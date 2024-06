Le nombre de votes de Jordan Bardella sera une des clés pour ces élections des députés européens à l'échelle locale. Indicateur clé pour ce dimanche : Saint-André-lez-Lille compte parmi les quelques localités où le niveau du RN n'a pas augmenté entre 2019 et 2022, Jordan Bardella regroupant en effet 18,34% lors du rendez-vous européen et Marine Le Pen 17,85% au premier tour de la présidentielle. Une situation qui semble assez éloignée de ce que prédisent les sondages aujourd'hui à l'échelle du pays, avec près de 10 points gagnés pour le RN entre les européennes 2019 et les européennes 2024.

Dans la commune de Saint-André-lez-Lille, Marine Le Pen n'était pas majoritaire lors du premier tour de l'élection présidentielle il y a deux ans. Avec un maigre 17,85%, la cheffe de file du Rassemblement national était battue par Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon à respectivement 35,16% et 22,45% des suffrages. Le deuxième round de scrutin la laissera en retrait, Emmanuel Macron finissant à 68,63% contre 31,37% pour Le Pen. Le RN sera distancé ensuite au premier tour des législatives suivantes, comptant 14,42%, alors que les candidats Nouvelle union populaire écologique et sociale obtiendront 31,99% des voix. Saint-André-lez-Lille se tournera d'ailleurs encore vers un binôme LFI-PS-PC-EELV au second tour, finalement vainqueur localement avec 50,06%.

11:45 - Saint-André-lez-Lille : démographie, élections et perspectives d'avenir

À Saint-André-lez-Lille, les facteurs démographiques et socio-économiques déterminent le contexte politique et peuvent influer sur les européennes. Avec une densité de population de 3903 habitants/km² et un taux de chômage de 10,89%, le marché de l'emploi et les questions d'habitat sont des sujets prédominants. Un revenu moyen par foyer fiscal de 29 260 euros/an souligne le poids des problématiques sur la répartition des richesses dans les interrogations des 4 136 votants. De surcroît, des aspects tels que le nombre de bénéficiaires du RSA (2,39%) et le nombre de résidences HLM (22,08% des logements) font ressortir les défis économiques et sociaux auxquels la commune doit faire face. Le taux d'étudiants, évalué à 7,09% à Saint-André-lez-Lille, met en avant la présence d'une population jeune et dynamique, susceptible de stimuler l'innovation et la créativité dans la région.