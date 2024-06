En direct

19:10 - Le résultat de la coalition de gauche aux législatives 2022 à Lesquin scruté à gauche L'autre question de ces élections européennes est celle du vote de gauche après la dispersion de la Nouvelle union populaire et sociale. La barre est haute : lors du premier tour des législatives, en 2022 à Lesquin, le binôme Nupes avait en effet glané 26,5% des votes dans la commune, soit plus que son score national. Une performance à compléter avec les 26% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de Mélenchon à Hidalgo. Quelle part optera pour la liste de Raphaël Glucksmann, représentant le Parti socialiste, et annoncée au coude-à-coude avec la liste macroniste de Valérie Hayer dans les intentions de vote ? Il y a cinq ans, ce dernier s'était arrogé 6,2% à Lesquin, contre 23,96% pour la liste de la majorité portée alors par Nathalie Loiseau. Son niveau dépendra évidemment cette fois des résultats de la liste LFI, mais aussi de ceux des écologistes et enfin du PCF.

17:08 - Qui vont élire les supporters de la droite à Lesquin ? Si à l'échelle nationale, les intentions de vote prévoient une évolution du RN à environ dix points de plus aux européennes 2024 en comparaison de son score des dernières européennes (ce qui propulserait virtuellement Bardella pas loin des 30% dans la commune), il faut réaliser néanmoins que celui-ci n'a visiblement pris que 1 point de plus entre 2019 et la candidature de Marine Le Pen au premier tour de la présidentielle 2022. La razzia annoncée devrait donc être plus limitée localement.

15:02 - Les enseignements de la présidentielle et des législatives C'est Emmanuel Macron qui était arrivé en tête à Lesquin lors du premier tour de la présidentielle, avec 33,19%, arrivant devant Marine Le Pen. La représentante du RN obtenait 24,68%. Et elle ne rattrapait pas Emmanuel Macron au second tour avec 39,06% contre 60,94%. Le RN se prenait aussi les pieds dans le tapis à Lesquin un mois plus tard, lors des élections législatives, avec 23,58% au premier tour, contre 27,16% pour le binôme Ensemble !. Au deuxième round, c'est encore un binôme Nupes qui remportera le plus de suffrages, avec 52,02% sur l'unique circonscription couvrant la commune.

12:45 - Il y a cinq ans, une élection très tranchée Regarder en arrière peut de nouveau sembler pertinent au moment de se familiariser avec le scrutin de ce dimanche. Quel résulat était tombé lors des européennes en 2019 ? Bardella ne terminait que deuxième lors des élections du Parlement européen à l'époque. La liste de Nathalie Loiseau finissait en première marche avec 23,96%, contre 23,73% pour le RN.

11:45 - Analyse socio-économique de Lesquin : perspectives électorales Dans la commune de Lesquin, divers facteurs démographiques et socio-économiques risquent d'influencer les résultats des européennes. Dans la ville, 21,42% de la population est âgée de 14 ans et moins, et 5,16% sont des personnes âgées. La répartition démographique peut agir sur les orientations des directives européennes en ce qui concerne l'instruction et la santé. Le taux de ménages détenant au moins une automobile (85,47%) montre l'importance des questions de transport et d'infrastructure dans les interrogations des 3 240 citoyens possédant une carte électorale. De surcroît, des aspects tels que le nombre de familles monoparentales (16,77%) et le nombre de bénéficiaires du RSA (1,57%) indiquent les défis de solidarité et d'intégration sociale qui tracassent les électeurs. Les données sur l'instruction à Lesquin mettent en relief une diversité de qualifications, avec 17,85% des résidents titulaires du seul bac. Il est essentiel de garantir que les politiques européennes s'adaptent aux réalités locales.

10:30 - Les premiers chiffres sur la participation attendus à 12h : la situation à Lesquin Assisterons-nous à une hausse de la participation des Français aux européennes, similaire au rebond observé en 2019 ? Au niveau du pays tout entier, la participation était déjà un sujet central aux élections européennes de 2019. Elle s'élevait à 19,3% le midi et seulement 43,3% à 17 heures. Au fil des rendez-vous électoraux passés, les 9 328 habitants de cette commune ont dévoilé leurs habitudes de vote. En 2019, durant les européennes, 3 147 inscrits sur les listes électorales de Lesquin (Nord) avaient pris part au vote (soit 56,26%). La participation était de 47,14% lors des élections européennes de 2014.

09:30 - C'est l'heure de voter à Lesquin : l'abstention au cœur des préoccupations La participation sera indiscutablement l'une des grandes inconnues des élections européennes à Lesquin. En avril 2022, à l'occasion du premier tour de la dernière présidentielle, le taux de participation avait représenté 78,19% au sein de la ville. Le taux de participation était de 78,84% au deuxième tour, soit 4 769 personnes. Pour rappel, dans la ville, le pourcentage de participation aux législatives 2022 atteignait 53,09% au premier tour et seulement 49,83% au second tour. L'inflation qui alourdit le budget des familles, cumulée avec les craintes dues à la situation géopolitique actuelle seraient par exemple capables d'inciter les électeurs de Lesquin à ne pas rester chez eux.