'agglomération, le pourcentage de participation aux élections législatives 2022 atteignait 29,22% au premier tour et seulement 29,94% au second tour.