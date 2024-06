En direct

19:09 - Quels seront les reports pour le vote Nupes à Marquette-lez-Lille ? La dynamique de la gauche est aussi à considérer lors de ces élections européennes, puisqu'on attend le parti pris des électeurs de la Nupes, décisive lors des législatives, mais qui n'existe plus aujourd'hui. Pour le premier round des élections législatives, en 2022, la candidature Nupes avait glané 23,48% des voix dans la localité. Quelle part votera pour la liste de Raphaël Glucksmann, soutenue par le Parti socialiste, et annoncée comme très proche de la liste macroniste de Valérie Hayer par les instituts de sondage ? Déjà candidat en 2019, ce dernier avait glané 4,65% à Marquette-lez-Lille, contre 24,19% pour la liste de la majorité portée à l'époque par Nathalie Loiseau. Dernière question dans ce duel : sur quelle base peut compter Valérie Hayer dans la commune : les 24,19% de Nathalie Loiseau aux européennes 2019, les 34,17% d'Emmanuel Macron au premier tour de la présidentielle 2022, ou les 31,22% de LREM au premier tour des législatives ?

17:08 - Quel résultat aux européennes de Marquette-lez-Lille pour la liste RN emmenée par Jordan Bardella ? Le résultat obtenu par Jordan Bardella sera une des clés pour cette élection au niveau local, comme dans le reste du pays. Alors qu'on annonce une dizaine de points gagnés par le RN à l'échelle de la France, entre les européennes 2019 et les européennes 2024, Marquette-lez-Lille semble néanmoins dans une réalité plus mesurée. Entre Jordan Bardella en 2019 et Marine Le Pen au premier tour de la présidentielle 2022, le parti n'a en effet pas gagné de points dans les bureaux de vote locaux. Une exception qui va se confirmer ?

15:02 - Les tendances clés de 2022 pour le scrutin Marquette-lez-Lille avait préféré Emmanuel Macron en 2022 pour le premier tour de la présidentielle. Avec 24,28%, Marine le Pen était reléguée au second plan par son rival, bénéficiant de 34,17% des suffrages. Et elle ne rattrapait pas le président sortant au second tour avec 37,23% contre 62,77%. Le RN ne convainquait pas plus dans la localité par la suite, lors des élections du Parlement, avec 20,97% au premier tour, contre 31,22% pour le binôme Ensemble !. Le second tour restera sur cette partition, voyant également le binôme La République en Marche remporter le scrutin.

12:45 - Il y a cinq ans, des européennes très instructives Revenir cinq ans en arrière peut encore une fois sembler évident au moment de se familiariser avec le scrutin d'aujourd'hui. Qui s'était imposé à l'issue des européennes en 2019 ? A l'époque, à Marquette-lez-Lille, la liste Rassemblement national, avec un certain Jordan Bardella à sa tête, avait remporté l'élection, récoltant 24,97% des voix contre Nathalie Loiseau à 24,19% et Yannick Jadot à 15,2%. Ce qui correspond à 897 électeurs dans la localité.

11:45 - Marquette-lez-Lille : démographie, élections et stratégies politiques A la mi-journée des européennes, Marquette-lez-Lille regorge de diversité et d'activités. Avec ses 11 213 habitants, cette ville cosmopolite reflète la richesse culturelle de l'Europe contemporaine. Ses 819 entreprises témoignent d'une activité entrepreneuriale florissante, alors que son tissu social se compose de 3 068 familles, reflétant une communauté diversifiée. Le pourcentage de foyers ne détenant aucune voiture (14,8 %) montre une dépendance moindre à l'automobile, ce qui peut impacter les électeurs sur des questions de transport et d'aménagement routier. La présence de 333 résidents étrangers et un pourcentage de personnes immigrées de 4,64%, contribue à son multiculturalisme. Au sein de cette mosaïque sociale, 51,43% des familles se composent de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 831,07 €, accable une ville qui aspire à un avenir prospère. À Marquette-lez-Lille, où la jeunesse équivaut à 39% de la population, les élections sont l'opportunité d'un avenir en communion.

10:30 - La mobilisation des citoyens aux européennes à Marquette-lez-Lille Assisterons-nous à une progression de l'abstention des Français aux élections européennes, similaire au record établi à 59,4% en 2009 ? Sur tout le territoire français, le record d'abstention a été observé pendant le premier tour des élections régionales 2021. Il s'élevait à 66,7%. À Marquette-lez-Lille, 68,66% des habitants n'avaient pas pris la peine de se déplacer. Comment votent traditionnellement les habitants de cette agglomération ? Durant les précédentes élections européennes, le pourcentage d'abstention s'était hissé à 49,79% des votants de Marquette-lez-Lille, à comparer avec un taux d'abstention de 61,24% en 2014.

09:30 - C'est parti pour les européennes élections européennes à Marquette-lez-Lille L'abstention sera immanquablement l'une des clés de ce scrutin européen à Marquette-lez-Lille. Le conflit israélo-palestinien est notamment susceptible d'inciter les habitants de Marquette-lez-Lille à ne pas rester chez eux. En avril 2022, à l'occasion du premier tour de la dernière élection présidentielle, 73,66% des personnes aptes à participer à une élection dans l'agglomération avaient participé à l'élection. La participation était de 74,35% au deuxième tour, soit 5 843 personnes. Pour comparer, dans l'agglomération, le taux de participation aux élections législatives 2022 s'élevait à 46,67% au premier tour. Au deuxième tour, 44,38% des électeurs se sont déplacés.