En direct

19:17 - À Fretin, quels seront les reports du score Nupes ? Alors que la coalition menée par Jean-Luc Mélenchon et ses alliés avait accumulé les votes lors des élections législatives, elle a disparu aujourd'hui, rendant très incertain le vote de gauche ce dimanche. Lors du premier tour des législatives à Fretin, le binôme Nupes avait en effet obtenu 27,46% des votes dans la localité, soit plus que son score national. Quelle part optera pour la liste de Raphaël Glucksmann, représentant les socialistes, et annoncée au coude-à-coude avec la liste macroniste de Valérie Hayer par les sondeurs ? Déjà candidat en 2019, Glucksmann s'était arrogé 8,67% à Fretin, contre 21,27% pour la liste de la majorité portée à l'époque par Nathalie Loiseau. Une réponse manque enfin, celle de la base dont peut disposer Valérie Hayer à Fretin : les 21,27% de Nathalie Loiseau aux européennes 2019, les 32,2% d'Emmanuel Macron au premier tour de la présidentielle 2022, ou les 28,73% de LREM au premier tour des législatives ?

17:08 - Quel résultat à Fretin pour les candidats de Bardella ? Le poids des bulletins dans l'urne pour la liste de Jordan Bardella sera l'observation majeure localement pour cette élection 2024. Si on compare le score de la liste Bardella aux européennes 2019 et celui de Marine Le Pen en 2022 au premier tour de la présidentielle, on aboutit à une progression de 2 points à Fretin. Mais la marche devrait être encore plus haute aux européennes 2024, les enquêtes d'opinion offrant plutôt aux candidats RN une évolution de près de 10 points par rapport à de l'élection 2022. De quoi l'amener à 30% dans la ville cette fois ?

15:02 - Situation favorable à Renaissance à Fretin ? C'est Emmanuel Macron qui était arrivé en tête à Fretin lors du premier tour de la présidentielle, avec 32,2%, devant Marine Le Pen. La présidente du RN obtenait 22,15%. Et elle n'avait pas rattrapé son rival au second tour avec 36,89% contre 63,11%. Le RN ne convainquait pas plus à Fretin quelques semaines plus tard, lors des élections législatives, avec 19,43% au premier tour, contre 28,73% pour le binôme LREM. Il n'y arrivera pas plus au second tour, voyant encore le binôme Ensemble ! (Majorité présidentielle) finir gagnant.

12:45 - Quelle liste était arrivée en tête des élections européennes à Fretin en 2019 ? Les résultats de ce dimanche soir vont-ils répéter le verdict de 2019 ? Avec un score de 20,66%, Jordan Bardella avait été distancé au moment du verdict des élections du Parlement européen il y a cinq ans par la liste de Nathalie Loiseau avec 21,27% des bulletins valides.

11:45 - Fretin : démographie, élections et stratégies politiques A la mi-journée des élections européennes, Fretin fourmille de diversité et d'activités. Avec ses 27,24% de cadres pour 3 227 habitants, cette commune peut compter sur une certaine vigueur économique. L'existence de 362 entreprises sur son territoire souligne son dynamisme. Dans la commune, 19,01 % des résidents sont des enfants, et 6,41 % ont 75 ans et plus, ce qui pourrait avoir un effet sur les priorités des mesures européennes, notamment en ce qui concerne l'éducation et les soins de santé. Les électeurs, comprenant une proportion de 31,95% de retraités, exprimeront-ils leur intérêt pour la vie démocratique en exerçant leur droit de vote ? Parmi cette mosaïque sociale, 43,37% des ménages sont composées de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 177,21 €, accable une ville qui désire plus de prospérité. À Fretin, les problématiques locales, tels que le chômage, l'instruction et l'inflation, rejoignent celles de l'Europe.

10:30 - Européennes passées à Fretin : retour sur la participation électorale Avec une abstention qui ne cesse de grimper depuis des années lors des élections, ce scrutin 2024 va-t-il établir un nouveau record ? Au niveau national, le record d'abstention a été constaté durant le premier tour des régionales 2021. Il s'élevait à 66,7%. À Fretin, 63,85% des électeurs n'avaient pas pris la peine de se déplacer. Pour comprendre davantage le vote des électeurs de cette ville, il est indispensable d'analyser les résultats des rendez-vous électoraux passés. Il y a cinq ans, pendant les précédentes européennes, parmi les 1 400 inscrits sur les listes électorales à Fretin, 44,62% étaient restés chez eux. Le taux d'abstention était de 53,19% il y a dix ans.

09:30 - Les élections européennes à Fretin sont lancées Ce dimanche, lors des européennes à Fretin, qu'en sera-t-il de la participation ? Il y a deux ans, lors du premier tour de la dernière présidentielle, 78,53% des personnes habilitées à participer à une élection dans la ville avaient pris part à l'élection. Le taux de participation était de 80,73% au deuxième tour, ce qui représentait 2 011 personnes. Pour rappel, dans la ville, le taux de participation aux élections législatives 2022 se chiffrait à 54,45% au premier tour et seulement 52,63% au deuxième tour. Les jeunes générations montrent généralement une désaffection pour les élections nationales, cette situation peut-elle s'inverser pour les européennes ?