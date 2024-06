Résultat des européennes à Saint-Jean-du-Cardonnay : l'élection 2024 en direct

En direct

18:27 - Le Rassemblement national en chiffres avant les européennes à Saint-Jean-du-Cardonnay Le score obtenu par le RN sera une des clés au niveau local pour cette élection. À Saint-Jean-du-Cardonnay, on note que le RN n'a pas gagné en parts de voix entre 2019 et 2022, Jordan Bardella affichant en effet 24,37% lors du scrutin européen et Marine Le Pen 22% au premier tour de la présidentielle. Cette contre-performance tranche avec ce que prévoient les sondages en 2024 à l'échelle nationale, avec près d'une dizaine de points gagnés pour le RN entre la présidentielle 2022 et les européennes 2024.

15:02 - Avantage Renaissance à Saint-Jean-du-Cardonnay ? Marine Le Pen était en deuxième position au premier tour de la présidentielle 2022 dans la commune avec 22% contre 37,37% pour Emmanuel Macron. Et elle ne rattrapait pas Emmanuel Macron au second tour avec 36% contre 64%. Le RN se prenait aussi les pieds dans le tapis dans la localité quelques semaines plus tard, lors des élections législatives, avec 23,73% au premier tour, contre 34,37% pour le binôme Ensemble !. Sur la commune de Saint-Jean-du-Cardonnay, c'est finalement une majorité Nupes qui sera victorieuse au moment du second tour, achevant la défaite du parti lepéniste.

12:45 - À Saint-Jean-du-Cardonnay, Jordan Bardella devant les autres lors des dernières élections européennes Qui avait gagné les européennes précédentes, en 2019 ? Se retourner sur le dernier vote similaire nous semble encore évident au moment de se préparer au résultat du scrutin de ce dimanche. C'est la liste RN présentée par Bardella qui avait dominé les européennes à l'époque à Saint-Jean-du-Cardonnay, avec 24,37% des électeurs (155 voix) devant la liste emmenée par Nathalie Loiseau avec 24,21% et Yannick Jadot avec 15,25%.

11:45 - Analyse socio-économique de Saint-Jean-du-Cardonnay : perspectives électorales À Saint-Jean-du-Cardonnay, les données démographiques et socio-économiques façonnent le contexte politique et peuvent influer sur les européennes. La pyramide des âges peut agir sur les orientations des directives européennes en ce qui concerne l'éducation et la santé. Dans la localité, 15,55% des résidents sont des enfants, et 8,89% sont des personnes âgées. Le pourcentage de ménages possédant au moins une voiture (88,83%) montre une dépendance à l'égard de l'automobile, ce qui peut influencer les 619 électeurs sur des problématiques de mobilité et d'environnement. Le nombre de bénéficiaires du RSA (0,37%) met en lumière des besoins d'accompagnement social, tandis que le taux de salariés en CDD (6,39%) fait ressortir des enjeux de sécurité de l'emploi. Les chiffres sur l'instruction à Saint-Jean-du-Cardonnay mettent en exergue une diversité de qualifications, avec 24,09% des résidents non diplômés, cela souligne l'importance de mettre en place des programmes visant à améliorer l'accessibilité à l'instruction.

10:30 - La mobilisation des habitants aux européennes à Saint-Jean-du-Cardonnay Les européennes mobilisant souvent moins que les autres scrutins, qu'en sera-t-il cette année ? Au niveau national, la participation était déjà un sujet central aux élections européennes de 2019. Elle représentait 19,3% à 12h et déjà 43,3% à 17 heures. Comment votent d'ordinaire les citoyens de cette localité ? Il y a 5 ans, à l'occasion des précédentes élections européennes, 41,03% des inscrits sur les listes électorales de Saint-Jean-du-Cardonnay (Seine-Maritime) avaient refusé de se rendre aux urnes. L'abstention était de 47,18% en 2014.

09:30 - C'est parti pour les européennes européennes à Saint-Jean-du-Cardonnay À Saint-Jean-du-Cardonnay, l'une des clés du scrutin européen 2024 sera incontestablement l'ampleur de l'abstention. Il y a deux ans, lors du premier tour de l'élection présidentielle, parmi les 1 117 inscrits sur les listes électorales au sein de la commune, 81,2% avaient pris part au scrutin, à comparer avec une participation de 81,56% au second tour, soit 911 personnes. A l'échelle de la France entière, la participation était déjà analysée il y a deux ans. Elle représentait 25% à 12 heures et seulement 65% à 17 h pour le premier tour, moins qu'en 2017. Les jeunes manifestent souvent une indifférence pour les scrutins électoraux, la tendance peut-elle s'inverser pour les européennes ?