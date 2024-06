Résultat des européennes à Sainghin-en-Mélantois : l'élection 2024 en direct

11:45 - Élections à Sainghin-en-Mélantois : l'impact des caractéristiques démographiques

A quelques heures de l'annonce des résultats des élections européennes, Sainghin-en-Mélantois fourmille de diversité et d'activités. Avec ses 28,32% de cadres supérieurs pour 2 848 habitants, cette localité peut compter sur une certaine vitalité économique. Ses 358 entreprises témoignent d'un certain dynamisme. Le pourcentage de foyers détenant au moins une voiture (84,87 %) montre une dépendance à l'automobile. Ce facteur pourrait impacter les électeurs sur des problématiques de transport et d'aménagement routier. Les citoyens, dont 32,42% sont des retraités, exprimeront-ils un intérêt pour la vie démocratique en se mobilisant pour les élections ? Malgré un pourcentage de demandeurs d'emploi de 7,57%, la ville affiche un dynamisme certain, avec un salaire moyen mensuel net de 3440,92 euros par mois. À Sainghin-en-Mélantois, les enjeux locaux, tels que le chômage, l'enseignement et l'immigration, se joignent aux objectifs européens.