Résultats des européennes à Lille : découvrez le candidat en tête

21:53 - Résultats partiels dans le Nord Les résultats partiels à 36,86% d’inscrits reçus dans le Nord : RN à 43,61%, LENS à 13,75% et LUG à 8,44%

21:40 - Mélenchon se félicite de la dissolution En attendant d'autres ajustements des résultats, Jean-Luc Mélenchon s'est félicité de la dissolution. "Il a eu raison de dissoudre car il n’a plus aucune légitimité pour faire la politique qui est la sienne"

21:20 - Les résultats ajustés Découvrez les nouveaux résultats ajustés Elabe pour BFMTV, RMC et La Tribune pour les élections européennes. Jordan Bardella (RN): 31,8% (30 à 34 sièges)

Valérie Hayer (Renaissance): 15,2% (14 à 16 sièges)

Raphaël Glucksmann (PS/Place Publique): 14% (13 à 14 sièges)

Manon Aubry (LFI): 9,3% (8 à 10 sièges)

François-Xavier Bellamy (LR): 6,8% (6 à 7 sièges)

Marion Maréchal (Reconquête): 5,4% (0 à 5 sièges)

Marie Toussaint (Écologistes): 5,4% (0 à 5 sièges)

Léon Deffontaines (PCF): 2,7% (0 siège)

Jean Lassalle (Alliance Rurale): 2,2% (0 siège)

Hélène Thouy (Parti animaliste): 2,1% (0 siège)

Jean-Marc Governatori (Ecologie au centre): 1,2% (0 siège)

François Asselineau (UPR): 1% (0 siège)

Autres listes: 2,9% (0 siège)

21:06 - Dissolution de l'Assemblée Nationale Emmanuel Macron a annoncé la dissolution de l'Assemblée Nationale après les résultats des élections européennes. Les scrutins se dérouleront les 30 juin et 7 juillet prochain.

20:40 - Jordan Bardella ravit de ce "verdict sans appel" Lors de sa prise de parole depuis son QG de campagne après l'annonce des premiers résultats, Jordan Bardella s'est réjoui d'une telle victoire : "En permettant au RN de dépasser 30% des voix, les Français ont rendu leur verdict et celui-ci est sans appel. Nos compatriotes ont exprimé leur volonté de changement, un chemin pour l’avenir. [...] Un vent d’espérance c’est levé sur la France et ne fait que commencer. Emmanuel Macron est ce soir un président affaibli".

20:21 - Les estimations se précisent D'autres estimations ont été publiées par l'institut Elabe pour BFMTV/ RMC/ La Tribune. Voici les scores par candidats : Jordan Bardella (RN): 32%

Valérie Hayer (Renaissance): 15,4%

Raphaël Glucksmann (PS/Place Publique): 13,9%

Manon Aubry (LFI): 9,3%

François-Xavier Bellamy (LR): 6,8%

Marion Maréchal (Reconquête): 5,2%

Marie Toussaint (Écologistes): 5%

Léon Deffontaines (PCF): 2,5%

Jean Lassalle (Alliance Rurale): 2,3%

Hélène Thouy (Parti animaliste): 2%

Jean-Marc Governatori (Ecologie au centre): 1,3%

Florian Philippot (Les Patriotes): 1%

François Asselineau (UPR): 1%

Autres listes: 2,3%

20:00 - Les estimations des résultats sont tombées Selon les premières estimations des résultats par IFOP-Fiducial pour TF1, LCI et Le Figaro, au niveau national, la liste de Jordan Bardella a obtenu 33% des voix et donc 31 sièges. Renaissance arrive deuxième avec 15% et 14 sièges suivi de près par PS-Place Publique avec 14% et 13 sièges. La France insoumise prend la quatrième place avec 8,4% et donc 8 sièges. S'enchainent ensuite LR (7,2%/6 sièges), Reconquête (5,3%/5 sièges), Les Ecologistes (5%/4 sièges). Les autres listes ne sont pas parvenues à atteindre les 5% nécessaires pour avoir des sièges au Parlement européen. Ces résultats sont toutefois nationaux et il faudra attendre pour connaitre ceux de Lille. Qu'en sera-t-il ?

20:00 - Découvrez tous les résultats des européennes Les bureaux de vote pour les élections européennes sont désormais fermés partout en France, scellant le résultat du scrutin. Découvrez les premières estimations ainsi que le candidat qui est arrivé en tête. Vous pouvez retrouver tous les résultats via notre live dédié.

19:35 - Glucksmann, Aubry, Toussaint.. À Lille, qui va profiter des 51,94% de la Nupes ? La dynamique de la gauche est aussi à regarder de près lors de ces élections européennes, avec une inconnue : le parti pris des électeurs de la coalition menée par Jean-Luc Mélenchon et ses alliés, qui n'existe plus désormais. Le niveau est élevé. Lors du premier tour des élections du Parlement, en 2022 à Lille, la Nupes avait en effet accumulé 51,94% des votes si on tient compte en intégralité des 5 circonscriptions correspondant à la ville. Quelle part optera pour la liste de Raphaël Glucksmann, soutenue par les socialistes, et annoncée dans un combat serré avec la liste macroniste de Valérie Hayer dans les sondages ? En 2019, Glucksmann avait glané 8,31% à Lille, contre 22,08% pour la liste de la majorité portée alors par Nathalie Loiseau. Mais les comptes pourraient bien s'équilibrer ce soir...

19:00 - Sur qui vont se transférer les supporters de droite à Lille ? Alors que les sondages annoncent 10 points supplémentaires pour le RN à l'échelle de la France, entre la présidentielle 2022 et les européennes 2024, Lille semble néanmoins dans une dynamique différente. Entre Jordan Bardella en 2019 et Marine Le Pen au premier tour de la présidentielle 2022, il n'a en effet pas gagné de terrain dans la commune. Une exception à confirmer.

17:58 - Plus qu'une heure pour voter ! A Lille, il ne reste plus qu'une heure pour voter. Les bureaux de vote pour les élections européennes fermeront à 19 heures.

17:38 - Les estimations sur l'abstention à 20h Le taux de participation aux élections européennes pourrait être cette année supérieur au scrutin d'il y a cinq ans selon les estimations de certains instituts de sondage. D'après ELABE pour BFMTV, RMC et La Tribune Dimanche, l'abstention aux élections européennes devrait atteindre 47,20% au niveau national. D'un autre côté, IFOP-Fiducial estime que la participation pourrait monter à 20h à 52,50% comme le rapporte LCI. Qu'en sera-t-il à Lille ?

17:10 - La participation dans le Nord Voici la participation à 17h dans le Nord qui est de 44,65%. Légèrement plus faible que la moyenne nationale qui est de 45,26%

16:50 - Les habitants de Lille plutôt pour Macron il y a deux ans Marine Le Pen restait largement distancée dans les bureaux de vote de la cité au 1er tour de la présidentielle 2022, tombant à 11,77% contre 25,67% pour Emmanuel Macron et 40,53% pour Jean-Luc Mélenchon. Et elle ne faisait pas mieux au second tour avec 23,44% contre 76,56%. Au premier tour des législatives, Lille, couverte par 5 circonscriptions, verra les candidats Nupes s'imposer avec 51,94%, alors que le Rassemblement national restera derrière à 8,77%. Lille optera d'ailleurs pour des candidats Nupes au second tour, vainqueurs sur l'ensemble des électeurs de la municipalité avec 65,05%.