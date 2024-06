En direct

19:07 - Sur qui vont se rabattre les orphelins de la Nupes à Croix ? En plus du résultat de la liste Bardella, se pose la question du duel entre la liste de la majorité de Valérie Hayer et celle du Parti socialiste dirigée par Raphaël Glucksmann. Ces adversaires arriveraient au coude-à-coude à l'issue du scrutin du jour, selon les enquêtes des instituts de sondage. Mais on se rappelle que Glucksmann s'était arrogé 5,12% à Croix, contre 26,78% pour la liste LREM lors des européennes 2019. Reste à savoir quel sera le report des voix de la Nouvelle union populaire écologique et sociale, qui a déjà éclaté malgré son excellent score lors des élections législatives. A l'issue du premier tour des législatives à Croix, le binôme Nupes avait en effet cumulé 27,43% des votes dans la commune. Une performance à comparer avec les 32% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des votes Mélenchon-Roussel-Jadot-Hidalgo.

17:08 - Qui vont plebisciter les supporters de la droite à Croix ? Alors que les sondages annoncent une dizaine de points de plus pour le RN à l'échelle de la France, entre la présidentielle 2022 et les européennes 2024, Croix semble néanmoins dans une réalité plus mesurée. Entre Jordan Bardella en 2019 et Marine Le Pen au premier tour de la présidentielle 2022, il n'a en effet pas gagné de part de voix dans les bureaux de vote locaux. Une exception à confirmer.

15:02 - Quelques chiffres de 2022 à avoir à l'esprit pour le scrutin européen Marine Le Pen ne finissait pas dans les deux premiers dans les bureaux de vote de la cité au 1er tour de la présidentielle 2022, ne s'arrogeant que 16,98% contre 32,51% pour Emmanuel Macron et 24,74% pour Jean-Luc Mélenchon. Et elle ne faisait pas mieux au second tour avec 31,34% contre 68,66%. Le RN sera battu ensuite au premier tour des législatives suivantes, comptant 12,79%, alors que les candidats Nupes obtiendront 27,43% des voix. Le parti sera aussi aux abonnés absents, dans la municipalité en tout cas, au second tour.

12:45 - Quel était le verdict des élections européennes à Croix il y a cinq ans ? Se retourner sur le dernier test peut de nouveau sembler indispensable au moment de se préparer au résultat du le scrutin de ce 9 juin. Qui s'était imposé lors des européennes en 2019 ? La liste de Jordan Bardella ne terminait que deuxième aux élections du Parlement européen à l'époque, la liste de Nathalie Loiseau s'arrogeant la première place avec 26,78%, contre 17,67% pour le RN.

11:45 - Comprendre l'électorat de Croix : un regard sur la démographie locale Les facteurs démographiques et socio-économiques de Croix mettent en lumière des tendances nettes susceptibles d'affecter le résultat des élections européennes. Avec une densité de population de 4783 habitants/km² et 47,01% de population active, l'engagement électoral sera-t-il dynamique ? Le pourcentage de demandeurs d'emploi à 13,66% peut agir sur les espoirs des électeurs quant aux politiques européennes sur l'emploi. Le taux de ménages possédant au moins une voiture (70,76%) souligne le poids des questions de mobilité et d'aménagement routier dans les préoccupations des 6 865 votants. Enfin, la présence d'une population étrangère de 6,48% et d'une population immigrée de 9,33% indique des enjeux de cohabitation interculturelle. Le pourcentage d'étudiants, de 8,33% à Croix, met en exergue la présence d'une population jeune et dynamique, en quête de formation et de développement personnel.

10:30 - Les premiers chiffres sur la participation vont tomber ce midi, qu'en est-il à Croix ? Les élections européennes mobilisent souvent moins que les autres scrutins. L'année 2024 fera-t-elle exception ? Au niveau de l'Hexagone, la participation était déjà analysée aux élections européennes de 2019. Elle atteignait 19% à 12h et déjà 43% à 17 heures. Au fil des élections précédentes, les 21 016 habitants de cette agglomération ont laissé entrevoir leurs habitudes de vote. Cinq ans plus tôt, lors des précédentes européennes, 49,26% des électeurs de Croix avaient boudé les urnes, contre un taux d'abstention de 58,9% il y a 10 ans.

09:30 - Participation à Croix : les leçons des précédentes élections À Croix, le taux d'abstention sera immanquablement un critère clé de ces européennes. En avril 2022, à l'occasion du premier tour de l'élection présidentielle, le pourcentage d'abstention avait atteint 25,8% au sein de la ville, contre une abstention de 26,44% au second tour. Pour mémoire, dans la ville, le taux d'abstention aux législatives 2022 se chiffrait à 50,93% au premier tour et seulement 51,33% au second tour. Quel taux atteindra l'abstention à Croix pour les élections européennes ? L'inflation pourrait entre autres avoir des conséquences sur les choix que feront les électeurs de Croix.